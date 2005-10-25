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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

پوران درخشنده : فيلم روياي خيس را به جشنواره فجر خواهم رساند

پوران درخشنده كه اين روزها در حال ساخت فيلم " روياي خيس " است، در تلاش است تا اين فيلم را به جشنواره فيلم فجر برساند.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" از كرج؛ در فيلم روياي خيس، پوران درخشنده به عنوان فيلمنامه نويس و كارگردان و تهيه كننده حضور دارد.

 

مضمون "روياي خيس" در مورد نوجوانان پسر و دوران بلوغ است و درخشنده معتقد است : بازگو كردن اين دوران مي تواند اثرات مثبتي در جامعه به همراه داشته باشد .

 

             

              نمايي از روياي خيس - اثر: پوران درخشنده

 

وي مي گويد: ما  تاكنون صحبتي در اين خصوص نكرده ايم و اگر فيلمي در مورد دوران نوجواني ساخته شده است، مربوط به دختران بوده است، در حالي كه معضل پسران در دوران بلوغ بسيار حاد تر از دختران است. به همين دليل توجه و نگاه خاص خانواده و جامعه به اين دوران بسيار مهم است و من با توجه به اهميت اين موضوع، كار ساخت "رويايي خيس" را آغاز كردم .

 

كارگردان زن ايراني تأكيد مي كند كه از ساخت اين فيلم بسيار خوشنود است و سعي مي كند تا زمان جشنواره فجر ساخت "رويايي خيس" را به پايان برساند. او مي گويد اين فيلم را قطعأ به جشنواره معرفي خواهد كرد .

 

کد مطلب 245201

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