رئیس مجلس شهادت سردار حمید تقوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی شهادت سردار حمید تقوی از مدافعان عتبات عالیات را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح زیر است:

به نام خدا

شهادت مجاهد فی سبیل الله و رزمنده صادق و سرافراز سردار شهید حمید تقوی که همواره افتخار کسوت سربازی انقلاب، نظام و حریم ولایت را در دل و جان خویش داشت بار دیگر فضای کشور را از شمیم خوش شهیدان آکنده ساخت.

شهید سردار تقوی در گمنامی همت فراوانی در جنگ تحمیلی برای مقابله با متجاوزان صدامی و پس از آن مبارزه با تروریست‌های تکفیری و صیانت از ارزش‌های دینی و اسلامی داشتند و سرانجام نیز با همان ایمان و عشق در دفاع از عتبات عالیات ائمه معصومین (علیهم السلام) به لقاء الهی واصل شدند.

اینجانب شهادت این شهید والامقام را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، همرزمان و خانواده گرانقدر و صبور ایشان تبریک و تسلیت عرض کرده و امیدوارم روح بلند این شهید با اولیاء الهی محشور گردد.