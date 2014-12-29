به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی مربی تیم ملی ایران در آخرین تمرین این تیم که عصر امروز دوشنبه در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، حضور نیافت تا شایعه جدایی‌اش از جمع ملی‌پوشان قوت بگیرد.

درحالیکه حتی مسئولان تیم ملی هم دلیل غیبت او را نمی‌دانستند، علی کریمی امشب متنی را در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام قرارداد تا خبر جدایی‌اش از تیم ملی ایران رنگ و بوی جدی به خود بگیرد.

علی کریمی که صبح امروز دوشنبه در اردوی تیم ملی حضور داشت، در شخصی‌اش در اینستاگرام متنی را با این مضمون که: "اگر نمی‌توانی خدمت کنی برو تا خیانت نکنی" قرار داد.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درحالی این مطلب را روی خروجی صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام قرار داد که تیم ملی ایران پس از ریکاوری در استخر هتل آکادمی، برای سفر به استرالیا راهی فرودگاه امام خمینی (ره) شده است.

تصویر متن علی کریمی روی صفحه شخصی‌اش را در زیر مشاهده می‌کنید: