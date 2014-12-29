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۸ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۴۶

معاون استاندار تهران:

شورای تامین درخواستی برای توقف تخریب علاءالدین نداده است

شورای تامین درخواستی برای توقف تخریب علاءالدین نداده است

معاون سیاسی انتظامی استاندار تهران گفت: شورای تامین استان از شهرداری درخواست کرده جوانب پلمپ علاءالدین را در نظر بگیرد اما در خواستی برای توقف آن نداشته است.

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب طبقه منفی ۳ پاساژ علاءالدین که قرار بود کاربری پارکینگ داشته باشد اما به صورت تجاری استفاده می شد گفت: ما از شهرداری درخواست کرده ایم تمام جوانب این امر را در نظر بگیرد اما درخواست توقف آن را نداده ایم.

وی ادامه داد: درخواست ما از شهرداری جنبه توصیه ای دارد و شهرداری خود در خصوص اجرای این حکم باید تصمیم گیری می کند.

عصر امروز رئیس شورای شهر تهران طی نشست خبری اعلام کرد: طبقه ۷ ساختمان علاءالدین پروانه ساخت ندارد و تخلف کرده است و حکم ماده ۱۰۰ باید اجرا و اغماضی در این رابطه صورت نمی گیرد.

کد مطلب 2452089
نورا حسینی

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