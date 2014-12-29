کیفیت بخشی آموزش هدف دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر دوشنبه، در اجلاس فصلی مدیران مدارس در سالن توحيد بهشهر افزود: توسعه هر جامعه اي در گرو آموزش و پرورش آن جامعه است و براي تبدیل دانایی به یک سرمایه انسانی بايد به نكات مهمي توجه شود كه آموزش و پرورش به اين مهم پاسخ مي دهد.

وي اظهار داشت: ارائه آموزش هاي لازم به دانش آموزان و افزايش كميت و كيفيت ارائه آموزش ها مي تواند تاثير بسزايي در تربيت دانش آموزان و در نتيجه رشد و توسعه جامعه داشته باشد.

قاسمي با بيان اينكه آموزش و پرورش را باید بر مدار تدبیر و امید و براساس كيفي سازي اداره كرد يادآور شد: آموزش و پرورش باید ارزشهایی چون تدبیر، عقلانیت، امید ، محبت، عدالت و مهرورزی را در جامعه گسترش دهد و دانش اموزان را به این امور تربیت کند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در اين سازمان به دنبال آموزش و پرورش کیفی هستیم، خاطر نشان کرد : اگر ما همه امکانات و منابع را داشته باشیم ولی آموزش و پرورش ما کیفی نباشد ما دانش آموخته شایسته نخواهیم داشت و لذا كيفيت بخشي در آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در اولویت هاي برنامه هاي اين نهاد است.

وي گفت : در آموزش و پرورش باید امکانات و تجهیزات و منابع درراستای اهداف تعلیم و تربیت به نحوی استفاده شود که انسانهایی در تراز جمهوری اسلامی تربیت شوند و افرادي مفيد و مثمر ثمر از نظر علمي و ديني براي جامعه باشند.

قاسمي نقش معلمان را در نظام تعليم و تربيت بي بديل عنوان كرد و افزود: اصلي ترين نقش را در اين سازمان عريض و طويل آموزش و پرورش معلمان بر عهده دارند كه جامعه را با آموزش هاي خود به سمتن تعالي هدايت مي كنند.

قاسمی با بیان اینکه آموزش از تربیت جدا نیست ادامه داد: بزرگترین منبع توسعه یک جامعه منابع انسانی است، افزود: تقدیر نیروی انسانی و سرمایه انسانی برای رشد جامعه یک امر ضروریست.

وی گفت: فرهنگ سازي در بين خودمان از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد تا با فرهنگ سازي مناسب در خود، جامعه را به سمت فرهنگ مناسبي كه مد نظر است هدايت كنيم و اگر قرار است فرهنگ جامعه را تغییر دهيم بايد اين تغيير از خودمان آغاز شود.

قاسمی افزود : آموزش و پرورش نهادی است که فرهنگ جامعه را تغییر می دهد لذا ما باید به فرهنگ سازی خودمان توجه کنیم.

وي توجه به فرهنگ، تربيت و اخلاق را در كنار آموزش از مسائل مهم عنوان كرد و گفت: تغییر نگرشمعلمان نسبت به یادگیری بايد براساس تکیه بر رویکرد آموزشی و پرورشي باشد و براي رسيدن به رشد همه جانبه بايد با همدلی و هم فکری یکدیگر، كمك كار آموزش و پرورش مازندران، در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیتی که مدنظر مقام معظم رهبری ونظام مقدس جمهوری اسلامی باشيم.