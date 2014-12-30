تفکر فتنه به «اکبرگنجی» و ۹دی به «حاج قاسم سلیمانی» می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مناظره صادق زیباکلام و مهرداد بذرپاش با موضوع عملکرد رسانه ها در حماسه ۹ دی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

بذرپاش عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: فتنه گران و طرفداران فتنه هر نظری را که مخالف نظر و آرای آن ها باشد محکوم به شکست می دانند و از آن با عنوان اقلیت، تازه به دوران رسیده، بی سواد و... نام می برند. تعجب من این است که چرا زمانی که در سال ۸۸ نتیجه انتخابات بر خلاف آن هاست همه را متهم به تقلب می کنند ولی در سال ۹۲ همه چیز عادلانه و بدون تقلب بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت های خود گفت: مخالفان ۹ دی می خواهند با دین مردم بازی کنند تا جامعه دو قطبی شود و خود به قدرت برسند.

بذرپاش ادامه داد: این نکته را هم باید تاکید کنم که آن هایی که حصر را محکوم می کنند، نه دلشان برای موسوی سوخته و نه کروبی. آن ها می خواهند از این حربه استفاده کنند تا تفکرات سیاسی شان را پیش ببرند.

وی تاکید کرد: الان اگر دادگاه تشکیل شود، حکم آن معلوم است. اما اینکه این گروه این قدر برای آن ها و حصر خانگی شان دل می سوزانند نکته ای است که دو دلیل مهم در پس آن نهفته است.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به این دو دلیل گفت: اول اینکه می خواهند با طرح این مسائل کلاهی نمدی برای خودشان و فعالیت های سیاسی شان بسازند. دوم اینکه اگر در خارج از حصر نیز بلایی سر آن ها آمد باز هم حرف های خودشان را بزنند و به نفع خودشان بهره برداری کنند.

وی با اشاره به شبهه ای که مخالفان ۹ دی در ذهن جوانان ایجاد می کنند، گفت: بارها شنیده ایم که این گروه عنوان می کنند چرا این قدر دفاع مقدس را برجسته می کنید. شاه سه روزه عراق را شکست داد و این جنگ هشت سال طول کشید. اما آن ها توضیح نمی دهند که شاه برای موفقیت در این جنگ ۱۷ جزیره را واگذار کرد که اکنون تبدیل به کشور بحرین شده است.

بذرپاش در صحبت های خود با اشاره به عملکرد رسانه ای مانند صدا و سیما نیز گفت: اینکه طرح می شود صدا و سیما به عنوان رسانه ملی می توانست قضیه را زودتر ختم به خیر کند، درست است، ما هم نمی گوییم رسانه ها و بویژه صدا و سیما اشکالی در تصمیم گیری نداشته اند.

وی در خاتمه گفت: با این حال توقع ما از رسانه ها این بود که فرق بگذارند میان ۱۳ میلیونی که به نامزد دیگر رای دادند و عده قلیلی که شعار نه غزه و نه لبنان سر داده بودند. این تعداد خوراک رسانه های غربی شدند برای سیاه نمایی علیه ایران و وضع تحریم های بسیار و اظهارنظرهای تند و وقیحانه که پس از فتنه ۸۸ کلید خورد.

زیباکلام: ۹ دی، تکه ای از لباس یک عزیز است!

صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت:بهترین تعریف برای ۹ دی سمبلی است که ما بزرگش کرده ایم تا اسطوره ای باشد و آن را باد کرده ایم تا واقعیت های جامعه را فراموش کنیم!

وی اضافه کرد: به عنوان مثال می توان گفت ۹ دی مانند تکه ای از لباس یک عزیزی است که ما برای تقدیس نگهش داشته ایم و دیگر کاری نداریم که آن فرد چه بوده و چه کرده است.

زیباکلام با انتقاد از در اختیار قرار ندادن تریبون برای بیان حرف ها و اظهارات منتقدان گفت: به نظر من اگر در این پنج سال که بر ایران گذشته، به ازای هر یکسال اصولگرایان یک دقیقه به مخالفان و متهمان فتنه که ۹ دی آن ها را به زباله دان تاریخ فرستاده، فرصت حرف می دادند، خیلی از مسائل مرتفع می شد، اما متاسفانه این پنج دقیقه هم در اختیار آن ها قرار نگرفت.

وی در بیان دلیل اظهارات خود مبنی بر اینکه مردم ۹ دی را باور نکرده اند، گفت: بزرگترین و واضح ترین دلیل من ۲۴ خرداد ۹۲ است. شما ۴ سال شبانه روز درباره فتنه صحبت کردید، آیا مردم باور کردند؟ اگر باور کرده بودند، الان سعید جلیلی ۴ میلیون رای نمی آورد و روحانی ۱۸ میلیون رای.

زیباکلام تاکید کرد: اتفاقا آن انتخابات نشان داد که مستمع همه چیز را باور نمی کند.

بذرپاش: به برکت دولت یازدهم تعداد رسانه های شما ۱۰ برابر شده است

در ادامه مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فتنه فرق میان دو طرز تفکر است؛ یک عده شاکر خدا هستند که صدا و سیما و نماز جمعه مبلغ آن هاست و گروه دیگر تفکری که فخر می فروشد به حمایت های بی بی سی و الجزیره.

وی اضافه کرد: تقریبا نمونه این اظهارنظرهای آقای زیباکلام را بارها و بارها شبکه های ماهواره ای که معمولا مورد حمایت رژیم صهیونیستی هستند مطرح کرده و می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این گروه مخالف به جای ۵ دقیقه ۵ سال است که دائم حرف می زند و ۵۰ روزنامه هم دارد و هنوز هم طلبکار صدا و سیماست.

وی با اشاره به دولت تدبیر و امید نیز گفت: به برکت دولت یازدهم تعداد رسانه های شما ۱۰ برابر شده است. با این حال هنوز مظلوم نمایی می کنید که ما رسانه نداریم.

بذرپاش اضافه کرد: فرق میان تفکر ۹ دی و تفکری که این باورها را بر نمی تابد این است که یکی به اکبر گنجی می رسد که حتی به امام خمینی(ره) توهین می کند و دیگری به قاسم سلیمانی و شهید احمدی روشن و... ته تفکر فتنه می شود مهاجرانی و ته تفکر ۹ دی می رسد به امثال غلامحسین کبیری ها که در دفاع از رای مردم جانشان را از دست داده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فتنه گر هم موافقان را می کشد و هم مخالفان را. در زمان بنی صدر که آن فتنه بزرگ رخ داد، هم موافقان کشته شدند و هم مخالفان. موافقان را می کشتند برای مظلوم نمایی و مخالفان را می کشتند برای ایجاد رعب و وحشت.

وی تاکید کرد: فتنه گران و طرفداران فتنه هر نظری را که مخالف نظر و آرای آن ها باشد محکوم به شکست می دانند و از آن با عنوان اقلیت، تازه به دوران رسیده، بی سواد و... نام می برند. تعجب من این است که چرا زمانی که در سال ۸۸ نتیجه انتخابات بر خلاف آن هاست همه را متهم به تقلب می کنند ولی در سال ۹۲ همه چیز عادلانه و بدون تقلب بود.

بذرپاش با اشاره به حکومت امیرالمومنین(ع) گفت: در دوره ۵ ساله حکومت حضرت علی(ع) نیز ایشان توانست خیلی ها را هدایت کند، اما نتوانست فتنه طلحه و زبیر را خنثی کند. آیا توانست فتنه سرنیزه کردن قرآن را خنثی کند؟

این نماینده مجلس نهم ادامه داد: متاسفانه حماسه ستیزی برای برخی افراد امری عادی است و آن ها انگار دوست ندارند مردم به چیزی ببالند. به همین دلیل تلاش می کنند از حماسه ۹ دی به عنوان امری عادی سخن بگویند.

صادق زیبا کلام در بخش دوم صحبت های خود گفت: دوستان طوری صحبت می کنند و پخش نظرات من را در رسانه های بین المللی مطرح می کنند که انگار من اصل داعش هستم.

وی اضافه کرد: همه عرایض من این است که شما ۵ سال است یکسری چیزها را به ما نسبت می دهید، همین الان هم دارید همین شیوه را ادامه می دهید. می گویید ما به عاشورا اعتقاد نداریم. حرف من این است که دو دقیقه هم میکروفون را در اختیار ما بگذارید تا ما هم از خودمان و باورهامان و حتی انتقادهامان بگوییم.

این استاد دانشگاه تهران گفت: یکی از حرف های ما درباره حصر است. ما می گوییم اگر هم جرم اتفاق افتاده، باید دادگاه این اتهامات را رسیدگی کند و به آن بپرداز.د