مراقب آتش فتنه خاموش شده باشیم/ دشمن نسخه لهستان را برای ایران پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی یکشنبهشب در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه مردم ایران هوشیار هستند و از تاریخ درس میگیرند، گفت: باید همه از دولت اسلامی شخص رئیسجمهور و وزرا حمایت کنیم تا آنها به بالاترین حد از موفقیت برسند و از طرفی باید بالاترین حد هوشیاری در برابر اقدامات مدیریتی دشمن داشته باشیم تا نکند آتش فتنه خاموش شده دوباره از گوشهای بلند شود.
وی ادامه داد: این هوشیاری، یک هوشیاری عمومی است و همه باید بپذیریم که ذائقه سیاسی مختلف وجود دارد اما اصل نظام، آن بنیانی است که همه باید در حفظ بنیان آن کوشا باشند و در رأس مدیریتی و برنامهریزی و ریلگذاری مسیر نظام مقام معظم رهبری است و همه باید هدایت ایشان را مورد توجه قرار دهیم.
تفکر اشرافی گری در نظام راه بهجایی نمیبرد
مقتدایی در ادامه سخنان خود بیان کرد: همهکسانی که طلبکارانه بدون حضور در صحنه انقلاب تصور میکنند که میتوانند بیایند و دوباره بر جامعه حاکمیت یابند و مردم اجازه میدهند که اشرافی گری و آقازاده بازی و لوسبازیهای مربوط به منتسبین آنها وجود خواهد داشت قطعاً ناکام خواهد بود.
وی تصریح کرد: چون من و شما به عنوان دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم در صحنه دفاع هستیم.
مقتدایی در ادامه سخنانش بابیان این سؤال که چرا باید 9 دی ماه را به عنوان یک مقطع تاریخی تجزیه و تحلیل کرد، اظهار داشت: به علت تأثیرگذاری این روز در حفظ روند انقلاب اسلامی این روز دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: چنانچه امام خمینی (ره)نیز برای 15 خرداد فرمودند برای همیشه تاریخ یاد آن را زنده نگه خواهد داشت، چون مبنای یک حرکت بود که میگفت ما جامعهای که برآمده از نظام سلطه فردی و دیکتاتوری و خودکامگی است را نمیخواهیم و علاوه بر آن سلطه خارجی را نهی می کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین خاطر بود که شعار جمهوری اسلامی ایران که روی آن کارشده بود تبدیل شد به اصلیترین مطالبه مردم و"استقلال" که در شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران آمده است یعنی از بین بردن سلطه خارجی و عدم تسلط بیگانگان بر این کشور.
باید دانشگاههای کشور پرنشاطترین مراکز تصمیمگیری باشد
مقتدایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: مدیران دانشگاهها باید بنای این را داشته باشند که رشد علمی را حفظ کنند و دانشگاههای ما را پرنشاطترین مراکز تصمیمگیری فکر در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی، فنی، سیاسی و امثال آن تبدیل کنند.
وی ادامه داد: اما اینکه این دانشگاهها به کلوپهایی تبدیل شود برای احزاب و جریانات سیاسی خاص باید جلوی آن را گرفت و همه ما هوشیارانه در صحنه هستیم.
برخی از بزرگان دچار خطا شدهاند
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه سخنان خود گفت: هنر مردم ایران در 9 دی ماه فهم این نکته بود که تقلب در انتخابات و مسائلی که مطرح شد بهانهای است برای تغییر جهت حرکت نظام اسلامی و کسانی میخواستند آن را انجام دهند که در تفکر غربی اسیرشده بودند.
وی در ادامه سخنانش بیان داشت: برخی از بزرگان در همین سالهای اخیر به جهت تبعیت از اطرافیان خود به رغم همه سوابق خوب گذشته دچار خطا شدهاند و بنا نیست خطای آنها را نادیده بگیریم و اما بنا هم نیست که فکر کنیم همه معصوم هستند. آیا باید فرزندان آنها را هم اجازه دهیم هر کاری خواستند بکنند صرف به اینکه فرزند کسی هستند، که قطعاً اینگونه نیست و هر کس در جایگاه خودش باید پاسخگو باشد.
مقتدایی ادامه داد: در خصوص کسانی که یک روز به بهانه اداره دانشگاهی در آکسفورد و به بهانه سرکشی به فلان جا رفتهاند اگر ما متوجه شدیم اشکال در رفتار آنهاست و حقی از حقوق مردم را ضایع کردهاند باید قطعاً آنها را مورد محاکمه عادلانه قرار دهیم و این محاکمه عادلانه یعنی جلوگیری از اشرافی گری و جلوگیری از خلقوخوی شاهی که ملت ایران برای رسیدن به آنها بهترین فرزندان خود را تقدیم این راه کرده است.
دشمنشناسی رهبری نبود، تاکنون چندین بار مسیر انقلاب تغییر کرده بود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش بیان داشت: اگر مقام معظم رهبری ویژگی دشمنشناسی نداشت تاکنون چندین بار مسیر انقلاب تغییر کرده بود و امروز دیگر اسلام ناب محمدی در جامعه نبود و اسلام آمریکایی حاکم شده بود.
مقتدایی در ادامه سخنانش با اشاره به پایاننامهای که در سال 1387 توسط یکی از دانشجویانش در حال انجام بود بیان داشت: در این طرح آمده بود مؤسساتی وجود دارند مانند کمیته خطر کنونی و یا بنیادی چون بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی، بنیاد دفاع از دموکراسی و اینها بنیادهایی بودند در کنار جورج سورس میآمدند و نسخه میپیچیدند تا انقلاب رنگی در یک کشور رخ دهد.
وی ادامه داد: مثلاً در یوگسلاوی سابق رخ دادی پس از انتخابات آنها به وقوع پیوست و در کمتر از 10 روز مخالفان که رأی کمتری آورده بودند عملاً بر کرسی نشستند و بعدها غربیها خودشان اعلام کردند که اینها را طراحی کردند و یا انقلابهایی که از اسمهای مختلف چون گل رز گرفته تا میخک رنگهای مختلفی را تعیین کرده بودند این انقلاب ها یکی بعد از دیگری شکل گرفت.
رخداد لهستان مبنای مشابه دشمن برای ایران بود
مقتدایی ادامه داد: اما در این میان یکی از انقلابها بعداً به عنوان مبنا برای عمل مشابه در جمهوری اسلامی انتخاب شد و آن رخداد لهستان بود و آنها اعلام کردند که ما میخواهیم ایران را مشابه لهستان برایش برنامهریزی کنیم.
وی اظهار داشت: آنها در این طرح میگفتند راهکارهایی مانند جلب همکاری رهبران سیاسی، قانونگذاران و احزاب میانهرویی که به دنبال باز کردن فضا مشارکت زنان در سیاست و افزایش ارتباطات با سازمانهای بینالمللی هستند را تلاش کنیم بالاتر بیایند.
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