اردبیل در زمینه خدمات رسانی تاکسی ها با کمبود مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر دوشنبه در جلسه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اردبیل اضافه کرد: بسیاری از شهروندان تصور می کنند تعداد تاکسی های موجود در سطح شهر اردبیل نسبت به جمعیت و وسعت آن زیاد آن است، اما وضعیت موجود نشان می دهد که در این خصوص همچنان با مشکلات و نقص هایی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی شورای شهر و شهرداری اردبیل در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی درونشهری از سال های گذشته تا کنون افزود: این اقدامات شامل نوسازی و توسعه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهر اردبیل بود.

شهرداری اردبیل تاکید کرد: در این راستا و طی سه سال گذشته تعداد ۳۲ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر اردبیل افزوده شده و ناوگان تاکسیرانی هم در این مدت از نظر کیفی و هم از نظر کمی ارتقای چشمگیری داشته است.

وی همچنین در زمینه مشکلات ترافیکی شهر اردبیل از تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک برای اولین بار در اردبیل خبر داد و بیان داشت: این طرح در شورای ترافیک استان تصویب شده و هم اکنون در مراحل نهایی کارشناسی در وزارت کشور قرار دارد.

بدری با تاکید براینکه در این طرح افق بیست سال آینده حمل و نقل درونشهری شهر اردبیل و حومه مطالعه شده است، عنوان کرد: حتی راهکارهایی جهت اصلاح مسیرها و خطوط تاکسی ها و اتوبوس ها و تعداد آن ها نیز در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک پیش بینی شده است.

وی تهیه طرح تفصیلی حمل و نقل درونشهری اردبیل را لازمه عملیاتی شدن طرح جامع حمل و نقل عنوان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم طرح تفصیلی حمل و نقل تا سال آینده به مشاور ذیصلاح واگذار شود.

به گفته شهردار اردبیل قرار است بر اساس این طرح کار مسیربندی خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی مطالعه و نهایی شود.