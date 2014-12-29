گناه بزرگ فتنه قابل تطهیر نیست/ توصیه به دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای همگرایی اصولگرایان با صدور بیانیه یاد حماسه 9 دی را گرامی داشت.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

حماسه 9 دی و حضور دهها میلیونی ایرانیان در برائت از فتنه گران و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی روز تجلّی غیرت دینی ملّت شریف ایران و فروزان شدن شعله های بیداری و بصیرت آنان نسبت به واقعیت های نهفته در لایه های فتنه 88 به شمار می رود و برای همیشه پرچم آگاهی و دشمن ستیزی را در این کشور برافراشته نگه خواهد داشت . حضور با شکوه 85 درصدی مردم ایران در انتخابات 22 خرداد 1388 که می توانست فرصتی برای تثبیت پایه های اقتدار نظام و شتاب فزاینده کشور و پیشرفت ، توسعه اقتصادی و تعامل همه جانبه باشد در سایه فتنه انگیزی دشمنان انقلاب اسلامی در داخل و خارج و روا داشتن ظلم و تهمت تقلب به چالش علیه استقلال ، امنیت ملّی و استحکام نظام اسلامی در عرصه فراملّی تبدیل شد ، به گونه ای که اگر مدیریت الهی ، هوشمندانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری و حضور مومنانه و توام با بصیرت و حب انقلابی مردم نبود می توانست جمهوری اسلامی ایران را با خطرات جبران ناپذیری مواجه سازد . هشت ماه خویشتنداری ملت مسلمان در مقابل توهین به رأی 40 میلیونی انتخابات که با حمایت بی سابقه بیگانگان از اتحادیه اروپا تا کنگره و کابینه آمریکا و اسرائیل نیز همراه شده بود ، منجر به جری تر شدن منافقان شد تا بدانجا که ضمن حرمت شکنی در عاشورای حسینی و حمله به عزاداران و به آتش کشیدن مساجد ، اصول اساسی اعتقادی مردم ایران مورد هجمه قرار گرفت . ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی با خروش انقلابی خود در نهم دی ماه 1388 ضمن برچیدن بساط آشوب و فتنه گری ، درس عبرتی به فتنه گران داخلی و حامیان خارجی آنها داد تا بدانند در صورت کوچکترین اشاره رهبرشان ، همه در دفاع از حریم مکتب ولایت فقیه به میدان خواهند آمد و با مشت های پولادین خود ، دهن یاوه گویان را خرد خواهند کرد .

شورای همگرایی اصولگرایان ضمن گرامیداشت پنجمین سالگرد این واقعه عظیم و تاریخی در یوم الله نهم دی ماه ، مواضع خود را به شرح ذیل اعلام می کنند :

بیعت و اطاعت محض از مقام معظم رهبری و قرار دادن فتنه به عنوان خط قرمز برای همه ، یکی از اصول اساسی علاقه مندان به نظام می باشد . اینکه گروهی دانسته و خائنانه و یا نادانسته و جاهلانه در صدد بیگناه نمایی فتنه گران و سران فتنه هستند ، نشان از دست های پشت پرده ای دارد که می لرزد اما تلاش دارد تا فتنه 88 و خیانتی که به رأی ملت شد را از اذهان ملت پاک نمایند . برخی صاحبان تریبونها و مناصب سیاسی باید بدانند ، فتنه فراموش شدنی نیست و گناه بزرگ زیر سوال بردن اصل انتخابات قابل تطهیر نیست . مسأله حصر سران فتنه رأفت و عطوفت نظام اسلامی است که به منظور حفظ جان آنها و همچنین پیشگیری از ادامه فتنه انگیزی آنها صورت گرفته است . اگر چه در شرایط کنونی حصر بهترین راه موجود است ، لیکن از قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول درخواست می گردد تا به محض فراهم آمدن شرایط ، نسبت به محاکمه سران فتنه ، به دلیل محاربه با نظام اسلامی و سلب آسایش روانی و امنیت اجتماعی و ستاندان داد خانواده های کشته شدگان 88 به دلیل فراهم آوردن زمینه قتل ده ها نفر توسط منافقین در اغتشاشات ، اقدام نماید . انتخابات ریاست جمهوری 92 ضمن سیه روی کردن دروغگویانی که مدعی تقلب در انتخابات 88 بودند ، نشان داد که نظام اسلامی رأی مردم را حق الناس دانسته و تک تک آرای مردم در انتخابات محترم و مورد تأیید همگان است . دولت و رئیس جمهور بر آمده از رأی مردم حتی با اختلاف یک رأی ، نماینده همه اقشار جامعه بوده و بر همگان واجب است تا با کمک به دولت ، راه را برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور فراهم آورند . لذا حامیان دولت می بایست ضمن حمایت از دولت ، به توجیه خطاهای آن بر نیایند و منتقدان دولت نیز ضمن بیان منصفانه مواضع و انتقادات خود ، راه سنگ اندازی در پیش نگیرند . شرایط بین المللی و منطقه ای به گونه ای بسیار حساس در حال رقم زدن دنیای جدیدی است که می تواند برای آینده جهان اسلام و کشور ما نیز مهم و سرنوشت ساز باشد . در چنین شرایطی بر همگان واجب است تا ضمن حفظ انسجام داخلی ، از تنش سیاسی های بیهوده که جز اتلاف انرژی نظام سودی نخواهند داشت دوری نموده و فضا را برای صدور انقلاب فراهم آورند . تمام گروههای فرهنگی و سیاسی دانشجویی ، نهادهای موثر در روابط بین الملل می بایست در این عرصه فعال شده و دولت محترم نیز توجه بیشتری را به حوادث منطقه داشته باشد و از تمرکز صرف بر مذاکرات هسته ای و فراموش کردن مسائل منطقه ای بر حذر باشد . حضور برخی فعالان فتنه 88 در مناصب دولتی ، نقض روح اعتدال گرای دولت محترم است . کما اینکه سوابق عملکرد این عده که حتی برخی از آنها سوابق محکومیت نیز دارند نشان می دهد که نه تنها اعتقادی به گفتمان اعتدال ندارند ، بلکه در صورت امکان افراطی ترین حرکات را آنهم در جهت خلاف منافع نظام و در راستای براندازی و ضربه زدن به جمهوری اسلامی و رأی مردم به نمایش خواهند گذاشت . لذا به مسئولین محترم دولتی توصیه می شود تا ضمن عدم بکارگیری فتنه گرانی که عملکرد ناصوابشان در فتنه 88 در راستای تخریب نظام بوده ، حتی با برائت بر حذر باشند چرا که این برائت تنها به منظور کسب مقام و منصب بوده و در صورت قرار گرفتن در مناصب حساس دولتی ، بی شک در صورت بروز شرایط فتنه مجدد ، از هیچ تلاشی برای تکرار حملات براندازانه به جمهوری اسلامی و استفاده از مسئولیت خود در این راستا ابایی نخواهند داشت . بر نمایندگان محترم مجلس فرض است که با پایش حوزه های انتخابیه خود و روشنگری در میان مردم ، فعالیتهای فتنه گران 88 را رصد نموده و راه را بر نفوذ این خائنان به مناسب دولتی و احتمالاً تحرک برای حضور در مناسبی همچون نمایندگی مجلس ببندند . در پایان مجدداً تأکید می کنیم که همیشه و در همه حال همچون گذشته تنها ره گشای امور کشور را منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای دانسته و آحاد جامعه اعم از مردم ، مسئولین قوا و ارکان مختلف نظام را به وحدت حول محور ولایت دعوت نموده و خود نیز با اتکال به خداوند بر این راه نورانی اعلام استواری می نماییم .

شورای همگرایی اصولگرایان