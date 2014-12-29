شورای تامین درخواستی برای توقف تخریب علاءالدین نداده است

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب طبقه منفی ۳ پاساژ علاءالدین که قرار بود کاربری پارکینگ داشته باشد اما به صورت تجاری استفاده می شد گفت: ما از شهرداری درخواست کرده ایم تمام جوانب این امر را در نظر بگیرد اما درخواست توقف آن را نداده ایم.

وی ادامه داد: درخواست ما از شهرداری جنبه توصیه ای دارد و شهرداری خود در خصوص اجرای این حکم باید تصمیم گیری می کند.

عصر امروز رئیس شورای شهر تهران طی نشست خبری اعلام کرد: طبقه ۷ ساختمان علاءالدین پروانه ساخت ندارد و تخلف کرده است و حکم ماده ۱۰۰ باید اجرا و اغماضی در این رابطه صورت نمی گیرد.