برنامه جدید دولت درباره سبد امنیت غذایی/ 10 میلیون نفر شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه برنامه امنیت غذایی در سال آینده نیز دنبال می شود گفت: طی 15 ماه گذشته دولت تدبیر و امید 10 میلیون نفر را تحت پوشش امنیت غذایی قرار داد و 176 هزار کودک بازمانده از تحصیل را راهی مدرسه کرد و فقر درمانی کاهش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: دولت 3 سیاست همگام درحوزه سیاست خارجی، اقتصادی و رفاهی را پیگیری می کند و سیاست رفاهی فصل ممیزاین دولت با سایر دولت هاست و ادعا می کنیم که با گرسنگی مقابله کرده ایم و سفره تمام گرسنگانی را که شناسایی کرده ایم پوشانده ایم.

ربیعی ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که دولت تدبیر و امید پیگیری می کند اخلاقی عمل کردن است. اخلاقی عمل کردن به این معنا که آمار غلط ندهیم و با افکار عمومی صداقت داشته باشیم که این دولت به این امور متعهد است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایط دشواری مسئولیت اداره امور کشور را پذیرفت توضیح داد: رشد 4 درصدی واقعیت است که دولت با انضباط مالی و ثبات تصمیم گیری به این موفقیت بزرگ دست یافت.

وزیر کار با اشاره به اینکه در حوزه سیاست های رفاهی دولت حرف های زیادی دارد گفت: نباید صورت مسئله را پاک کنیم، باید پیرامون مسائل مختلف اجتماعی حرف بزنیم و با کسانی که صدای خاموش جامعه هستند ارتباط برقرار کنیم تا آنها بدانند که صدایشان شنیده می شود.

وی ادامه داد: باید به مردم بگوییم که آینده بهتر از امروز است. متاسفانه با اینکه مسئولان دولتی بارها اعلام کرده اند که از صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است اما عده ای بر انجام این کار از سوی دولت تاکید می کنند. مردم عطش مبارزه با فساد را دارند که باید به این خواسته پاسخ داده شود.