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۸ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۰۸

ستاری:

موضوعات فرهنگی مهمترین مشکل در اجرای پروژه ها است

موضوعات فرهنگی مهمترین مشکل در اجرای پروژه ها است

زنجان- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: موضوعات فرهنگی مهمترین مشکل در اجرای پروژه ها است که فرهنگ سازی در این زمینه نیاز به هزینه بسیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در نشست پژوهش و فناوری استان زنجان با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است ابراز کرد: ایجاد صنایع وابسته به نفت به صلاح کشور نبوده و ایجاد صنایع وابسته به نفت اقتصادی نیست.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد نفتی در سال های قبل باعث شکل گیری فرهنگ نادرست در کشور شده و این موضوع باعث شد که توسعه کارهای تولیدی بر عهده دولت باشد و از طریق دولت این توسعه انجام شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره تعریف نخبه تصریح کرد: تعریف نخبه باید در کشور اصلاح شود و افرادی نخبه معرفی شوند که از طریق پژوهش و ایجاد شغل جامعه را متحول کرده  و در این میان تسهیلات باید به افراد متخصص پرداخت.

وی از تغییر بخشی از آئین نامه‌های بنیاد ملی نخبگان خبر داد و افزود: دادن اختیار به دانشگاه‌ها یکی از این تغییرات است.

ستاری گفت: ارائه تسهیلات به دانشجویان دکترا با تایید اساتید انجام می شود و این افراد می‌توانند در خارج از کشور بدون تعهد به بنیاد بورسیه شوند.

وی با اشاره به وظایف مختلف بنیاد های استانی بیان کرد: یکی از وظایف بنیادهای استانی جذب و برگرداندن نخبگان بومی خارج از استان‌ها است و دانشگاهها باید از نظر تسهیلات مورد حمایت قرار گیرند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: اختیار دادن به نهادهای مربوطه در کشور و وارد کردن بخش خصوصی در این امر از دیگر برنامه های بنیاد است.

وی خاطر نشان کرد: تامین هزینه‌های قابل توجه از طریق پژوهش و نوآوری برای پژوهش‌های بنیادی انجام می شود و تجاری سازی طرح‌ها بحث جدیدی در کشور است که مورد بررسی قرار دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری تصریح کرد: تسهیلات این صندوق سال آینده به دو هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به مراجعه بیش از 500 شرکت برای دریافت تسهیلات صندوق پژوهش و نوآوری اعلام کرد: پرداخت وام بیش از 160 شرکت به تصویب رسیده است.

ستاری عنوان کرد: حمایت‌های این نهاد در بخش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی در حوزه آمایش سرزمین است و باید ظرفیت‌های ذاتی استان‌ها برای توسعه در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: استان زنجان ظرفیت‌هایی در زمینه گیاهان دارویی با توجه به تنوع ژنتیکی، گردشگری و صنایع دستی دارد و با توجه به درگیری این استان در مسئله آب باید در بخش بهره‌وری تکنولوژی آب طرحها و اقدامات پژوهشی گسترش یابد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ابراز کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان با ارائه تسهیلات، ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت ایجاد می‌شود و استان زنجان می‌تواند در اجرای پایلوت طرح‌های پژوهشی و اقتصاد دانش‌بنیان از استان‌های موفق باشد.

 

کد مطلب 2452068

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