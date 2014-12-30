سهم آموزش و پرورش از اعتبارات همدان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار عصر دو شنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه باید مشخص شود که طرح تبدیل به احسن فضاهای آموزشی مازاد جایگاه قانونی دارد یا خیر، اظهار داشت: تبدیل به احسن اراضی دولت، فروش و تغییر کاربری اراضی دولتی موضوعی است که جایگاه قانونی دارد.

وی با بیان اینکه طرح تبدیل به احسن فضاهای آموزشی مازاد اگر مصلحت است باید انجام شود، ابراز داشت: آموزش و پرورش باید با حساسیت خاصی به موضوع بپردازد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه آموزش وپرورش از بنگاه آموزشی به بنگاه اقتصادی تبدیل نشود، بیان کرد: کلیات طرح تبدیل به احسن فضاهای آموزشی مازاد پذیرفته شده اما باید راجع به فرایند کار و نکاتی خاص کامل تر و در جلسه شواری آموزش و پرورش بحث شود.

الهی تبار با بیان اینکه امسال تعداد بی سوادان استان همدان به ۵۶ هزار نفر رسیده است، بیان کرد: تا پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ باید بی سوادی در استان همدان ریشه کن شود چراکه طرح ریشه کنی بی سوادی در برنامه پنجم توسعه آمده است.

وی با بیان اینکه نقش همه دستگاه ها در ریشه کنی بی سوادی باید مشخص شود، عنوان کرد: آموزش و پرورش نیز باید انتظارات خود از دستگاه ها را مشخص کند تا برای دستگاه ها ارسال شود.

وی با بیان اینکه موضوع تهیه بانک اطلاعاتی از وظایف آموزش و پرورش است که باید در استان همدان نیز انجام شود، ادامه داد: باید ساز و کار نحوه انتقال اطلاعات مشخص شود تا بانک اطلاعات کاملی درمورد بی سوادان استان همدان داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه همه علاقمند هستند که جمعیت ایران با سواد باشد، عنوان کرد: در شورای آموزش و پرورش باید برای دستگاه ها تعیین تکلیف شود که در راستای ریشه کنی بی سوادی چه اقداماتی انجام دهند.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه دستگاه ها راغب هستند که مسائل به صورت شفاف برای آنها گفته شود چراکه کلی گفتن چیزی راحل نمی کند، عنوان کرد: هفتم دی ماه به نام روز سواد آموزی نام گذاری شد و این یادگاری از سوی امام راحل بود.

وی با بیان اینکه طرح تبدیل به احسن فضا های آموزشی، سواد آموزی و بحث اعتبارات آموزش و پرورش باید پیگیری شود، افزود: سهم آموزش و پرورش در اعتبارات استان همدان مشخص شود چراکه مشکلات اعتباری دست و پای آموزش و پرورش را بسته به نحوی که ناچار شده اند به تبدیل به احسن فضاها روی بیاورند.

احداث مدارس با توجه به نیاز انجام و از فضا های موجود حداکثر استفاده می شود

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در بعد فضا چند برنامه در آموزش و پرورش در حال انجام است، اظهار داشت: احداث مدارس با توجه به نیاز انجام و از فضا های موجود حداکثر استفاده می شود و از تبدیل به احسن کردن فضا های مازاد آموزش و پرورش نیز بهره برده می شود.

محمد بداغی با بیان اینکه تیدیل به احسن کردن فضاهای آموزشی در راستای طرح احداث فضای تجاری در قسمتی از املاک آموزش و پرورش انجام می شود، بیان کرد: برای اجرای طرح منابعی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از منابع پیش بینی شده برای طرح تبدیل به احسن فضا های آموزشی فروش املاک مازاد آموزش و پرورش است، ادامه داد: تاکنون ۱۲۰ میلیون تومان در بحث املاک مازاد آموزش و پرورش فروش انجام شده و پیش بینی شده امسال تا ۷۰۰ میلیون تومان فروش داشته باشیم.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه درآمد پنج درصدی عوارض ناشی از قانون شوراها و مشارکت انجمن نیز برای اجرای طرح بینی شده است، افزود: درآمد های حاصل برای تامین هزینه های مدارس محروم، کمک به دانش آموزان نیازمند و غیره استفاده می شود.

بداغی با بیان اینکه برای اجرای طرح تبدیل به احسن فضا های آموزشی شش قسمت وجود دارد، ابراز داشت: طرح باید در کارگروه پشتیبانی مطرح و تصویب و به شورای آموزش و پرورش ارجاع و در آنجا نیز تصویب شود و در مرحله بعد به ادارات ابلاغ و بعد عرصه ها از سوی کمیته ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس به کمیسیون تغییر کاربری ارجاع و پروانه احداث اخذ می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح تبدیل به احسن فضا های مازاد آموزش و پرورش انتظاراتی از دستگاه ها وجود دارد، عنوان کرد: شهرداری همدان و شهرداری های سراسر استان همکاری لازم برای صدور مجوز با قید رایگان و اداره ثبت اسناد نیز همکاری لازم را برای جواز کسب داشته باشند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در ناحیه یک و دو همدان وضعیت مردم از نظر مالی مناسب است، اظهار داشت: در سردرود و سامن دو هنرستان کشاورزی وجود دارد که سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند درحالیکه برخی از مدارس در شهرستان های تهران سالانه دو میلیارد تومان درامد دارند.

محمد بداغی ادامه داد: طبق ضوابط فروش و تبدیل به احسن کردن، هر قسمتی از فضای آموزش و پرورش که نمی توان از آن بهره برداری آموزشی و پرورشی کرد مازاد است.

وی با بیان اینکه در قسمتی که دانش آموزان فعالیت می کنند کاری غیر از آموزش و پرورش انجام نخواهد شد، بیان کرد: درآمد حاصل از اجاره اراضی و ساختمان های آموزش و پرورش امسال ۷۸۰ میلیون تومان بود.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در سال ۹۰ درآمد حاصل از اجاره اراضی و ساختمان های آموزش و پرورش سه میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این درآمدها به آموزش و پرورش کمک می کند و اگر مشکل مدرسه ای حل می شود از محل این درآمد ها است.