دورببن مداربسته در شهرستان آمل نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي طالبي عصر دوشنبه در جلسه پبشگيري سرقت شهرستان آمل كه در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهر برگزار شد گفت: طي بازديدي كه از طرح پايش تصويري مركز كنترل شهرداري قزوين داشتيم در آن شديم تا در شهرستان آمل همين طرح را اجرا كنيم.



وي با بيان اينكه شهرداری قزوین به عنوان یکی از هفت شهری که دارای صاحب چنین مرکزی است، تصريح كرد:با توجه به نقش اين مركز عملياتي در كاهش

۵۰ درصدي سرقت قصد داريم، آمل را به عنوان هشتمین شهرصاحب این توان و علم معرفی کرده و این برنامه فنی را در این شهر اجرایی نماییم.

علي طالبي به عمده سرقت ها در شهرستان آمل اشاره كرد وافزود:سرقت از مشتريان بانك ها، سرقت موتور سيكلت، سرقت از محل كسب كيف قاپي، جيب بري و سرقت داخل خودرو بيشترين سرقت هاي انجام شده در سطح شهرستان است.

دادستان عمومي وانقلاب شهرستان آمل با بيان اينكه وقوع سرقت دلايل متعددي را مي طلبد، خاطرنشان كرد:فقر مادي، فقر روحي وعاطفي، ضعف مباني اعتقادي

ومذهبي و تزلزل در اركان خانواده از مهمترين دلايل سرثت در شهرستان آمل است.

وي با تاكيد براينكه سارقین غیر بومی اکثریت سارقین شهرستان را تشکیل می دهند، ابراز داشت: هدف ما كاهش سرقت واتخاذ تدابير در اين جهت مي باشد و

برای حفظ امنیت و همه مسئولين شهرستان بايد بکوشیم ودست به دست دهيم تا شهر خوبی داشته باشیم.

ویي از نصب دوربين در سطخ شهرستان خبرداد وگفت: نصب دوریین مدار بسته در راها، کوچه ها، بانکها، صرافی ها، وسطح شهر ازبرنامه های عملیاتی پامش

تصویری است.