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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۵۷

دماي هواي تهران فردا كاهش مي يابد

بر اساس اعلام سازمان هواشناسي ، بيشينه و كمينه دماي هواي تهران براي روز چهارشنبه به ترتيب 18 و 9 درجه بالاي صفر پيش بيني مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استانهاي اردبيل و مازندران نيمه ابري تا ابري در برخي نقاط با بارش پراكنده باران و مه الود پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، گلستان و خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط اين استانها ، با رشد ابر و در شب با رگبار پراكنده همراه خواهد بود .

آسمان استان تهران صاف تا كمي ابري گاهي با وزش باد ، در ارتفاعات با رشد ابر پيش بيني مي شود .

هواي ساير مناطق كشور نيز براي روز چهارشنبه ، صاف تا كمي ابري گاهي با وزش باد ، در ارتفاعات زاگرس در بعدازظهر با رشد ابر پيش بيني مي شود .

کد مطلب 245204

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