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۸ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۰۵

حاشیه حضور تیم ملی در فرودگاه؛

بازیکنان تیم ملی ممنوع المصاحبه شدند/ تائید اختلاف کریمی با کی‌‎روش

بازیکنان تیم ملی ممنوع المصاحبه شدند/ تائید اختلاف کریمی با کی‌‎روش

کاروان تیم ملی فوتبال ایران در صورتی به فرودگاه امام خمینی (ره) رسید که خبرنگاران زیادی برای مصاحبه آنجا حضور داشتند ولی به دستور کی‌روش هیچکس حق مصاحبه نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل تیم ملی فوتبال ایران امشب دوشنبه به فرودگاه امام خمینی (ره) رسید و در صورتیکه نمایندگان رسانه‌ها برای پوشش مراسم بدرقه تیم ملی به فرودگاه آمده بودند، هیچ یک از اعضای کادر فنی و همچنین بازیکنان حاضر به انجام مصاحبه نشدند.

همچنین وقتی که عکاس‌ها و تصویربرداران قصد داشتند در منطقه CIP از ملی‌پوشان فیلمبرداری کنند با برخورد مسئولان حراست فرودگاه روبرو شدند. به گفته مسئولان فرودگاه، فدراسیون فوتبال به آنها اعلام کرده بود تا مانع انجام مصاحبه با بازیکنان و همچنین تصویربرداری شوند.

دوربین شبکه خبری وقتی این شرایط را دید، عکاس‌ها و خبرنگاران را به یک گوشه‌ای فراخواند و با تک تک آنها در مورد این مشکل مصاحبه کرد.

چهره کارلوس کی‌روش در زمان ورود به فرودگاه بسیار گرفته بود و برخلاف دفعات قبل که دست کم برای خبرنگاران دست تکان می‌داد، این بار با چهره‌ای گرفته و کاملا عصبانی از مقابل آنها رد شد و اصرار داشت بازیکنان هم خیلی سریع وارد منطقه CIP شوند.

به نظر می‌رسد جدایی علی کریمی از تیم ملی باعث ناراحتی کارلوس کی‌روش است. در همین مورد اوسیانو کروز دستیار پرتغالی کارلوس کی‌روش در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: "نمی‌دانم چرا کریمی همراه ما نیست، اما او سر موضوعی با کی‌روش اختلاف داشت و به همین دلیل همراه ما به استرالیا نمی‌آید."

یکی دیگر از نکات جالب توجه این مراسم بدرقه به عدم حضور هواداران مربوط می‌شود. تیم ملی فوتبال کشورمان که پیش از این قرار بود عازم جام جهانی برزیل شود با استقلال خوب تماشاگران هنگام ترک تهران مواجهه شده بود اما امشب هیچ هواداری برای بدرقه تیم ملی در فرودگاه نیامده بود، به طوری‌که این اتفاق برای بازیکنان و همچنین خبرنگاران سوال برانگیز بود.

 

کد مطلب 2452073

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