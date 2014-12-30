توسعه صنایع فرآوری چوب در شهرستان صومعه سرا امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صومعه سرا از شهرستان های مهم استان گیلان و دارای ظرفیت های اساسی برای سرمایه گذاری پایداراست.

با توجه به اهمیت موضوع امروز با حضور "غلامحسین رجبی " فرماندار صومعه سرا به مشکلات و توانمندی های این شهرستان خواهیم پرداخت، آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.

آخرین وضعیت زراعت چوب ( صنوبر) در شهرستان صومعه سرا را چگونه ارزیابی می کنید؟

شهرستان صومعه سرا برای زراعت صنوبر موقعیت مناسبی از حیث زمین و آب و هوا برخوردار است.

هم اکنون در مجموع 16 هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان صومعه سرا به زیر کشت زراعت صنوبر رفته که هشت هزار هکتار مربوط به بخش خصوصی و هشت هزار هکتار دیگر مربوط به بخش دولتی است.

شهرستان صومعه سرا موقعیت نخست زراعت صنوبر در سطح کشور را دارد.

کشاورزان صومعه سرایی در هر دوره چه میزان چوب از مزارع پرورش صنوبر برداشت می کنند؟

در هر دوره هفت ساله بطور میانگین 200 تا 250 متر مکعب چوب صنوبر در این شهرستان برداشت می شود.

کارشناسان معتقدند در صورت حمایت جدی از کشاورزان می توان این میزان تولید را تا حد دو برابر در شهرستان صومعه سرا افزایش داد حضرتعالی این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

هم اکنون اراضی که برای زراعت چوب در اختیار کشاورزان قرار دارد بسیار محدود است اگراز طریق منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط زمین بیشتری در اختیار افراد متقاضی قرار گیرد به یقین این میزان تولید دوبرابر خواهد شد.

ناچیزبودن تسهیلات بانکی، مشکل تامین نهاده های کشاورزی، ایجاد صنایع وابسته به چوب و غیره از مشکلات صنوبرکاران صومعه سرا است حضرتعالی به عنوان نماینده عالی دولت در این شهرستان برای رفع مشکلات صنوبرکاران چه برنامه های در دستور کار دارید؟

سیستم بانکی برای حمایت از صنوبرکاران به آنان تسهیلات پرداخت می کند.

کشاورزانی که دارای معوقات بانکی داشته باشند دردریافت تسهیلات با مشکل مواجه خواهند شد.

در راستای رفع مشکل تامین نهاده های کشاورزی و ایجاد صنایع فرآوری محصولات چوبی اقدامات اساسی در دستور کار است.

در سطح شهرستان صومعه سرا چند کارخانه چوب بری وجود دارد؟

چهار هزار و 875 کارخانه چوب بری وجود دارد.

در این شهرستان صنایع وابسته به چوب از قبیل ام دی اف، فیبر،صنایع دستی، نئوپان، کاغذسازی و غیره مشغول فعالیت هستند.

تعدادی از این کارخانجات طی سال گذشته در اثر بارش سنگین برف دچار آسیب شدند.

به رغم تمامی تلاش ها تاکنون مشکلات این گونه صنایع رفع نشده است.

ایجاد و توسعه صنایع فرآوری چوبی در شهرستان صومعه سرا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

اجرای سامانه بهداشتی فاضلاب که در سال 1381 در صومعه سرا کلید خورد هم اکنون روند اجرای این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟

آب آشامیدنی شهرستان صومعه سرا به دلیل داشتن منگنز زیاد دچار مشکل است.

با توجه به پیگیری های زیاد مسئولان آب آشامیدنی سالم و بهداشتی صومعه سرا در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

ساماندهی فاضلاب شهرستان صومعه سرا ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که 60 درصد تالاب بین المللی انزلی در این شهرستان واقع شده است.

در حال حاضر سامانه جمع آوری فاضلاب در صومعه سرا سنتی است.

سالانه برای مرمت و بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب سنتی صومعه سرا سرمایه گذاری می شود.

برای اجرای طرح فاضلاب صنعتی صومعه سرا 70 تا 80 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

این میزان اعتبار از محل بانک توسعه اسلامی، اعتبارات ملی و استانی تامین خواهد شد.

با تامین و اختصاص به موقع اعتبارات لازم طی دو سال آینده مشکل فاضلاب صومعه سرا رفع می شود.

براساس بررسی ها، شهرستان صومعه سرا 17 مدرسه تخریبی دارد بفرمائید برای رفع مشکل مدارس شهرستان چه برنامه هایی دارید؟

امسال چهار مدرسه در بخش تولمات و مرکزی شهرستان صومعه سرا از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس احداث و تحویل آموزش و پرورش شد.

برف سنگین بهمن ماه سال 1392 خسارت های سنگینی در بخش های مختلف به ویژه مدارس وارد کرد.

برای تعمیر و بازسازی مدارس تخریبی شهرستان صومعه سرا از وجود خیران مدرسه ساز نیز استفاده می شود؟

بله، خیران مدرسه ساز نقشی مهمی در توسعه مراکز آموزشی به ویژه هوشمندسازی مدارس دارند.

صومعه سرا از حیث هوشمندسازی مدارس جزء شهرستان های برتر استان است.

از آخرین وضعیت ساخت کمربندی تولم شهر، کلاشم و دوگور چه خبر؟

عملیات اجرایی کمربندی مزبور از سال 1389 آغاز شده است، پیشرفت فیزیکی این پروژه رضایت بخش نیست.

تاکنون دو میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این کمربندی هزینه شده است.

به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم این پروژه همچنان راکد است

هم اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه کمربندی تولم شهر، کلاشم و دوگور 10 درصد است.

در شهر صومعه سرا 250 واحد مسکن مهر احداث و به متقاضیان واگذار شده است متاسفانه مردم از نحوه ساخت واحدهای مسکن مهر، عدم محوطه سازی و دیوار بندی، نبود سامانه دفع بهداشتی فاضلاب و غیره گلایه دارند، برای رفع این مشکلات چه برنامه ریزی هایی انجام شده است؟

به همت تمامی مسئولان 95 درصد مشکلات سایت مسکن مهر شهرستان صومعه سرا رفع شده است.

در نحوه ساخت واحدهای مسکونی مهر صومعه سرا نظارت دقیقی صورت نگرفته و هم اکنون صاحبان این واحدها با مشکلاتی دست به گریبان هستند.

ترافیک شهر صومعه سرا و نبود پارکینگ از مشکلات اساسی شهروندان است برای رفع این معضلات چه برنامه هایی دارید؟

صومعه سرا یکی از شهرهای نزدیک مرکز استان گیلان بوده و به همین دلیل تردد در این شهر بسیار زیاد است.

برای رفع مشکل ترافیک، شهروندان باید حقوق شهروندی را بیشتر رعایت کنند.

شهر صومعه سرا فاقد پارکینگ بود به تازگی نخستین پارکینگ در این شهر ایجاد شده است.

فضای لازم برای ایجاد پارکینگ در مرکز اصلی شهر صومعه سرا وجود ندارد.

وضعیت گازرسانی و آبرسانی به مناطق روستایی شهرستان صومعه سرا چگونه ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر 83 درصد روستاهای شهرستان صومعه سرا از نعمت گاز و76 درصد از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

توسعه خدمات زیر بنایی همچون برق، تلفن، گاز، آب، جاده آسفالته و غیره ضریب ماندگاری روستائیان را افزایش می دهد.