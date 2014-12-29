۹دی تجلی اتحاد ولایت ومردم/حساسیت نسبت به انقلاب مردم را به میدان آورد

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماجرای بعد از انتخابات ۸۸ ریشه در قبل از آن داشت، اظهار داشت: فتنه ۸۸ یک براندازی نرم بود که دشمن آن را طراحی و به دنبال فرصت می گشت تا آن را اجرا کند.

وی با بیان اینکه دشمن در ماجرای فتنه ۸۸ فرصت را برای اجرای نقشه های خود به دست آورد، تصریح کرد: همچنین از قبل زمینه اجرای این نقشه ها توسط فتنه گران در کشور به وجود آمده بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شواهد و ادله فراوانی وجود دارد که سران فتنه خواسته استکبار جهانی را عملی کردند، افزود: در آغاز قضیه استکبار جهانی در پشت پرده قرار داشت ولی به تدریج به وسط میدان آمد و دست دشمن را مردم کامل دیدند.

فتنه یک حادثه بسیار پیچیده با توطئه استکبار بود

حجت الاسلام میرعمادی گفت: قبل از برگزاری انتخابات پروژه ایجاد شائبه تقلب را کلید زدند که رهبر معظم انقلاب با درایت، هوشیاری و تیز بینی هشدار داد که این چه حرفی است و چرا نظام اسلامی را متهم می کنید وقتی هنوز انتخاباتی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا رسم نیست شخصی که خود کاندیدا است بیاید و قبل از برگزاری انتخابات پیروزی خود را اعلام کند، تصریح کرد: فتنه گران قبل از آنکه مراکز رسمی چیزی اعلام کنند خود را پیروز معرفی کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ما معتقدیم ماجرای فتنه یک حادثه بسیار پیچیده با توطئه استکبار بود که نقش آفرینان و عوامل درونی و بیرونی داشت، افزود: عوامل بیرونی آن استکبار، منافقین، سلطنت طلب ها، ضدانقلاب ها، سازمان های جاسوسی و انگلیس بود.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: دبیر اول سفارت انگلیس قبل از برگزاری انتخابات با یکی از عناصر فتنه گر تماس می گیرد و این نشان دهنده نقش انگلیس در فتنه ۸۸ بود و عوامل درونی این قضیه را نیز فتنه گران تشکیل می دادند.

نقش مردم و رهبر فرزانه انقلاب در هدایت صحیح جریان های انقلاب

وی با اشاره به اینکه نکته مهم این است که نقش مردم و رهبر فرزانه انقلاب در هدایت صحیح جریان های انقلاب و خنثی سازی توطئه ها از جمله فتنه که منجر به حماسه ۹ دی شد را بدانیم، اظهار داشت: مردم ما با بزرگواری خود اتفاقات را تحمل کردند و نقش مقام معظم رهبری به عنوان رهبر و دلسوز جامعه کاملا برای مردم نمایان بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نمایندگان کاندیداها و مسئولین برگزاری انتخابات را راهنمایی کردند، تصریح کرد: فتنه پیش آمده در سال ۸۸ قضیه نتیجه انتخابات نبود بلکه مسئله براندازی نظام و هتک حرمت به ارکان نظام بود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه این پروژه هشت ماه طول کشید که در آن هرچه جلوتر رفتیم دست پنهان استکبار برای مردم آشکارتر شد، افزود: این مسئله تا جایی پیش رفت که دیگر مسئله انتخابات مطرح نبود بلکه موضوع براندازی نظام بود و می خواستند حیثیت نظام را بر باد دهند و ارکان آن را خدشه دار کنند.

حساسیت به ارزش های دینی مردم را به میدان کشاند

وی در ادامه با اشاره به اینکه آنچه که در ۹ دی اتفاق افتاد حساسیت مردم نسبت به سه موضوع بود که مردم را از منزل بیرون کشید و همه مردم نه تنها یک طیف خاص، یکپارچه با وحدت و انسجام از منزل بیرون آمدند، گفت: اولین مورد حساسیت مردم به ارزش های دینی بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه وقتی مردم دیدند پای دین، امام حسین(ع)، مسجد و عزاداری سیدالشهدا مطرح شد به میدان آمدند، تصریح کرد: در مورد بصیرت مردم نسبت به ارزش های دینی دیگر بحث دعوت و فراخوان نبود و همه به صورت خودجوش آمدند و حرکت ملی صورت گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: اینکه ۹ دی را روز حماسه ملی می نامیم به این دلیل است که مردم خود به میدان آمدند و فراخوانی در کار نبود.

حساسیت مردم نسبت به توطئه و شگردهای دشمن

وی با تاکید بر اینکه دومین حساسیت مردم نسبت به آرمان ها و ارزش های انقلابی بود که مردم را به میدان آورد، افزود: مردم پای انقلاب جان داده و ایثار کرده اند و این انقلاب ثمره خون شهدا بوده و به آسانی به دست نیامده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در فتنه ۸۸ انقلاب مورد هجمه قرار گرفته بود، اظهار داشت: امام(ره) فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات است و مردم در فتنه ۸۸ تشخیص دادند که اصل نظام در خطر است و به میدان آمدند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه بصیرت یعنی قوه تشخیص حق از باطل و وظیفه شناسی و حضور به موقع در صحنه، تصریح کرد: مردم ایران نسبت به ارزش های انقلاب حساس هستند و انقلاب را دوست دارند و آن را حفظ می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سومین حساسیت مردم نسبت به توطئه و شگردهای دشمن بود، افزود: مردم دیدند دشمن امیدوار شده و خود را در تهران و در حاکمیت مردم می بیند و طرح و نقشه می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مردم ما نسبت به آمریکا تنفر دارند چون جنایات آمریکا را دیده اند، اظهار داشت: دست آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از شاه، حمایت از صدام و در جنایاتی که صورت گرفته و در کشتار مردم ایران برای ملت ما مشخص بوده و همین باعث تنفر مردم نسبت به آمریکا شده است.

امتیاز ۹ دی اتحاد مردم با ولایت بود

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مردم نسبت به آمریکا و اسرائیل حساس هستند، تصریح کرد: بزرگترین ضربه ای که فتنه گران زدند این بود که دشمنان نظام را امیدوار کردند.

وی با تاکید بر اینکه مردم ما با ولایت زندگی می کنند و از روزی که به دنیا می آیند کام ملت ایران با تربت ولایت شیرین می شود، افزود: وقتی مردم دیدند فتنه گران نمی خواهند حرف رهبری را گوش دهند و هرچه رهبر معظم انقلاب هدایت و اتمام حجت کرد فتنه گران گوش ندادند خود به میدان آمدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه امتیاز ۹ دی اتحاد مردم با ولایت بود و اینکه مردم گفتند انقلاب را دوست داریم و بار دیگر به آمریکا نه گفتند، اظهار داشت: توطئه و نقشه ای که چندین سال برای آن کار کردند با حماسه مردم نقش بر آب شد.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: در حماسه ۹ دی ثابت شد دشمنی آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی عمیق است و امروز هم بعد از ۵ سال هنوز این حماسه هر سال تکرار شده و حضور مردم به نمایش گذاشته می شود.