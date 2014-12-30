هنرنمایی پهپادها در سال 2014/ از نبرد علیه مالاریا تا کشف مین

به گزارش خبرگزاری مهر، پهپادها از آن دسته فناوری های نوظهوری به شمار می آیند که خیلی زود وارد زندگی روزمره مردم شده اند تا آنجاکه برخی، آنها را از جمله کاربردی ترین فناوری های برتر می دانند.

تنها طی 12 ماه گذشته انبوهی از پهپادها با قابلیت های مختلف پروازی و عملیاتی ارایه شده اند که از آن جمله می توان به جابجایی محموله های کوچک تا امدادرسانی های پزشکی در مناطق دور افتاده و صعب العبور اشاره کرد.

نبرد علیه مالاریا

طی یک دهه اخیر گونه ای جدید از مالاریا در جنگلهای مالزی و فیلیپین شناسایی شده که به آن Plasmodium گفته می شود. اکنون محققان دریافته اند فرآیند جنگل زدایی در آلوده شدن مردم مناطق اطراف به انگل این پشه تأثیرگذار بوده است. از این رو گروهی از کارشناسان دانشکده پزشکی حاره ای و بهداشتی لندن به استفاده از پهپادها روی آورده تا جنگلهای مورد نظر را با دقت بیشتری از بالا مورد بررسی قرار دهند. آنها از این طریق می توانند داده های جغرافیایی کاربردی را تهیه و تصویر جامعی از این نواحی صعب العبور در اختیار داشته باشند. در این میان جمعیت انسانهای در معرض خطر ابتلا و همچنین میمونها مد نظر محققان قرار دارد. این برنامه طی 5 سال آینده ادامه خواهد داشت.

امدادرسانی دارویی

شرکت پستی DHL در سال 2014 پروژه جالب توجهی را درخصوص استفاده از پهپادها برای انتقال داروهای حیاتی به جزیره Juist آلمان آغاز کرد تا نشان دهد استفاده از این فناوری نوین در فرآیند امدادرسانی دارویی و درمانی تا چه حد می تواند مهم و حیات بخش باشد. این برنامه برای چند هفته و به طور آزمایشی با موفقیت انجام شد. فاصله این جزیره تا خشکی اصلی 12 کیلومتر است با این حال پهپاد مورد نظر بدون هیچ مشکلی مأموریت خود را انجام داد. این پهپاد تا 50 متر از زمین ارتفاع گرفته و قابلیت پرواز با حداکثر سرعت 18 متر بر ثانیه را دارد.

کشف بی خطر مین های زمینی

بوسنی و هرزگوین در قلب اروپا از جمله کشورهای آلوده به مین در دنیا به شمار می آید. برآورد می شود 120 هزار مین در این کشور جاسازی شده است. درحالی که استفاده از روباتها و حیوانات برای کشف و خنثی سازی مین ها ادامه دارد، زمان بر بودن و نیاز به صرف هزینه زیاد از جمله چالش های پیش روی خنثی کنندگان مین در این کشور به شمار می آید. اکنون شرکت CATUAV که در زمینه طراحی و ساخت پهپادها تخصص دارد با همکاری شرکت خدمات فضایی Telespazio و آژانس فضانوردی اروپا گروهی ویژه برای شناسایی مین ها از آسمان تشکیل داده اند. این روش جدید نه تنها سریعتر، بلکه کم خطرتر خواهد بود. پهپادهایی که در این روش به کار گرفته می شوند مجهز به حسگرهای نوری و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی جهت شناسایی دقیق محل اختفای مین ها هستند.

مقابله با ماهی گیران غیرقانونی

صخره های مرجانی سواحل Belize در آمریکای مرکزی در معرض خطر انقراض قرار دارند. هجوم ماهی گیران به این مناطق موجب بر هم خوردن تعادل زیست محیطی این سواحل شده تا آنجا که پلیس این کشور بر آن شده تا از هر وسیله ای برای مقابله با ماهی گیران غیرقانونی استفاده کند. سازمان ماهی گیری این کشور ناشناخته با همکاری انجمن حمایت از حیات وحش و سازمانی موسوم به "پهپادهای نگهبان" به کمک محیط زیست در معرض خطر این منطقه دیدنی آمده اند. آنها از پهپادهایی استفاده می کنند که به طور خودکار برای بیش از یک ساعت و تا 50 کیلومتر به پرواز درآمده و تصاویر و ویدئوهای باکیفیتی از این منطقه تهیه می کنند. مقامات محلی با استفاده از داده هایی که از این طریق به دست می آید کنترل بهتری بر وضعیت صخره های مرجانی خواهند داشت.

حفاظت از کرگدن ها

از سواحل کارائیب گرفته تا دورافتاده ترین مناطق آفریقا، پهپادها روز به روز ارزش بیشتری در زمینه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش پیدا می کنند. به تازگی شرکت Airware در کالیفرنیا بر آن شده تا با استفاده از برنامه ای که در آن پهپادها نقش اصلی را ایفا می کنند به حفظ جمعیت کرگردن های در حال انقراض کمک کند. این پهپادها به دوربین های مخصوصی مجهز هستند که ویدئوهای دیجیتالی و تصاویر حرارتی باکیفیتی از محل زندگی این حیوانات تهیه می کنند. این داده ها در اختیار گروههای حامی جمعیت این حیوانات قرار می گیرد تا بهترین تصمیم ها برای وضعیت زندگی آنها اتخاذ شود.