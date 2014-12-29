به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلیمانی بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دومین جراح قلب در چهارمحال و بختیاری فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: هم اکنون دو پزشک جراحی قلب در این استان انجام می دهند.

وی افزود: برای اولین بار فوق تخصص غدد در کلینیک امام علی مستقر شد و حلقه تخصصی این کلینیک تکمیل شد.

وی عنوان کرد: بالغ بر 12 میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری تزریق شده است و خدمات در بیمارستان ها مطلوب تر شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اذعان داشت: مجهز شدن آمبولانس ها به پی سی شوک از دیگر اقدامات انجام شده است.

سلیمانی ادامه داد: در بروجن مرکز لیبر و زایشگاه بیمارستان آماده و بهسازی شده است و بخش های ارتوپدی و قلب به بیمارستان بروجن اضافه شده است.