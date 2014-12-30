ارائه وام 15میلیونی ازدواج به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این نشست موضوعاتی همچون خانواده تهرانی و ازدواج، الگوی اسلامی-ایرانی ازدواج، الگوی مناسب مداخله شهرداری تهران در ازدواج شهروندان تهرانی بررسی شد. همچنین بررسی فرهنگ ، آداب ، رسوم و قومیت شهروندان تهرانی در امر ازدواج ، شناسایی و گام های موثر در ازدواج و نقش خیرین و خیریه ها در این نشست مورد توجه قرار گرفت .

شهرداری به نحوه مداخله در ازدواج ورود پیدا کرده است

علی اصغر محکی مدیر کل مطالعات معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران موضوع ازدواج را یک امر عینی دانست که سابقه ذهنی دارد و منتهی به نتایج و پیامدهایی در جامعه می شود که با تاثیرگذاری بر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و معرفتی از فضای شهری تاثیر می پذیرد و بر مدیریت شهر نیز تاثیر می گذارد.

محکی افزود: شهرداری تهران به عنوان دستگاهی که تلاش دارد فراتر از یک سازمان خدماتی و در قالب یک نهاد اجتماعی ایفای وظیفه کند به موضوع ازدواج ورود پیدا کرده و به دنبال روش های نحوه مداخله صحیح در این حوزه است .

مدیر کل مطالعات معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران این نشست تخصصی را نقطه آغاز توسعه بحث های مهم مداخله نهادهای اجتماعی در امر ازدواج از جمله مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: ازدواج امری است که در حیات شهر اثر می گذارد و مدیریت شهری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. چرا که مشکلاتی که امروز در زمینه اشتغال، معیشت و ... وجود دارد در شهر باید مورد توجه قرار بگیرد و شهرداری نیز با توجه به بضاعت خود به این حوزه ورود پیدا کرده و با واکاوی جنبه ورود و مدیریت ذهن و رفتار شهروندان به دنبال پیدا سازی مدل های صحیح آموزشی باشد .

صمد شاه محمدپور مدرس دانشگاه و مشاور در این نشست با تاکید بر اینکه شهرداری باید به موضوع ازدواج در شهر تهران بپردازد، اظهارکرد: این یک وظیفه ذاتی برای شهرداری تهران است چرا که مهمترین وظیفه یک شهردار، شهروند داری است و مهمترین اتفاق زندگی هر شهروند ازدواج است. بنابراین بدون شک ورود شهرداری به این حوزه بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در سه حوزه سخت افزاری، آموزش و ایجاد جنبه روانی و انگیزشی می تواند به رشد و تعالی شهروندان تهرانی برای ازدواج کمک کند، افزود: واقعیت آن است که آمارهای ازدواج سفید بسیار بیشتر از آن چیزی است که جامعه در باره آن فکر می کند و شهرداری به عنوان نهادی که می تواند در عرصه آموزش تربیتی مردم شهر تهران موثر باشد، در کنار ایجاد انگیزه های شخصیتی و روانی به افراد به ویژه قبل از ازدواج نقش مهمی برعهده دارد .



ارائه وام 15میلیونی برای ازدواج

احمد هوشنگی عضو هیات مدیره مجمع خیرین ملی ازدواج در این نشست حضور پیدا کرد و با تاکید بر اینکه قالیباف به عنوان شهردار تهران توانسته است تحولی مثبت در شهر تهران ایجاد کند، افزود: تنها خواهش ما به عنوان مجمع خیرین که در زمینه ازدواج فعالیت می کند آن است که شهرداری تهران دستش را دردست سازمان های مردم نهاد بگذارد .

وی افزود: در حال حاضر مجمع خیرین ملی ازدواج تفاهم نامه ای با دو بانک به امضا رسانده است که بتواند وام های 15 میلیونی ازدواج را با سود بسیار ناچیز با مدت زمان بازپرداخت سه ساله برای امر ازدواج در اختیار جوانان بگذارد.

هوشنگی خاطر نشان کرد: امروز سازمان های مردم نهاد هستند که می توانند مهمترین اتفاقات شهر را پیش ببرند و در این مسیر تنها از شهردار تهران می خواهیم که سپرده ای را در اختیار سازمان های مردم نهاد بگذارد. اگر شهرداری آورده ای را بیاورد می توان به تعداد زوج بیشتری تسهیلات ازدواج به ویژه در زمینه خرید جهیزیه ارائه داد.