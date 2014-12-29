ساحل شهر قوهای آوازه خوان منطقه نمونه گردشگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی نژاد شامگاه دوشنبه در نشست مسئولان شهرداری سرخ رود در پاسخ به انتقاد فرماندار محمودآباد گفت: اجرای موفق و ارائه خدمات مطلوب به مسافران در طرح ساماندهی سواحل و اخذ نمره قبولی از سوی بازرسان وزارت کشور و همچنین تقدیر استاندار محترم و معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران همگی نشان از عزم و اراده مدیریت شهری سرخ رود در توجه به ساحل داشته و شهرداری سرخ رود به عنوان سرآمد شهرداریهای استان در بهره مندی از فن آوری روز جمع آوری و پاکسازی سواحل با استفاده از دستگاه ساحل روب همواره ساحل شهر سرخ رود به عنوان ساحلی زیبا مورد توجه مسافران بوده است.

شهردار سرخ رود مهمترین مشکل در بحث مدیریت سواحل را عدم تثبیت مالکیت عنوان کرد و گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخ رود یک سایت گردشگری بسیار مناسب در قسمت شمال شرقی رودخانه شهر سرخ رود واقع در نبش ساحل در نظر گرفته و برای واگذاری آماده نموده که طی جلسات متعدد در حال بررسی صلاحیت و توانمندی سرمایه گذاران فعال در این بخش می باشد.

موسوی نژاد از شهر سرخ رود به عنوان یک شهر موفق در جذب سرمایه گذاران نامبرد و گفت: حضور گسترده بخش خصوصی و احداث فضای اقامتی و تفریحی از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در شهر سرخ رود به نسبت سایر شهرهای ساحلی استثنا بوده و کما اینکه عامه مردم و مسافران با توجه به تحول عمومی در ساختار فضایی شهری سرخ رود بر این مهم صحه گذاشته اند.

شهردار شهر ساحلی سرخ رود گفت: سرخ رود به عنوان شهر پایلوت در استان مازندران با توجه به عملکرد مناسب مدیریت شهری در حوزه ایجاد و تامین زیر ساخت مناسب توانسته است آرامش و اعتماد بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه گذاری را تامین و تضمین نماید.

وی با اشاره به بلاتکلیفی سرمایه گذاران و درگیری در بروکراسی اداری در مراجعه به چندین اداره کل متولی حوزه دریا جهت اخذ مجوزهای مربوطه گفت: برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار باید بصورت کمیته ای و ستادی با حضور دستگاههای متولی و مجری طرحها مطرح و تصمیم گیری صورت پذیرد در غیر این صورت هیچ تضمینی برای اجرای موفق طرحهای گردشگری و توریستی نیست.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی استانداری مازنداران شهر سرخ رود به همراه چند شهر دیگر مازندران به عنوان شهری نمونه در حوزه گردشگری با عنایت به بایر بودن ۳۰ درصد اراضی ساحلی به عنوان یکی از جاذبه های استان مازندران در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری کشور قطر بزودی معرفی می شود.