حماسه ای ماندگار از حضور ۱۵هزار کفن پوش دیار ۱۵خرداد مقابل بیت رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۸۸ را باید یکی از ملتهب ترین و در عین حال حساس ترین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست، سالی که دشمن با تمام توان و امکانات تلاش کرد تا نظام اسلامی ایران که به عنوان الگویی در میان ملت های آزادی خواه جهان مطرح بود را از بین ببرد.

دشمن با صرف هزینه های گزاف و استفاده از امکانات متعدد رسانه ای و تجهیز و آماده باش بنگاه های سخن پراکنی تلاش کرد تا از انتخابات ریاست جمهوری ایران به نفع خود استفاده کرده و حضور دهها میلیونی ملت در پای صندوق های رأی را دچار خدشه کند.

سیلی مخرب که برخی خواص را با خود بُرد

استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و اسرائیل تلاش داشت تا با بهره گیری از برخی عناصر داخلی با طرح ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، زمینه آشوب و هرج و مرج را در نظام اسلامی فراهم آورد که متأسفانه برخی خواص در این عرصه لغزیدند، به اردوگاه دشمن پیوسته و هیچگاه حاضر نشدند از اعمال خود در فتنه ۸۸ توبه کنند.

در فتنه ۸۸ دشمنان نظام و رهبری با استفاده از ابزارهای مختلف از هیچ جنایت و توطئه ای دریغ نکردند، از به آتش کشیدن مساجد و تخریب اموال عمومی گرفته تا حمله بی رحمانه به ولایت فقیه، سردادن شعارهای ساختارشکنانه و مخالف آرمانهای انقلاب اسلامی، روزه خواری علنی، یورش به هیئت های عزاداری و توهین به پرچم مقدس امام حسین (ع) و تمثال بنیانگذار جمهوری اسلامی.... همه و همه ارمغان خودخواهی اقلیتی مخرب بود.

کاسه صبر ملت در نهم دی لبریز شد

اگرچه در ابتدای اعتراضات، مردم ایران اسلامی و مسئولان نظام نسبت به این موضوع صبوری به خرج داده و وجود آزادی در کشور را به معرض نمایش گذاشتند اما خطبه تاریخی رهبر معظم انقلاب حجت را بر همگان تمام کرد و بسیاری از معترضین نیز از حمایت کاندیدای بازنده خود دست کشیدند اما عده ای سودجو تلاش کردند تا برخلاف سخن رهبری، مردم را در خیابان ها نگاه دارند.

توهین های مکرر فتنه گران به ارزش های نظام اسلامی و آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی، کاسه صبر مردم ایران را لبریز کرد و سرانجام حماسه نهم دی با حضور میلیونی و دشمن شکن مردم در سراسر کشور سبب شد بساط فتنه انگیزی دشمنان جمع شود.

اگرچه در نهم دی ۸۸ مردم ایران اسلامی با حضور در خیابانها طومار فتنه گران را در هم پیچیدند اما حضور ۱۵ هزار کفن پوش دیار ۱۵ خرداد در مقابل بیت رهبری، حماسه ای کم نظیر بود که در تاریخ ماندگار شد.

حضور کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد بسیاری از توطئه ها را خنثی کرد

به اذعان بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی و فعالان کشور، فتنه گران در روز نهم دی تلاش داشتند تا حضوری دوباره در سطح خیابان های تهران داشته باشند اما حماسه کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد و مانور آنان در خیابان ولیعصر (عج) و حضور در مقابل بیت رهبری بسیاری از توطئه ها را خنثی کرد.

اگرچه تبلیغات گسترده ای برای راهپیمایی ورامین صورت نگرفت اما بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱۵ هزار نفر در حرکت کفن پوشان از ورامین به سوی بیت رهبری شرکت کردند که آمادگی خود را برای نثار جانشان در راه اهداف انقلاب اسلامی اعلام کردند.

این حرکت آنقدر مهم و بزرگ بود که حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور که به نمایندگی از رهبر انقلاب در میان مردم حاضر شد اعلام کرد: الان که می آمدم رهبر معظم انقلاب فرمودند که سلام مرا به این مردم خوب و باصفای ورامین، پیشوا، قرچک و حومه و همه عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) برسانید.

بازتاب گسترده حماسه ورامینی ها در رسانه های داخل و خارج

در این زمینه حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد در سال ۸۸ اظهار داشت: مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک که از اهانت های فتنه گران به ارزش های اسلامی به تنگ آمده بودند با پوشیدن کفن نسبت به اقدام فتنه گران اعلام انزجار کردند.

رئیس ستاد گرامیداشت نهم دی ماه استان تهران افزود: حرکت کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد از روز نهم دی از میدان امام حسین(ع) ورامین آغاز شد و مردم با طی مسیر منتهی به تهران در روز دهم دیماه در مقابل بیت رهبری تجمع کردند.

وی ادامه داد: آنچه این حرکت را نسبت به سایر حرکات متمایز می کند آن است که در وهله نخست مردم ورامین، پیشوا و قرچک با پوشیدن کفن در این میدان حاضر شده و دوم اینکه با طی کیلومترها راه، خود را به مقابل بیت رهبری رساندند تا بار دیگر با آرمان های امام راحل و رهبری تجدید پیمان کنند.

محمودی اضافه کرد: حرکت کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت و سبب شد برخی رسانه های ضد انقلاب با ناراحتی شدید از تأثیر حضور مردم ورامین در مقابل بیت رهبر معظم انقلاب سخن بگویند.