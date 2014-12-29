آمار نگران کننده طلاق علامت انحطاط فرهنگی و اخلاقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت کار این سازمان اظهار داشت: برنامه‌های سازمان ثبت احوال آن چنان که برخی تصوّر می‌کنند کم اهمیت نیست، بلکه از امور مهمّ و زیربنایی کشور است که باید قابل توجه و مورد اهتمام قرار گرفته و همگان از آن اطلاع داشته باشند.

وی با اشاره به مسأله کنترل موالید بیان داشت: بنده از اول وقتی مسأله کنترل جمعیت مطرح شد گفتم، نباید این کار انجام شود و غصّه می‌خوردم که چرا در این باره خلاف تعالیم و دستورات اسلام رفتار می‌شود. اسلامی که می‌فرماید: «تناکحوا تناسلوا تکثروا، فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامة و لو بالسقط»؛ و تکثیر جمعیت را سفارش کرده است، مفاسد و معایب کنترل جمعیت را پیش بینی کرده بود و به همین خاطر دیدید با دوری از فرهنگ اسلامی، امر جمعیت مختل شد و بسیاری از مشکلات پدید آمد. الان وظیفه همگان است فرهنگ غلط به وجود آمده را اصلاح کرده و فرهنگ اسلام در این زمینه را ترویج کنند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به لزوم وضع و اجرای قوانین اسلامی در ثبت احوال کشور افزود: حقیر هنگامی که در شورای نگهبان بودم وقتی قانون ثبت احوال تنظیم می‌شد، اصرار داشتم تا چند مطلب درست باشد و به لطف خدا درست شد. یکی از آن‌ها، موضوع تاریخ قمری بود که ثبت آن در شناسنامه‌ها الزامی شود و دلایل شرعی آن را هم گفتم و مطلب دیگر راجع به ذکر سیادت سادات گرامی در شناسنامه بود که الحمدلله این مطالب تصویب شد و الان برکات این دو کار معلوم است.

وی تصریح کرد: باید شما هم اهتمام داشته باشید مسائل اسلامی و دینی در قوانین و برنامه‌هایی که اجرا می‌کنید پر رنگ باشد تا وظیفه و مأموریتی که بر عهده شما گذاشته شده به نحو احسن انجام شود.

ابراز نگرانی از وضع ازدواج و طلاق در جامعه

آیت الله صافی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از وضع ازدواج و طلاق در جامعه بیان داشت: اگر فرهنگ اسلام که‌‌ همان فرهنگ «النّکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی» حاکم باشد و تأکیدات دینی درباره ازدواج و شرایط آن و سادگی و بدون تشریفات بودن ازدواج حاکم شود، مشکلات مرتفع خواهد شد.

این مرجع تقلید ادامه داد: درباره طلاق هم باید این فرهنگ را ترویج کنید که اسلام عزیز این کار را مبغوض‌ترین حلال‌ها می‌شمارد و همه زن و شوهرهای مسلمان را به گرم نگهداشتن کانون خانواده و صبر بر مشکلات سفارش می‌کند.

وی تصریح کرد: آمار زیاد طلاق در کشور ما، علامت انحطاط فرهنگی و اخلاقی و نشانه دور شدن ما از فرهنگ ناب اسلامی است که باید مسئولان محترم با همکاری یکدیگر این مشکل را رفع نمایند.

توجه اسلام به انتخاب نام نیک

آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به اهمیت نامگذاری اسلامی گفت: انتخاب نام بسیار مهمّ است، حتی ما در روایات داریم که نام نیک، یکی از شفیعان انسان در روز قیامت برای تقرّب به خداوند محسوب می‌شود و کسانی که نام آن‌ها اسلامی و به نام پیامبر و اهل البیت علیهم السلام باشد افتخار می‌کنند؛ و اصلاً نام، نشانگر سوابق انسان است و باید تداعی کننده انسان‌های خوش سابقه و نیک باشد. شما و همکارانتان هم به کسانی که می‌خواهند از اسامی غیر دینی استفاده کنند، این توصیه‌ها را کنید که ثواب زیادی هم در پرونده اعمال شما ثبت خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود: در ابتدای این دیدار، دکتر ناظمی اردکانی گزارشی از فعالیت‌ها و آمارهای این سازمان را ارائه داد.