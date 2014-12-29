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۸ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۳۰

واکنش وزارت بهداشت به آلودگی هوای تهران/ مدارس پایتخت تعطیل می شوند

واکنش وزارت بهداشت به آلودگی هوای تهران/ مدارس پایتخت تعطیل می شوند

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران در محل استانداری، تاکید کرد: مدارس تهران در صورت تشدید آلودگی هوا تعطیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت ضمن افزود: براساس بحث و بررسي انجام شده در جلسه امروز كميته مواقع اضطرار آلودگي هواي استان تهران و نظر به نتايج بررسي ميزان آلودگي هواي تهران طي روزهاي اخير و پيشنهادهاي صورت گرفته براي روزهاي آتي، وزارت بهداشت، تمامی مصوبات اين كميته را مورد تاييد قرار مي دهد.

وی يادآور شد: تعطيلي مدارس به عنوان يكي از راهكارهاي لازم در صورت تشديد آلودگي هوا مدنظر قرار خواهد بود.

براساس این گزارش، همچنین بر اساس اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر اساس اطلاعات دريافتي از ايستگاه های سنجش آلودگي هوا در شهر تهران كه در ساعت 8 امروز دريافت شده است، شاخص كيفيت هوا 175 و آلاينده اصلي ذرات معلق(PM2.5) است.

بنابر اعلام این مرکز در اين شرايط، كيفيت هوا ناسالم است و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و همچنین افراد دیگر نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 2452069
حبیب احسنی پور

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