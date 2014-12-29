پیروزی خانگی تیم والیبال کاله جوان آمل

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شامگاه دوشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد، نماینده مازندران توانست با نتیجه ۳ بر ۱ حریف خود را شکست دهد.

تيم كاله جوان در ست نخست اين ديداردر يك بازي پاياپاي توانست با نتيجه ۲۷بر۲۵ به پيروزي برسد ولي در گيم دوم بازي اين ملواني ها بودند كه برتري خود را به حريف ديكته كردند توانستند با امتياز۲۵بر۲۱ ميزبان خود را شكست دهند.

در گيم سوم بازي حسين كاظمي سرمربي تيم كاله جوان با تعويض پاسورخود و بازي دادن به متولي جوان بازي توانست با امتياز ۲۵بر۱۷ست سوم بازي را از آن خود كند در ست دوم اين ديدار روند رو به رشد كاله جوان ادامه داشت و آملي ها به لطف پاسور دوم خود با امتياز ۲۵بر۱۸به پيروزي دست يافتند.

حسين كاظمي سرمربي تيم كاله جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل گفت: بازي خوبي نبود خيلي خوشحالم كه توانستيم سه امتياز بازي را كسب كنيم دركل از نمايش شاگردانم راضي نبودم.

وي با بيان اينكه دراين بازي اشتباهات فردي زيادي داشتيم، تصريح كرد:در اين بازي پاسور دوم كاله جوان ناجي تيم شد وتوانست خودش را به كادر فني ثابت كند.

سرمربي تيم كاله جوان ادامه داد: در فصل نقل وانتقالات ليگ دسته اول مذاكراتي با چند پاسور انجام داديم كه مطمئنا يك پاسور به تيم ما اضافه خواهد شد.