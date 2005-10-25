موسيقي رمضان منتشر شد

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، به تازگي مركز موسيقي حوزه هنري به مناسبت ماه مبارك رمضان البومي را با نام " حديث انتظار " كه توسط برترين گروه تواشيح ايران ، گروه " ليله القدر" اجرا شده است، روانه بازار موسيقي كرده است.

در اين آلبوم قطعاتي چون "يا دائم الفضل"،"علي امامي"،"صاحب الزمان"،"آخرين حجت خدا"،"بيابان طلب"،"طلب مغفرت"،"رمضان"،"شهيد"،"مقصود هستي"،"سبحان الله" و" يا دائم الفضل" گنجانده شده است.

اين قطعات بر اساس اشعاري از "آيت اله شيخ محمد حسين اصفهاني"،"نزار محمد علوي"،" شيخ احمد عباسي" و چند تن از اعضاي گروه ساخته شده اند.