تداوم افزایش اعتبارات مازندران در سال آتی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح عصر دوشنبه در جمع مديران و كاركنان ديوان محاسبات مازندران سخن مي گفت نظارت دقيق بر عملكرد دستگاههاي اجرايي را در حوزه مالي ضامن ارتقاء سلامت اداري خواند و گفت: رسالت ديوان محاسبات بسيار خطير و ارزشمند است.

وي بر پيشگيري و نظارت دقيق حين كار براي جلوگيري از تخلفات مالي در دستگاهها تاكيد كرد و گفت: الحمدلله ديوان محاسبات امروز جلوتر از دستگاههاي اجرايي حركت مي كند.

مقام عالي دولت در استان تعامل دستگاههاي اجرايي با ديوان محاسبات استان را خوب ارزيابي كرد و گفت: همه مديران بايد نظارت ديوان محاسبات را جدي بگيرند و تلاش كنند بودجه در مسير خودش مصرف شود.

ربيع فلاح با تاكيد بر اين نكته كه دستگاههاي اجرايي بايد در چارچوب مقررات و قانون عمل كنند بیان کرد: در سال ۹۳ شاهد افزايش اعتبارات استان مازندران در كشور بوديم و اين روند در سال ۹۴ هم ادامه خواهد داشت.

استاندار مازندران بار ديگر ايجاد زمينه مناسب براي حضور فعال بخش خصوصي را در توسعه استان مهم خواند و گفت: اگر به دنبال تحول در استان هستيم بايد فضا را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي با تعامل و وفاق فراهم كنيم.

وي فضاي استان را فضاي كار و تلاش خواند و افزود: مازندران از توسعه عقب مانده است و انتظار مي رود همه افراد براي جبران اين عقب ماندگي كمك كنند و اگر انتقادي هم هست بايد براي توسعه استان باشد.

وي در پايان تاكيد كرد: فرصت خدمت بسيار محدود است و به سرعت مي گذرد و ما بايد از لحظه لحظه اين فرصتها براي خدمت شايسته به مردم استفاده كنيم.

در اين نشست پري پور مدير كل ديوان محاسبات استان نيز گزارشي در مورد فعاليتها و اقدامات ديوان محاسبات استان ارائه نمود و از استاندار مازندران به دليل همكاري و تعامل بسيار خوب با مجموعه ديوان محاسبات تشكر کرد.