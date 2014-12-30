به گزارش خبرنگار مهر، دشمنان نظام با هم‌دستی نوکران در آستین بزرگ شده انقلاب با نقشه‌ای از پیش تعیین شده و هدفمند به دنبال تضعیف و تخریب هدف‌های انقلاب برآمدند و بر آن پافشاری نمودند‏، آنان دنبال بهانه‌ای برای اجرای نقشه شان می‌گشتند که بهترین گزینه پیشروی آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود، با هدف چه پیروزی و چه شکست برای براندازی نظام وارد عرصه عمل شدند. شاید عناصر شناخته شده در انتخابات مهره های شاخه اصلی این فتنه نبودند ولی به گونه ای آنان را در عرصه قرار دادند که شدند مهره اصلی صفحه پازل فتنه گران.

آنان گمان کردند در بررسی ۳۰ ساله خود مردم ایران را شناخته اند اما با حرکاتی که به دنبال جمع کردن نیرو انجام دادند باعث ایجاد بصیرت در مردم شده و همان قدر نیرو های حامی خود را از دست دادند و باز هم متوجه گمراهی خود نشدند و با اهانت‌های مکرر به مقدسات همان مردمی که آنان ادعای حمایت از آن‌ها را داشته باعث نابودی خودشان و نقشه پلیدشان گردید.

دشمنان تصور نمی‌کردند که با ‌وجود موج بحران‌سازی علیه نظام و کشور همچون اعمال تحریم و غبارآلوده کردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، مردم ایران در اندک مدتی سره را از ناسره بازشناسند و انقلاب بصیرت برپا دارند و ثابت کنند که با گذشت بیش از ربع قرن همچنان تا پای جان به انقلاب و نظام و میهن خود وفادارند و تبعیت از ولایت و حریم داری از این ستون خیمه‌گاه حاکمیت دینی را تکلیفی شرعی می‌دانند.

مردم ایران در ۹ دی ولایت مداری خود را به رخ جهانیان کشیدند

حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی، عضو مجلس خبرگان رهبری در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه‌های دینی و به تبعیت از روحانیت و با مهندسی رهبری عظیم الشأن بر پایه های مردمی و اجتماعی استوار شده است.

وی ادامه داد: ملت ایران در هر عرصه‌ای و در هر فرصتی که نیاز به حضور برای دفاع از کیان انقلاب اسلامی باشد، بعنوان متولیان نظام در صحنه‌های خطیر و مهم حاضر می‌شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: بعد از انتخابات سال ۸۸ جریان‌های مختلف با خط مشی گرفتن از بیگانگان به رویارویی با نظام و رهبری به پا خواستند.

حجت الاسلام واعظ موسوی اضافه کرد: مردم ایران با هوشیاری و بصیرت و موقعیت سنجی متوجه شدند که باید بار دیگر مانند زمان انقلاب و دفاع مقدس به مقابله با توطئه دشمنان برخیزند.

وی بیان کرد: مردم در سال ۸۸ متوجه شدند که باید درس فراموش نشدنی به کج اندیشان و کج فکرانی بدهند که به دنبال نابودی نظام هستند. ملت ایران در هر عرصه ای و در هر فرصتی که نیاز به حضور برای دفاع از کیان انقلاب اسلامی باشد، به عنوان متولیان نظام در صحنه‌های خطیر و مهم حاضر می‌شوند

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد : بعد از توهین به مقدسات دینی، عاشورا و دستگاه های عزاداری در سال ۸۸ مردم ولایتمدار ایران اسلامی نماد هوشیاری بودند و ولایت مداری خود را به رخ جهانیان کشیدند.

حجت الاسلام واعظ موسوی گفت :مردم در سال ۸۸ با حضور پر رنگ، حماسی و مسئولانه در خیابان‌ها پایبندی خود به وظیفه انقلابی و دینی و پاسداری از نظام اسلامی را اثبات کردند.

وی با بیان اینکه ۹ دی بعنوان برگ زرین انقلاب اسلامی در تاریخ ایران به ثبت رسیده است، افزود: ۹ دی نماد مقابله با دشمنان، پیروی از رهبری، حفظ نظام اسلامی و پایداری در مقابل تهدیدها است و همه ساله مردم به یاد این حماسه شورانگیز ۹ دی را گرامی می‌دارند.

حماسه عظیم ۹ دی باید زنده نگه داشته شود

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هر ساله برای حفظ پویایی و نشاط ملت باید بعضی روزها را که اتفاق دینی یا مذهبی است با نمود بیشتری در تاریخ سال‌ها و ماه‌ها قرار داد و خاطره آن را زنده کرد.

حجت الاسلام واعظ موسوی با بیان اینکه نمی‌توان به سادگی از کنار عظمتِ حماسه‌های ملی و دینی و انقلابی گذشت، عنوان کرد: باید برای امیدواری بیشتر مردم به حرکتشان و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعدی و مایوس کردن دشمنان از سوی دیگر این روزها زنده نگه داشته شود.

وی ادامه داد: مردم ایران بخاطر اینکه پیروان مکتب اهل بیت هستند و آموزه‌های دین را از سرچشمه زلال اهل بیت(ع) گرفتند و باورها و اعتقادات خود را به قرآن گره زدند، همواره از هوشیاری، بصیرت و توانایی در مقابله با دشمنان برخوردار بودند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: تا زمانی که ارتباط با سرچشمه‌های وحیانی وجود داشته باشد مردم بصیرت دینی خواهند داشت و حق را از باطل تشخیص خواهند داد.

مردم ۹ دی را مثل عاشورای دیگری رقم زدند

حجت الاسلام محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در تحلیل واقع ۹ دی نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، می‌توان حماسه ۹ دی را از زاویه دیگری بررسی کرد که با دیدگاه‌های رایجی که در این زمینه وجود دارد متفاوت باشد.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی برخاسته از عمق باورهای دینی مردم ما بود و عکس العملی بود در برابر کسانی که می‌خواستند سوار بر امواج سیاسی و اختلافات داخلی کشور ما بشوند .

حجت الاسلام غرویان گفت: در روز ۹ دی توهین به مقدسات از جمله توهین به عاشورا و جریان کربلا اتفاق افتاد، این شور و حماسه‌ای که مردم در ۹ دی آفریدند باید یک جرقه قوی داشته باشد و آن عشق مردم به امام حسین(ع) بود.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای فریب خورده در حوادث ۸۸ در روز عاشورا حرکات ناپسندی انجام دادند و باورهای دینی مردم را جریحه دار کردند.

وی ادامه داد: مردم ۹ دی را مثل عاشورای دیگری رقم زدند و علایق دینی و باورها و مقدسات دینی خود را به نمایش گذاشتند، در پرتو این عشق و شور حسینی که در مردم ما بود علاقه به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری دامت برکاته و نظام ولایت فقیه بوده و هست.

عده‌ای با آگاهی و عده‌ای هم از روی غفلت به نظام خسارت وارد کردند

حجت الاسلام غرویان با بیان اینکه امام(ره) فرمودند «انقلاب ما ادامه نهضت امام حسین(ع) است و ولایت فقیه شأنی از شئون امامت است»، تصریح کرد: مردم در حوادث ۸۸ دیدند که عده‌ای علیه اصل نظام ولایت فقیه شعار می‌دهند و اصل نظام را مورد هدف قرار دادند لذا مردم احساس کردند که وظیفه عاشورایی آنها اقتضا می‌کند در برابر این توطئه بایستند. درحوادث ۸۸ باید افراد را دو دسته کنیم، عده ای عمدا و از روی آگاهی آن خسارات را به نظام، ملت و اموال عمومی وارد کردند؛ و عده‌ای هم از روی غفلت و نداشتن بصیرت سوار بر موجی ناخواسته شدند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: در حوادث سال ۸۸ باید افراد را دو دسته کنیم، عده ای عمدا و از روی آگاهی آن خسارات را به نظام، ملت و اموال عمومی وارد کردند.

وی افزود: عده‌ای هم دچار غفلت شدند و بصیرت لازم را برای تشخیص نداشتند و سوار بر موجی ناخواسته شدند در حالی که سوابق، خانواده آن‌ها و تفکراتشان نشان می‌داد که ضد انقلاب نیستند.

حجت الاسلام غرویان بیان کرد: عده‌ای که دچار غفلت شدند ضد نظام و ولایت فقیه نبودند، جوانان دانشجوی انقلابی بودند و طرفدار نظام و خودی بودند، ناخواسته در جریاناتی قرار گرفتند که منجر به آن حوادث شد.

تر و خشک با هم سوزانده نشوند

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در تحلیل‌ها و بررسی باید بین این دو دسته تفکیک قائل شویم و همه را به یک چوب نرانیم و تر و خشک با هم سوزانده نشوند.

وی ادامه داد: تعبیر نادرستی هم که برخی مسئولین آن وقت به کار بردند و همه را خس و خاشاک نامیدند، تعبیر نا متعادل و نادرستی بود که در مورد همه به کار رفت.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: جریان فتنه ۸۸ باید با دقت واکاوی شود و فکری بشود حدود پنج سال از ماجرای سال ۸۸ می گذرد و خود همین مباحث دائما سوژه و موضوعی برای اختلافات فعلی بین مسئولین و جناح‌ها شده است.

۹ دی نشان دهنده حقانیت نظام بود

حجت الاسلام محمود رجبی، قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قیام ۹ دی یک معجزه بود اظهار داشت: این معجره الهی بود که خداوند یکبار دیگر مردم را در پرتو رهنمودهای رهبری به صحنه آورد.

وی ادامه داد: سطح فرهنگی و بصیرت مردم ایران نسبت به توطئه دشمنان متعالی شده است، لذا در جریان بعد از انتخابات ۸۸ متوجه توطئه علیه نظام و ارزش‌های دینی شدند و به موقع و با بصیرت کامل قدم در میدان گذاشتند و بهترین روش را برای خنثی کردن این فتنه‌ها به کار بردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم ایران وفاداری خود را به ارزش های دینی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نشان دادند و بیعت مجدد با رهبری دشمنان را از آسیب رساندن به انقلاب مأیوس کرد.

حرکت خودجوش مردم در حماسه ۹ دی نشان دهنده شکوه و اقتدار ایران اسلامی بود؛ حرکتی که نشان دهنده حقانیت نظام و باطل کننده تحلیل‌های پوشالی سران فتنه بود.

حجت الاسلام رجبی عنوان کرد: مردم ایران در فتنه ۸۸ تجربه لازم را برای مقابله با فتنه‌های دیگر به دست آوردند؛ شعارهای مردم در حماسه عظیم ۹ دی برخاسته از عمق جانشان بود؛ شعارهای مردم راهنمای خوبی است برای اینکه نشان دهد مردم از چه کسانی و به چه دلیلی اظهار تنفر کردند.

وی تصریح کرد: حرکت خودجوش مردم در حماسه ۹ دی نشان دهنده شکوه و اقتدار ایران اسلامی بود و مشت محکمی به یاوه گویان و دشمنان این نظام بود؛ حرکتی به این عظمت نشان دهنده حقانیت نظام و باطل کننده تحلیل‌های پوشالی سران فتنه بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: شاخص اصلی برای داشتن بصیرت واقعی و دچار انحراف نشدن از اهداف انقلاب، رهنمودهای مقام معظم رهبری است، همگی باید بیانات رهبری را شاخص جریان شناسی‌های گوناگون قرار دهیم.

مژگان فرهنگیان