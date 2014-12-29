لزوم کمک ایران به عراق در فهرست نویسی اسناد و نسخ خطی این کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عصر امروز دوشنبه 8 دی ماه در چهاردهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی در کتابخانه ملی سخنان خود را این گونه آغاز کرد: ای کاش اصحاب سیاست و اقتصاد هم سنه ای را در حوزه فرهنگ زیست می کردند و لذت آن را می چشیدند.

وی سپس گفت: رابطه وسیعی میان حوزه تمدن فرهنگ ایرانی و منابع خطی می بینیم. امروزه ایران، اسلام، زبان فارسی، کتاب، نسخه خطی، قلم و دانشمندان بخشی از هویت ما شده اند و یک منظر ما باید بدانیم که بقای نظام سیاسی به تداوم حیات فرهنگی و ارتقای هویت ملی است.

وی با اشاره به 8 برنامه اساسی سازمان متبوعش برای ایجاد برخی تحولات فرهنگی در آن گفت: آمارها می گوید که حدود یک میلیون نسخه خطی حوزه ایران در شبه قاره، حدود نیم میلیون در آسیای میانه و حدود 400 هزار نسخه خطی هم در کشور و نزد مردم هست و این در حالی است که کتابخانه های مهم کشور تعداد کمی از نسخ خطی را در اختیار دارند. در همین کتابخانه ملی فقط 38 هزار نسخ خطی و 34 هزار نسخه چاپ سنگی وجود دارد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان سخنان اظهار امیدواری کرد: با افزایش بودجه این سازمان در سال آینده و کمک دولت، حوزه نسخ خطی کشور سامان بهتری پیدا کند.

در این آئین همچنین احمد مسجد جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای شهر تهران با گرامیداشت یاد حجت الاسلام شیخ عزیزاله عطاری که در این مراسم از خانواده او به صورت ویژه تجلیل شد، گفت: زمانی به اتفاق آقای عطاردی در مدینه عازم کتابخانه این شهر شدیم. ایشان از کتابدار آن کتابخانه یک نسخه خطی تقاضا کرد، کتابدار هم خیلی راغب نبود با ما همکاری کند. آقای عطاردی اطلاع دادند که این نسخه در فلان قسمت از کتابخانه شما قرار دارد و این هم سابقه آن است و این را هم گفت که این کتاب را امام جمعه بخارا وقف اینجا کرده است. در زمانی که بلشویک ها در روسیه مستقر شدند، امام جمعه بخارا به ترکیه مهاجرت کرد و تصمیم گرفت به حرم نبوی برود و لذا کتابخانه اش را استانبول به اینجا (مدینه) آورد و آن را وقف آستان پیامبر(ص) کرد. این اطلاعات آقای عطاردی همه کتابدارها و افرادی که آنجا بودند را بسیار به تعجب واداشت طوری که همه جمع شدند تا ایشان پیرامون نسخه های دیگر موجود در این کتابخانه هم به آنها اطلاعات بدهد و خلاصه طوری شد که آن کتابدار که در ابتدا مایل نبود چندان با ما همکاری کند، رفتارش در پایان کاملا دگرگون شد و ما توانستیم از نسخه های دیگر موجود در آن کتابخانه هم بهره مند شویم.

این عضو شورای شهر همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کربلا و حضورش در کتابخانه عتبه حسینی گفت: شیخ محمد الفتلاوی مسئول این کتابخانه ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد نسخه های خطی و اسنادی که در آن هست، این را هم گفت که منابع این کتابخانه هنوز فهرست نشده است و این در حالی است که در میان آنها کتابهای بسیاری مربوط به مکاتب هنری ایران مثل مکتب تبریز و مکتب اصفهان وجود داشت.

وی خواستار همکاری ایران برای فهرست نویسی از منابع و نسخ خطی موجود در این کتابخانه و همچنین سایر کتابخانه های بزرگ عراق شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری وزیر ارشاد و سایر مسئولان فرهنگی دولت، این مهم محقق شود.

در پایان این مراسم از برگزیدگان چهاردهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی تجلیل به عمل آمد.

همچنین از فاطمه رجایی عطاردی همسر زنده یاد حجت الاسلام استاد شیخ عزیزاله عطاردی به صورت ویژه تجلیل شد.