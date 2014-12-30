سیستم گرمایشی ۱۳۶۷ کلاس درس در همدان نیاز به استاندارد سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند عصر دو شنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان درخصوص وضعیت سیستم گرمایشی مدارس، اظهار داشت: بخاری نفتی چکه ای در مدارس استان وجود ندارد و مدیران مدارس درخصوص سیستم گرمایشی همکاری خوبی داشته اند.

وی با بیان اینکه تا آخر دی ماه امسال وضعیت ۹۰ درصد سیستم گرمایشی مدارسی که نیازمند استاندارد سازی هستند، مشخص شده و اعتبار تخصیص داده شده حدود ۴۰ درصد است، بیان کرد: سیستم گرمایشی هزار و ۳۶۷ کلاس درس نیاز به استاندارد سازی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: برای استاندارد سازی سیستم گرمایشی هزار کلاس قرار داد بسته شده و مراحل کار در حال پیشرفت است.

فولادوند در ادامه با بیان اینکه اکیپ های بازرسی در سال تحصیلی جاری راه اندازی شده و به کار مدارس غیر دولتی کاملا اشراف داریم، افزود: نظارت بر مدارس غیر دولتی با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد.

حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در برون سپاری فعالیت های مدارس صرفه جویی شده است

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان در بالا بردن تحت پوشش قرار دادن مدارس غیر دولتی در کشور از رتبه خوبی برخوردار است، بیان کرد: در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در برون سپاری فعالیت های مدارس صرفه جویی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه طرح تبدیل به احسن فضاهای مازاد آموزشی دارای سابقه و در اکثر مدارس علوم دینی موقوفه انجام می شده و برای آن درآمد پیش بینی شده است، عنوان کرد: فضاهای آموزش و پرورش در مقطعی مورد سو استفاده قرار گرفتند.

عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه برای اجرای طرح، وضعیت کنونی آموزش و پرورش باید در نظر گرفته شود، ادامه داد: دبیرستان هایی که طرح در آنها اجرا می شود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش آموز دارد در حالی که در طول سال برای هر دانش آموز شش هزار تومان سرانه داده می شود چراکه با این سرانه نمی توان پول آب، برق و گاز را پرداخت کرد و مدارس رو به تعطیلی می روند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش حق دارد درخصوص اجرای این طرح احتیاط کند چراکه تاکنون طرح های زیادی اجرا شده که مورد سو استفاده قرار گرفته اند، اظهار داشت: نیاز مالی آموزش و پرورش موجب رو آوردن به طرح تبدیل به احسن فضا های مازاد آموزشی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در مدارس فضاهای ورزشی و تفریحی وجود ندارد، عنوان کرد: طرح تبدیل به احسن در مدارسی اجرا می شود که نمی توان از فضای مازاد مدرسه برای فضای ورزشی و تفریحی استفاده کرد.

فولادوند ادامه داد: اگر تا پایان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ریشه کنی بی سوادی به مفهوم خواندن و نوشتن انجام شود مرحله بعدی توانمند کردن بی سواد ها و یاد دادن اطلاعات فرهنگی و اجتماعی به آنها است.

سرپرست نهضت سوادآموزی استان همدان با بیان اینکه بی سوادی باید از بین برود، اظهار داشت: افرادی که در سنین تحصیل هستند خود باعث بروز بی سوادی در جامعه هستند چراکه برخی از افراد خود تمایل به تحصیل ندارند.

حسین بهرامی نوید با بیان اینکه بچه هایی که در دوره ابتدایی باید تحصیل کنند باید وارد حوزه ابتدایی شوند، ابراز داشت: طبق آمار ثبت احوال امسال باید ۲۹ هزار نفر در دوره اول ابتدایی ثبت نام می کردند که ۲۷ هزار ۶۰۰ نفر ثبت نام کردند.

امسال ۹۰۰ دانش آموز لازم التعلیم به دلایل متفاوت از تحصیل محروم شدند

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۹۰۰ دانش آموز لازم التعلیم به دلایل متفاوت از تحصیل محروم می شوند، بیان کرد: انسداد بی سوادی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال را شامل می شود.

سرپرست نهضت سوادآموزی استان همدان با بیان اینکه طبق آمار سر شماری نفوس و مسکن در سال ۹۰ در استان همدان ۷۵ هزار و ۴۸۸ نفر بی سواد شناسایی شد، عنوان کرد: سه هزار و ۴۰۰ نفر از کسانی که در سال ۹۰ اعلام بی سوادی کردند در سال گذشته در کنکور ثبت نام کرده بودند.

بهرامی نوید با بیان اینکه سال گذشته میزان بی سوادی در استان همدان به ۵۶ هزار و ۸۱۷ نفر رسید، ابراز داشت: امسال باید ۱۰ هزار بی سواد در استان همدان تحت پوشش قرار گیرند که هفت هزار نفر سواد آموز و دو هزار نفر تحکیم و هزار و ۲۰۰ نفر دوره انتقال هستند.

سرپرست نهضت سوادآموزی استان همدان با بیان اینکه مطلوب ترین درصد باسوادی استان مربوط به ناحیه یک با ۹۶ و نیم درصد و ناحیه دو با ۹۵ درصد است، بیان کرد: پایین ترین درصد باسوادی استان همدان با ۸۵ درصد مربوط به قلقل رود است.

حسین بهرامی نوید با بیان اینکه در برنامه سال ۹۶-۹۵ پیش بینی شده که درصد با سوادی استان به ۹۸ و نیم درصد برسد، ابراز داشت: بهترین رویکرد در رابطه با دانش آموزانی است که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سن دارند چراکه جذب این افراد آسان تر است.

وی با بیان اینکه سواد آموزی مشکلات زیادی دارد، ادامه داد: نهضت سواد آموزی به دو شکل کلاسی و فرد به فرد خدمات ارائه می دهد.

سرپرست نهضت سوادآموزی استان همدان با بیان اینکه اولویت های سواد آموزی با روستائیان، عشایر و مناطق محروم اطراف شهرها است، اظهار داشت: یکی از ملاک های رتبه بندی درصد پیشرفت کشورها میزان سواد است که هر ساله از طریق یونسکو اعلام می شود.