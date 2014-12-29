۸ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۳۰

زاکانی:

جهاد اکبر در 9 دی تجلی کرد

ساری – دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: در تاریخ انقلاب هیچ روزی با ویژگی های نهم دی نمی توان یافت، این روز در اوج دوران جهاد اکبر نمود پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر دوشنبه در همایش بصیرت ماندگار در مجتمع اهل بیت ساری با بیان اینکه فتنه مرد و فتنه گران منکوب شدند، اذعان داشت: برخی بدنبال احیای فتنه و فتنه گران هستند که این امر شدنی نیست چرا که دلایل بسیاری برای فراموش نکردن حماسه نهم دی وجود دارد.

زاکانی خاطرنشان کرد: فتنه و فتنه گران بدنبال انحراف بودند و لذا هدف مستقیم آنها اساس نظام اسلامی بوده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: اساس فتنه به فرموده مقام معظم رهبری حداقل ده سال برنامه ریزی شده بود که نقطه و پایه آن پیوستگی و محصول آن فتنه بوده است.

زاکانی با بیان اینکه اجتماع و وحدت کلمه ابزار جدی فتنه گران در شکاف اجتماع برای رسیدن به انقلاب اسلامی بود، گفت: فتنه گران درصدد رو در رو قرار دادن مردم و اساس جمهوری اسلامی بودند.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه فتنه گران قدر و منزلت مقام معظم رهبری را نشناختند و از آن عبور کردند، اظهارداشت: اواخر دولت هاشمی رفسنجانی برخی بدنبال تغییر قانون اساسی برای دوباره ماندن هاشمی بعنوان رئیس جمهور بودند که مقام معظم رهبری در مقابل آنها ایستادگی کرد.

زاکانی تصریح کرد: برخی با نام خط امام بدنبال انحراف در این خط هستند و رهبری برای حفظ انقلاب اسلامی تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه موسوی با دروغ بدنبال اجرای قانون است، افزود: از فردای انتخابات بدنبال قانون شکنی و از سال ۸۷ کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند.

نماینده مردم تهران بیان کرد: تمام حرفهای موسوی برای ۱۳ میلیون رای و نگه داشتن آرا بود.

وی با اشاره به فاجعه بودن سخنان کروبی در خصوص فتنه اظهارداشت: برنامه از پیش تعیین شده برای ناامن کردن جامعه و به قدرت رسیدن خود بود و فتنه گران آرمان های انقلاب را به تمسخر گرفتند و جنایت کردند. 

زاکانی با بیان اینکه محاکمه سران فتنه خواست مردم است، اذعان داشت: شورای امنیت ملی تصمیم به حصر فتنه گران گرفت.

