دو هزار فيلم در جشنواره مردمی فيلم عمار حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده عصر دوشنبه در نشست خبری جشنواره مردمی فیلم عمار که در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مسجد جامع خرمشهر سنگری برای مقاومت بود لذا امیدواریم الگو و برکتی برای این جشنواره باشد.

وی با اشاره به تعداد آثار جشنواره مردمی فیلم عمار، افزود: بیش از ۲ هزار اثر در این جشنواره حضور دارد.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار ادامه داد: جشنواره فیلم عمار مختص آرمان های انقلاب اسلامي است و معیار ظاهری ندارد و توجه به روح و حال دارد.

طالب زاده با بیان اینکه آثار ارسالی امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است، تاکید کرد: رسانه ای که دغدغه آن بیداری است مورد اراده خداوند است.

بیش از ۵ هزار درخواست برای اکران

همچنین صادق آهنگران، دبیر اکران مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار در این نشست اظهار کرد: مسجد جامع خرمشهر مکان مقدسی است و به طور حتم برگزاری نشست در این مکان مقدس برکت به همراه دارد.

وی با اشاره به شهدای بیت المقدس، فتح خرمشهر و همچنین شهیدجهان آرا، تصریح کرد: باید از مردم به دلیل استقبالی خوبی که کردند تشکر کنیم.

دبیر اکران مردمی جشنواره فیلم عمار تاکید کرد: تاکنون به طور تقریبی ۵ هزار درخواست به منظور اکران صورت گرفته که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

استقبال بالای مردم از جشنواره عمار

عبدالرضا رستمی، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار در خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: این جشنوراه، اولین جشنواره استانی است که توسط هنرمندان انقلابی خوزستان ارزیابی می شود.

وی بیان کرد: امید می رود در موضوع آموزش برنامه ریزی های خوبی را داشته باشیم.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار در خوزستان ابراز کرد: تاکنون علاقمندان زیادی به ویژه خانواده شهدا از این جشنواره مردمی استقبال کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار سه شنبه در سینما فلسطین تهران انجام و همزمان در حسینیه ثارالله آبادان نیز برگزار می شود.