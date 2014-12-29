جهاد اکبر در 9 دی تجلی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر دوشنبه در همایش بصیرت ماندگار در مجتمع اهل بیت ساری با بیان اینکه فتنه مرد و فتنه گران منکوب شدند، اذعان داشت: برخی بدنبال احیای فتنه و فتنه گران هستند که این امر شدنی نیست چرا که دلایل بسیاری برای فراموش نکردن حماسه نهم دی وجود دارد.

زاکانی خاطرنشان کرد: فتنه و فتنه گران بدنبال انحراف بودند و لذا هدف مستقیم آنها اساس نظام اسلامی بوده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: اساس فتنه به فرموده مقام معظم رهبری حداقل ده سال برنامه ریزی شده بود که نقطه و پایه آن پیوستگی و محصول آن فتنه بوده است.

زاکانی با بیان اینکه اجتماع و وحدت کلمه ابزار جدی فتنه گران در شکاف اجتماع برای رسیدن به انقلاب اسلامی بود، گفت: فتنه گران درصدد رو در رو قرار دادن مردم و اساس جمهوری اسلامی بودند.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه فتنه گران قدر و منزلت مقام معظم رهبری را نشناختند و از آن عبور کردند، اظهارداشت: اواخر دولت هاشمی رفسنجانی برخی بدنبال تغییر قانون اساسی برای دوباره ماندن هاشمی بعنوان رئیس جمهور بودند که مقام معظم رهبری در مقابل آنها ایستادگی کرد.

زاکانی تصریح کرد: برخی با نام خط امام بدنبال انحراف در این خط هستند و رهبری برای حفظ انقلاب اسلامی تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه موسوی با دروغ بدنبال اجرای قانون است، افزود: از فردای انتخابات بدنبال قانون شکنی و از سال ۸۷ کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند.

نماینده مردم تهران بیان کرد: تمام حرفهای موسوی برای ۱۳ میلیون رای و نگه داشتن آرا بود.

وی با اشاره به فاجعه بودن سخنان کروبی در خصوص فتنه اظهارداشت: برنامه از پیش تعیین شده برای ناامن کردن جامعه و به قدرت رسیدن خود بود و فتنه گران آرمان های انقلاب را به تمسخر گرفتند و جنایت کردند.

زاکانی با بیان اینکه محاکمه سران فتنه خواست مردم است، اذعان داشت: شورای امنیت ملی تصمیم به حصر فتنه گران گرفت.