محمد جوهرچی به عنوان مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه ها معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه دکتر محمد جوهرچی مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور امین متولیان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی؛ محمد اله یاری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی؛ حجت الاسلام واحدی معاون امور استان ها، مجلس و شهرداری؛ مهدی اشراقی معاون اداری و مالی و جمعی دیگر از مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

در آغاز این نشست، متولیان با اشاره به سابقه محمد جوهرچی در مجموعه کتاب مرجع و بنیاد دایره المعارف جهان اسلام، بر نظر دبیرکل نهاد مبنی بر غلبه وجهه کتابشناسی و انس با کتاب بر سایر وجوه تأکید و گفت: این وجهه در جناب جوهرچی وجود دارد.

وی اظهار داشت: انشاالله حضور ایشان به شکوفایی و ارتقاء محتوایی و علمی این اداره کل بیانجامد و طرح هایی جامع و متناسب با نیازهای نهاد تعریف، طراحی و به نتیجه برسد.

محمد اله یاری نیز در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به وسواس دکتر متولیان در انتخاب همکاران، حضور دکتر جوهرچی را در مجموعه نهاد مایه مباهات و غنیمت دانست.

در ادامه مراسم مهدی اشراقی ضمن خیرمقدم به مدیرکل جدید پژوهش و نوآوری، اظهار داشت: انشاالله با حضور شما، انجام پژوهش های کاربردی که از وظایف نهاد است، به خوبی شکل گیرد.

اشراقی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که بتوانیم بودجه ای پژوهشی برای این معاونت در نظر بگیریم تا انشاالله بگونه ای شایسته به اهداف پیش رویمان دست یابیم.

در انتهای این مراسم، محمد جوهرچی با تشکر از حسن ظن همکاران برای انتخاب وی به این سمت، اظهار داشت: امیدوارم این حسن ظن در پایان دوره مسئولیت تا حدودی اجابت شده باشد. تلاش بنده، این خواهد بود که انشاالله در این دوره اهداف کاربردی که از چنین بخشی خواسته و ساخته است، بیش از پیش محقق گردد.

جوهرچی همچنین تصریح کرد: گمان من این است که بخش پژوهش در مجموعه های مختلف سازمانی، باید با صفتی طبیب گونه عمل کند. این بخش باید مساله محور بوده و با تمرکز بر خدمت رسانی به دنبال اشکالات و دردها باشد تا بتواند به لحاظ کاربردی، ارزشمندی خود را در مجموعه سازمانی خود به اثبات رساند.