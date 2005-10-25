دماي هواي تهران فردا كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استانهاي اردبيل و مازندران نيمه ابري تا ابري در برخي نقاط با بارش پراكنده باران و مه الود پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، گلستان و خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط اين استانها ، با رشد ابر و در شب با رگبار پراكنده همراه خواهد بود .

آسمان استان تهران صاف تا كمي ابري گاهي با وزش باد ، در ارتفاعات با رشد ابر پيش بيني مي شود .

هواي ساير مناطق كشور نيز براي روز چهارشنبه ، صاف تا كمي ابري گاهي با وزش باد ، در ارتفاعات زاگرس در بعدازظهر با رشد ابر پيش بيني مي شود .