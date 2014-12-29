بخش مادران پر خطر و بخش نوزادان بیمارستان هاجر شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مادران پر خطر و نوزادان و جراحی زنان بیمارستان هاجر شهرکرد بعد از ظهر دوشنبه طی مراسمی با حضور معاون استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین این دانشگاه افتتاح شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به اینکه دولت در تلاش است که خدمات درمانی و بهداشتی با بهترین کیفیت ارائه شود، تاکید کرد: با تلاش های انجام شده و انجام طرح تحول سلامت خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت خوب در مراکز بهداشتی و درمانی ارائه می شود.

خدابخش مرادی تاکید کرد: با برسی های انجام شده رضایت مردم از ارائه خدمات بهداشتی مطلوب تر شده است و باید تلاش بیشتر برای افزایش خدمات و مطلوب تر شدن کیفیت خدمات شود.

75 پزشک متخصص و فوق تخصص جدید در این استان مشغول طبابت شده اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در این مراسم با اشاره به بهسازی و راه اندازی بخش های مختلف در بیمارستان هاجر شهرکرد، گفت: برای پروژه های انجام شده این بیمارستان بیش از پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

مرتضی هاشم زاده تاکید کرد: با تخصیص اعتبار از سوی استانداری به بخش سلامت و بهداشت استان، گفت: با اعتبار تخصیص داده شده امیدواریم بسیاری از مشکلات و کمبود ها در این حوزه را حل کنیم.

وی ادامه داد: 75 پزشک متخصص و فوق تخصص جدید در این استان مشغول طبابت شده اند و امیدواریم ارائه خدمات درمانی با ورود این پزشکان بهتر شود و مشکلی در خصوص نداشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: امسال برای یازدهمین سال متوالی رتبه اول فعالیت های پژوهشی کشور را کسب کرده ایم.