دولت بر اقتصاد سبز تاكيد دارد/نهايي شدن سياستهاي كلي محيط زيست

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر دوشنبه در هشتمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، عنوان كرد: حدود یک سال و چهار ماه از كار دولت یازدهم گذشته و اولویت ها و محورهای اصلی کار دولت و رئیس جمهوري مشخص و تبیین شده است و همه با راهبردهای اصلی دولت آشنا شده ایم.

وي ادامه داد: تلاش جدی دولت برای بهبود فضای اقتصادی، خروج از رکود و بهبود روابط در سطح منطقه و حل موضوع هسته ای و تلاش برای ایجاد فضای سالم سیاسی و اجتماعی در کشور بوده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور افزود: در کنار اين مسائل یکی از رویکردهای متمایز دولت یازدهم توجه به محیط زیست بوده است كه اين رویکرد هم در برنامه های انتخاباتی دكتر روحاني و هم در برنامه های دولت مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور در صحبت هایي صریح به توجه به مسئله آب و خاک و محیط زیست تاكيد داشته است.

ابتكار با تاكيد بر اينكه بايد بتوانیم مسیری از توسعه پایدار و همه جانبه را برای کشور ترسیم کنیم، اظهار داشت: در بحث محیط زیست در ابتدا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی و جهت گیری ها از مرحله ایده پردازی مطرح می شود.

وي با بيان اينكه محیط زیست در کشور ما دچار مشکلات حاد شده است، اضافه كرد: همچنين اين مسئله موضوعي جهانی است و توجه به مشکلات محیط زیست کاملا جهانی شده و بخشی از آن ماهیت جهانی دارد، همانند مشكل گازهای گلخانه ای که طی دهه ها دنیای صنعتی آن را تولید کرده و سبب گرم شدن کل زمین شده است و در اجلاس لیما در كشور پرو نيز تاكيد شد كه کشورهای دنیا بايد عزم و اراده جدی برای کاهش روند تغییر آب و هوایی و گرم شدن زمین داشته باشند.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: اين تغییرات برگشت ناپذیر زيست محيطي، مسائل آب و هوا و دریا و کشاورزی و اقتصاد را مختل می کند و افزایش گرماي زمين تبعات منفی گسترده ای دارد.

ابتكار خاطرنشان كرد: دیگر مشکل جهانی از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوری جهانی است و تنوع زیستی جهان به شدت رو به کاهش است و اين در حالي است كه در بخش کشاورزی 60 درصد محصولات به تنوع حشرات و به ویژه زنبور وابسته است که این گونه در معرض آسیب قرار گرفته و استفاده از سم موجب افول شدید تنوع گونه های زنبور در دنیا شده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: متاسفانه در بسیاری مواقع بشر چشم بسته به جلو رفته به اسم توسعه و پیشرفت از آثار بد آن بر محيط زيست غافل بوده است و اگر شبکه به هم تنیده تنوع گیاهی و جانوری از بین برود ما دچار مشکل می شویم.

وي با بيان اينكه یکی از جهت گیری ها در دنيا تعیین مناطق حفاظت شده است، عنوان كرد: همه دنیا به این نتیجه رسیده که ما توسعه را با رعایت ملاحظات محیط زیست می خواهیم اما در برخی نقاط جهان نباید هیچ دخل و تصرفی صورت گیرد كه بر اين اساس پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده ايجاد شده و این مناطق به طور ویژه تحت حفاظت هستند.

ابتكار بيان داشت: براساس اهداف کنوانسیون تنوع زیستی باید 17 درصد از سرزمین را حفاظت کنیم كه اين رقم در کل کشور ما 11 درصد و در هرمزگان 12 درصد است و همچنين 10 درصد از مناطق ساحلی و دریاها بايد حفاظت شوند که در اين زمينه نيز كمتر از استانداردها منطقه حفاظت شده داريم.

معاون رئيس جمهور افزود: دنیا به این نکات پی برده كه در نقاطی که فعالیت هاي صنعتی و کشاورزی انجام می شود نتوانسته ایم تنوع زیستی را حفظ کنیم و باید نقاطی را تحت حفاظت کامل قرار دهيم.

وي با اشاره به مشكلات كشور در بخش مصرف آب و انرژي، تصريح كرد: در موضوع آب و منابع آن، اتفاقات دهه گذشته موجب شد تا منابع آب زیرزمینی را در كشور به سرعت از دست دهيم و اين در حالي است كه در دنیا حدود 25 درصد اجازه برداشت از منابع آب زيرزميني داده مي شود و ما در كشورمان تا 85 درصد منابع سفره های آب زیرزمینی را استفاده کردیم.

ابتكار اضافه كرد: در موضوع مصرف انرژی هم راه را درست نرفته ایم و به دلیل نگاه یارانه ای و مصرف بدون حساب و کتاب، نسبت به الگوهای جهانی تا پنج برابر بیشتر انرژي مصرف می کنیم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: آلودگی، مصرف نادرست منابع و تخریب موجب شده تا در بسیاری از شاخص ها وضعیت نامطلوب داشته باشيم و به این دلیل دولت تدبير و اميد و رئیس جمهور جهت گیری درستي را در موضوع محيط زيست پیگیری کرده اند.

وي با بيان اينكه بحث محیط زیست به کار همه مسئولان بر می گردد و کاملا فرابخشی است و همه در این زمینه مسئولیت دارند، اظهار داشت: برای جهت گیری فعالیت ها باید ابتدا ظرفیت های استان را بشناسیم و در قالب آن برنامه تعریف کنیم که یکی از مهمترین آنها ظرفیت زیست محیطی است و اگر بیشتر از توان زیستی بهره كشي كنيم، محيط ديگر جواب نمی دهد.

ابتكار ادامه داد: براي همه طبیعتی که خداوند در اختیار ما قرار داده بايد براساس ظرفیت هاي آن برنامه ریزی کنیم و با آمایش درست، استفاده خردمندانه از آن داشته باشیم.

معاون رئيس جمهور بيان داشت: در دنیا کشورهایی داریم كه هم رتبه اول رشد اقتصاد و فعالیت های نفتی را دارند و هم رتبه اول پایداری و حفظ محیط زیست را دارند و خردمندانه پیش رفتند و به هرقیمتی کار نکردند و با رعايت قانون و مکان یابی درست و رعايت استاندارد محیط زیست در چارچوب کار کرده اند و اگر این ضوابط باشد کار دارای ارزش افزوده خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: یکی از محورهایی که دولت یازدهم روی آن تاکید دارد اقتصاد سبز است و اینکه اقتصاد را شفاف کنیم و توجه به محاسبه و ارزش گذاری زیست محیطي در برنامه چهارم هم آمده بود و چون دولتی تصمیم گرفت كه قانون برنامه چهارم اجرا نکند ما هشت سال در اين زمينه به خواب رفتیم و بار دیگر همان برنامه را با خسارت ها و لطمات جبران ناپذیري كه ايجاد شد، امروز اجرایی مي كنيم.

ابتكار با بيان اينكه دولت قانون ارزیابی زیست محیطی را مصوب كرده و اين قانون در دستور کار مجلس است، عنوان كرد: لوايح خاک، ارزیابی زیست محیطی، تالاب ها و هوای پاک در یک سال گذشته تدوین و بررسی شده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور افزود: همچنين برای اولین بار سیاست های کلی نظام در موضوع محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی شدن است.

وي با اشاره به وضعيت زيست محيطي استان هرمزگان، گفت: برنامه های گسترده توسعه در استان از جمله توسعه مناطق صنعتی و ویژه در حال انجام است و انجام ارزیابی زیست محیطی براساس قانون يك تکلیف جدی است و مشكلات امروز نتيجه فرار از اجراي اين قانون در گذشته است.

ابتكار اضافه كرد: دولت نسبت به تمکین کلیه برنامه های توسعه در برابر قوانین محیط زیست تصمیم قطعی گرفته است و تاکید رئیس جمهور اين است كه همه بخش های مختلف دولت باید واحد محیط زیست داشته باشند و در سطح استان ها هم مشاروان و واحدهای محیط زیست در بخش های توسعه اي فعال شوند و در مناطق ویژه بايد توجه بیشتری به مسائل محیط زیست داشته باشیم.

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه در استان هرمزگان طرح های فاضلاب با تاخیر زیادی مواجه است و باید برای آن برنامه هاي اقتصادی طراحی کرد، اظهار داشت: خروجی فاضلاب تصفیه شده با رعایت استانداردها می تواند آب مطلوب برای استفاده در فضای سبز و سایر موارد باشد.

وي ادامه داد: از دیگر مسائل مهم در اين استان گردشگری طبیعی است که در مطالعات مناطق حفاظت شده سهمی برای گردشگری طبیعی با رعایت ملاحظات محیط زیست در نظر گرفته ایم و در تفاهم نامه ای كه با استاندار هرمزگان خواهیم داشت تاكيد شده باید همه تلاش کنیم كه مناطق حفاظت شده در این استان و سطح حفاظت از آن ارتقا پیدا کند و هم اينكه مردم از ظرفیت گردشگری آن استفاده کنند.

ابتكار افزود: همچنين ما آمادگی داریم برای حفاظت از دریا و این خطه زیبای خلیج فارس همکاری داشته باشیم چون مسئله بسیار مهم منطقه ای و بین المللی است و آسیب ها در خلیج فارس به دليل مسائلي همچون جنگ ها و بار سنگین فعالیت های نفتی و اقتصادی جدي است باید با همکاری هاي منطقه ای این آسیب ها را کاهش دهیم و به عنوان نمونه كشور امارات به دليل استحصال زمین با مشلات حاد زیست محیطی مواجه شده است که سرمایه های خود در این موضوع به طور کامل از دست داده است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور خاطرنشان كرد: دولت تدبیر و امید برای مباحث محیط زیست ارزش زیادی قائل است چون مستقیما با سرنوشت و کیفیت زندگی مردم مرتبط است.