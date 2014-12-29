هرمزگان با کمبود تجهیزات در زمینه حفاظت محیط زیست مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر دوشنبه در هشتمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با تاكيد بر اينكه همه بايد کمک کنند و اجازه ندهند محیط زیست و ساحل و امکانات خدادادی هرمزگان دچار مشکل شود، بيان داشت: هرمزگان استاني خشکسال و باران در آن کم است و محیط زیست در اين استان دچار تهدید بوده و باید از محيط زيست استان حفاظت کنیم.

وي ادامه داد: در هشت ساله، پيش از دولت يازدهم آسیب های بسیاری بر محیط زیست وارد شد و ما هم انتظار داریم در اين زمينه مواردي همچون کارون نجات پیدا کند و هم اینکه تالاب ها و جنگل ها و سواحل هرمزگان که در معرض تهدید قرار گرفته بود، مورد توجه ویژه قرار گیرند.

استاندار هرمزگان افزود: نیرو و تجهیزات در زمینه حفاظت از محيط زيست در هرمزگان کم است و اميدواريم با درایت لازم بخش محیط زیست استان تقویت شود.

جادري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه قرار است بودجه به دليل قيمت نفت از مجلس به دولت برگشت داده شود، تصريح كرد: فتنه جدید دشمنان پایین آوردن قیمت نفت با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ايران بوده است.

وي خاطرنشان كرد: استان هرمزگان در زمينه تامین اعتبارات و درآمدزایی در کشور نمونه است به دلیل وجود ظرفیت های بزرگ اقتصادی اين استان مكلف به هزار و 70 میلیارد تومان وصول ماليات در سال جاري بود كه در 9 ماه نخست سال جاري حدود هزار و 525 میلیارد تومان وصول مالیات در استان داشتیم و انتظار تشویق و حمایت داریم.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان اظهار داشت: براساس قانون هر استاني مازاد درآمد داشته باشد 50 درصد به آن به استان بر می گردد كه سال گذشته هشت درصد اين مازاد درآمد به استان رسید اما امسال هنوز دریافتی از مازاد درآمد نداشته ایم و با توجه به اينكه بیشتر از ميزان مقرر وصول داشته ايم در اين زمينه انتظار حمايت بيشتري داريم.

جادري اضافه كرد: همچنين برای سال آينده نیروهای پذیرفته شده در آزمون هاي سال های 91 و 92 باید جذب و به آنها حقوق پرداخت شود که باید پیش بینی این مسئله توسط دستگاهها صورت گيرد.

وي گفت: فصل کار در هرمزگان محدود است و مديران با جدیت پیگیر مسائل پروژه های عمرانی باشند و فرمانداران نيز این پروژه ها را رصد و گزارش هاي آن را ارائه دهند.

استاندار هرمزگان در ادامه از راه اندازي ستاد عمران در شهرستان هاي استان براساس دستورالعمل مصوب خبر داد و اظهار داشت: اين ستادها و سازمان هاي عمران متشکل از نیروهای مردمی است و می توانند پروژه هاي نيمه تمام را تکمیل کنند و بر اين اساس فرمانداران پروژه های قابل واگذاری را پیگیری و واگذار کنند.

جادري تاكيد كرد: بايد کار را به دست مردم بدهیم و مدیران و فرمانداران بايد پيگير واگذاري پروژه هاي زير 50 درصد پيشرفت به بخش خصوصي باشند.

وي در ادامه با بيان اينكه با همت فرمانداري بندرخمیر و پیگیری محیط زیست استان توانستیم 900 هکتار زمين را در اين شهرستان از چنگ زمین خواران خارج کنیم، افزود: 27 حلقه چاه غیرمجاز و 900 هکتار زمین تصرف شده متعلق به محیط زیست را در بندرخمير رفع تصرف كرديم و باز هم زمین های دیگری وجود دارد که باید اين رفع تصرف را انجام دهيم.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان با اشاره به بحث آب شیرین کن هاي در حال احداث در بندرعباس ها، عنوان كرد: مجوزهایي توسط وزارت نیرو در دولت قبل در اين خصوص براي شيرين سازي و انتقال آب از بندرعباس داده شد كه در آینده ممکن است هرمزگان را با فاجعه زیست محیطی مواجه كند و ما از سازمان محيط زيست مي خواهيم اين قراردادها مجددا بررسی شود اگر امکان لغو وجود دارد، اين كار صورت گيرد.

جادري ادامه داد: اين مجوزها بسیاری از ارزیابی هاي زیست محیطی را ندارد كه مي خواهيم در آن تجديد نظر شود.

وي در پايان گفت: يكي از موفقيت هاي بزرگ در روزهاي اخير اين بود كه با تلاش دولت تدبیر و امید و سازمان میراث فرهنگی بعد از 53 سال تلاش 349 اثر باستانی ایرانی که در کشور بلژیک بود، به کشور برگشت.

شايان ذكر است؛ در پايان اين نشست تفاهم نامه اي در راستای حفاظت از تنوع زیستی و حفظ و نگه داری منابع اکولوژیک، اجرای برنامه های طرح مدیریت مناطق حفاظت شده، طبیعت گردی، آموزش و پژوهش و همسوسازی فعالیت هاي زیست بومی، ميان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و استاندار هرمزگان به امضا رسيد.