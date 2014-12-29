موضوعات فرهنگی مهمترین مشکل در اجرای پروژه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در نشست پژوهش و فناوری استان زنجان با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است ابراز کرد: ایجاد صنایع وابسته به نفت به صلاح کشور نبوده و ایجاد صنایع وابسته به نفت اقتصادی نیست.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد نفتی در سال های قبل باعث شکل گیری فرهنگ نادرست در کشور شده و این موضوع باعث شد که توسعه کارهای تولیدی بر عهده دولت باشد و از طریق دولت این توسعه انجام شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره تعریف نخبه تصریح کرد: تعریف نخبه باید در کشور اصلاح شود و افرادی نخبه معرفی شوند که از طریق پژوهش و ایجاد شغل جامعه را متحول کرده و در این میان تسهیلات باید به افراد متخصص پرداخت.
وی از تغییر بخشی از آئین نامههای بنیاد ملی نخبگان خبر داد و افزود: دادن اختیار به دانشگاهها یکی از این تغییرات است.
ستاری گفت: ارائه تسهیلات به دانشجویان دکترا با تایید اساتید انجام می شود و این افراد میتوانند در خارج از کشور بدون تعهد به بنیاد بورسیه شوند.
وی با اشاره به وظایف مختلف بنیاد های استانی بیان کرد: یکی از وظایف بنیادهای استانی جذب و برگرداندن نخبگان بومی خارج از استانها است و دانشگاهها باید از نظر تسهیلات مورد حمایت قرار گیرند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: اختیار دادن به نهادهای مربوطه در کشور و وارد کردن بخش خصوصی در این امر از دیگر برنامه های بنیاد است.
وی خاطر نشان کرد: تامین هزینههای قابل توجه از طریق پژوهش و نوآوری برای پژوهشهای بنیادی انجام می شود و تجاری سازی طرحها بحث جدیدی در کشور است که مورد بررسی قرار دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری تصریح کرد: تسهیلات این صندوق سال آینده به دو هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
وی با اشاره به مراجعه بیش از 500 شرکت برای دریافت تسهیلات صندوق پژوهش و نوآوری اعلام کرد: پرداخت وام بیش از 160 شرکت به تصویب رسیده است.
ستاری عنوان کرد: حمایتهای این نهاد در بخش تجاریسازی طرحهای پژوهشی در حوزه آمایش سرزمین است و باید ظرفیتهای ذاتی استانها برای توسعه در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: استان زنجان ظرفیتهایی در زمینه گیاهان دارویی با توجه به تنوع ژنتیکی، گردشگری و صنایع دستی دارد و با توجه به درگیری این استان در مسئله آب باید در بخش بهرهوری تکنولوژی آب طرحها و اقدامات پژوهشی گسترش یابد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ابراز کرد: در اقتصاد دانشبنیان با ارائه تسهیلات، ریسکهای سرمایهگذاری کاهش مییابد و انگیزه برای سرمایهگذاری و فعالیت ایجاد میشود و استان زنجان میتواند در اجرای پایلوت طرحهای پژوهشی و اقتصاد دانشبنیان از استانهای موفق باشد.
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