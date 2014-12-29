ساخت و ساز در حریم سواحل مازندران ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه در ستاد ساماندهی سواحل استان، گفت: دریا میراث گذشتگان و متعلق به نسل های آینده است لذا همه باید در جهت حفظ موقعیت زیست محیطی، طبیعی و گردشگری آن تلاش کنیم.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها در این موضوع، بیان داشت: هرگونه ساخت و ساز در حریم سواحل ممنوع است و با متخلفین، قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.

وی برگزاری این جلسه را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: به دلیل اهمیت، حساسیت، ضرورت، عمق، گستردگی و پیچیدگی موضوع دریا، این جلسه باید به صورت منظم هرماه برگزار شود.

یونسی خطاب به دستگاه های عضو اظهار داشت: برای تعیین دستور کار موثر و مثبت این جلسات، همه دستگاه ها پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در دستور کار قرار گیرد.

معاون استاندار مازندران اعلام کرد: از این پس در هر جلسه مشکلات مربوط به یک یا دو شهرستان ساحلی، با حضور فرماندار، شهردار و دادستان آن شهرستان بحث و بررسی خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از زحمات دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به حریم بیت المال، تاکید کرد: انتظار ما این است که در موضوع سواحل نیز با همین قدرت و قوت دستگاه قضایی ورود کند، احکام صادره به سرعت اجرایی و مابقی پرونده ها نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

یونسی هم چنین اذعان نمود: این برخورد قانونی و قاطع با متخلفان می بایست از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسد تا بدانند برای حفظ و حراست از بیت المال جدیت وجود دارد.