ادامه اعتراضات به بازداشت شیخ علی سلمان و اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از راهپیمایی های اعتراض آمیز ضد بازداشت شیخ علی سلمان در منطقه بلده القدیم در غرب منامه خبر دادند.

از سوی دیگر علمای بحرینی در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان دست به تحصن زدند و درباره ادامه حماقتهای حساب نشده رژیم در حمله به شخصیتهای برجسته سکولار، دینی و سیاسی هشدار دادند.

علمای تحصن کننده خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان و همه شخصیتهای برجسته بازداشت شده و همه زندانیان سیاسی در بحرین شدند و تاکید کردند: بازداشت شیخ علی سلمان نگرش استبدادی را نشان می دهد.

علمای بحرین ضمن هشدار درباره عواقب و تبعات بازداشت شخصیتهای برجسته بحرینی خواستار دور کردن بحرین از سرنوشت تاریک شدند.

همزمان نظامیان آل خلیفه مانع ورود رهبران مخالفان به دادستانی در همبستگی با شیخ علی سلمان شدند.

از سوی منابع خبری از استقرار گسترده نظامیان رژیم بحرین در مناطق مختلف این کشور شامل خیابان البدیع در غرب منامه، منطقه غربی از الهمله تا دارکلیب و مناطق ستره و حومه منامه خبر دادند.

این درحالی است که تظاهرات گسترده ای در روستای الدراز و ستره و ابوصبیع برگزار شد که در آن تصاویر شیخ علی سلمان حمل شد.

در جزیره نبیه صالح، ستره الدراز و ابوصبیع نظامیان رژیم ضمن یورش به تظاهرات کنندگان تعدادی را بازداشت و برخی دیگر را سلاح ساچمه ای زخمی کردند.