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۸ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۳۴

سرهنگ معین زاده:

سوانح ترافیکی منجر به فوت ۱۲ نفر عابر پیاده در استان سمنان شد

سوانح ترافیکی منجر به فوت ۱۲ نفر عابر پیاده در استان سمنان شد

سمنان - رئیس پلیس راهور استان سمنان گفت: در ۵۴۳ فقره سانحه رانندگی وسایل نقلیه با عابران پیاده در استان طی سالجاری ۱۲ نفر جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید معین زاده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی پلیس راهور استان سمنان با اشاره به فوت ۱۲ نفر عابر پیاده در این استان افزود: این تعداد کشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش دارد.

وی با بیان اینکه شمار وقوع حوادث رانندگی نیز نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش دارد یادآور شد: با اصلاح رفتار در عابران پیاده می توان وقوع حوادث رانندکی را کاهش داد.

معین زاده گفت: برخی از عابران پیاده تصور می کنند همیشه و در تمام معابر حق تقدم دارند و رانندگان می بایست در هنگام تردد حواسشان به آنان باشد.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بر استفاده عابران پیاده از محل های دارای خط کشی، پل هوایی، زیرگذر و یا روگذر برای حفظ جان خود استفاده کنند.

معین زاده در خاتمه با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی متوفیان سوانح رانندگی درون شهری از همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط و توجه شهروندان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تقدیر کرد.

کد مطلب 2452051

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