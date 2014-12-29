200 برنامه مردمی در روز 9 دی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدرضا احمدی، عصر دوشنبه، در جمع خبرنگاران گفت: در پنجمین سالگرد حماسه نهم دی‌ماه در مجموع 200 برنامه متنوع مردمی که در سطح استان گلستان به صورت مردمی و تشکل‌های غیردولتی برگزار می‌شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه در قالب عکس با موضوع 9 دی، برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی از دیگر برنامه‌های گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: در مرکز استان گرگان تجمع 9 دی در مسجد جامع ساعت 10 صبح با سخنرانی حجت الاسلام شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس برگزار می‌شود.

وی گفت: نشست‌‌های بصیرتی، همایش‌های تبیینی، برپایی نمایشگاه‌ها و آثار هنری، شب شعر، محافل نورانی قرآن و ادعیه و غیره نیز به مناسبت سالروز حماسه 9 دی برگزار می‌شود.

احمدی افزود: تظاهرات 9 دی 1388 و حضور پرشور و میلیونی مردم انقلابی و مسلمان ایران، حماسه ماندگار و به یاد ماندنی در پاسخ به جریان فتنه و ضد انقلاب بود که ماهیت ضد دینی و ضد انقلابی خود را نشان دادند.

وی اظهار کرد: اکنون که در آستانه پنجمین سالگرد بزرگداشت حماسه عظیم یوم الله نهم دی قرار داریم زنده نگه داشتن این روز بزرگ و تاریخ ساز با بررسی ریشه‌ها، علل و عوامل، آثار و برکات و پیامدها و پیام‌های آن نیز سبب نشر فرهنگ بصیرت‌افزایی و مقاومت و ایستادگی مردم قهرمان ایران اسلامی و جلوگیری از بروز فتنه‌هایی از این دست در سالیان بعد می‌شود.

وی افزود: مراسم بزرگداشت شهدای مظلوم فتنه 88 نیز همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء شامگاه سه شنبه در امامزاده عبدالله (ع) گرگان با سخنرانی سید عزت الله ضرغامی رئیس قبلی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: همچنین همایش 9 دی و بصیرت عاشورایی عصر روز سه شنبه 9 دی در سالن ولایت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در گرگان با سخنرانی غلامحسین الهام دبیر قبلی شورای نگهبان برگزار می‌شود.

احمدی افزود: تجمع 9 دی در شهرستان ترکمن نشین ساعت 10 صبح در مسجد جامع، شهرستان بندرگز ساعت 9 صبح در مسجد جامع، شهر نوکنده همراه با اقامه نماز مغرب و عشا درمسجد جامع و در شهرستان مینودشت ساعت 10 صبح در مسجد جامع این شهر برگزار می‌شود.

وی گفت: مراسم بزرگداشت نهم دی در شهرستان گمیشان ساعت 9 صبح سه شنبه در میدان اصلی شهر و مقابل کتابخانه مرکزی، در شهرستان گالیکش همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع، در شهرستان گنبدکاووس ساعت 10 صبح در مسجد قائمیه و در شهر مرزی اینچه‌برون ساعت 12 درمسجد جامع این شهر با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهار کرد: در رامیان ساعت 10:30 صبح در مسجد جامع و در خان ببین ساعت 10:30 درمسجد جامع این شهر، در کردکوی همراه با اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد جامع، در مراوه تپه ساعت 10 صبح در میدان مرکزی این شهر، در آق قلا ساعت 9 صبح در مسجد صاحب الزمان (عج) و در کلاله ساعت 10 صبح در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم بزرگداشت یوم الله 9 دی در علی‌آبادکتول و فاضل آباد ساعت 9 صبح در مسجد جامع این شهرها برگزار می‎شود.