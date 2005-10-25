شمس آل احمد : روشنفكرنمايان آثار " جلال " را بايكوت كرده اند / وزير ارشاد به سنت حسنه ديدار با اهل قلم ادامه بدهد











شمس آل احمد : هر ناشري مي تواند بدون در نظرگرفتن نظر بازماندگان و پرداخت حق التاليف ، آثار وي را - بعضا با دستكاري - منتشر كند ، اين قانون ، عين بي قانوني و ظلم صريح به حقوق معنوي و مادي مولف و خانواده اوست

برادر جلال آل احمد درگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناشران فرصت طلبي را مي شناسم كه فقط به دنبال كسب فرصت هايي از اين قبيل هستند ، يعني با شهرت نويسنده و صاحب قلمي كه حالا دستش از دنيا كوتاه شده ، خودشان را بالا بكشند و كسب منافع كنند ، حتي به دلخواه خود تغييراتي را هم در اثر به وجود بياورند ، با اين اطمينان كه قانون فعلي نشر ، محلي براي گريز آنان را فراهم آورده است .شمس آل احمد تصريح كرد : نمي دانم چه كساني با چه ملاك هايي اين قانون را تصويب كرده اند كه اگر سي سال از مرگ مولف و پديد آورنده اثر بگذرد ، هر ناشري مي تواند بدون در نظرگرفتن نظر بازماندگان و پرداخت حق التاليف ، آثار وي را - بعضا با دستكاري - منتشر كند ، اين قانون ، عين بي قانوني و ظلم صريح به حقوق معنوي و مادي مولف و خانواده اوست ، ممكن است كسي يا كساني بگويند كه مثلا در فلان كشور خارجي هم همين اوضاع برقرار است ، من از آنها مي پرسم مگر كداميك ازشرايط فرهنگي و اجتماعي ما با آنها هماهنگ است كه صرفا در اين يك مسئله بخواهيم ادا در بياوريم ؟اين نويسنده و پژوهشگر يادآور شد : اميدوارم متوليان جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدبير تازه اي براي رفع اين نقيصه بيانديشند و زير بار حرف زور قانون نويسان گذشته نروند ، اگر قرار است مانند اروپايي ها رفتار كنيم بايد همه چيزمان با يكديگر برابري كند ، مثلا قانون كپي رايت را بپذيريم وحقوق مادي كتابهايي را كه از ما ( نويسندگان ايراني ) در آنجا چاپ شده ، دريافت نمائيم .وي با انتقاد از كم توجهي به افكار و انديشه هاي جلال آل احمد و سوء استفاده هاي ناشران از آثار و دست نوشته هاي اين نويسنده و متفكر مسلمان ، گفت : اين سالها با كتابهاي جلال آل احمد برخوردهاي نامناسبي صورت گرفت ، به من اطلاع داده اند كه برخي ازكساني كه خود را " روشنفكر " مي دانند و به نظر من ، بيشتر " روشنفكرنما " هستند ، حتي اجازه نمي دهند كتابهاي جلال در ويترين كتابفروشي هاي خيابان انقلاب قرار بگيرد ... ! اينها از تفكر و نوع نگاه جلال به مسائل اجتماعي و ديني چندان خرسند نيستند ، مسلمان بودن جلال آزارشان مي دهد .شمس آل احمد در ادامه گفت و گو با مهر ، با اشاره به استقرار دولت جديد در حوزه فرهنگ ، ادب و هنر گفت : من اميدوارم وزير جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي سنت حسنه ديدار با اهل قلم و فرهنگ را كه خود شروع كرده ، ادامه بدهد ، از حرمت ، قداست و حريم نويسندگان دفاع كند و ياريگر آنان در دستيابي به ايده هاي جديد و سازنده باشد .وي افزود : من براي خودم چيزي نمي خواهم و با وضعيتي كه دارم { عارضه جسمي } توقعي در ميان نيست ، اما هموارسازي عرصه فرهنگ و قوت قلب دادن به نويسندگان و پاسداشت مشاهير فرهنگ و قلم ، از كارهايي است كه انجام آن بيش از هر زمان ديگر ضروري تر مي نمايد .