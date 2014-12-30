مدیریت میراث فرهنگی گلستان تخصصی نیست/ لزوم آگاه سازی مردم درباره بافت

به گزارش خبرنگار مهر، بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهرها آثار گران بهایی از فرهنگ، دانش معماری و شهرسازی بومی اند و به عنوان جزئی از هویت اجتماعی هر قوم و كشوری تلقی می‌شوند.

با توجه به اهمیت بافت تاریخی گرگان و انتقادات فراوانی که نسبت به تخریب آثار و ابنیه تاریخی این بافت طی سال های گذشته شده است، خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی با موضوع «جایگاه بافت تاریخی گرگان و راهکارهای حفاظت از آن» برگزار کرد. بافت تاریخی شهرگرگان، با وسعتی حدود 162 هکتار در سال 1310 به عنوان اولین بافت تاریخی به شماره 41 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

محمود اخوان مهدوی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گرگان و حامیان فعال بافت تاریخی گرگان، در این میزگرد، ضمن تاکید بر ارزشمند بودن بافت تاریخی گرگان، گفت: بعد از موج هایی که از سال 1388 با تکرار نام و حفظ بافت تاریخی گرگان به وجود آمد خیلی ها به ارزش آن پی بردند.

وی با تاکید بر این که به جای بزرگ نمایی کارهای کوچکی که کرده ایم صادقانه بگوییم چرا نتوانسیتم این بافت تاریخی را حفظ کنیم، افزود: چرا نتوانستیم در قبال گنجینه ایی که در اختیار داریم قدرشناس و وظیفه شناس باشیم و چه دغدغه هایی مهم تر از بافت بوده است که ما این را در حاشیه انداخته است.

محمود اخوان عدم توجه به میراث فرهنگی را خیانت به فرهنگ مملک دانست

شهرداری گرگان در قبال بافت تاریخی مسئولیت پذیر باشد

وی خاطر نشان کرد: شهرداری نمی تواند در خصوص بافت تاریخی شهری که در سال 1310 ثبت می شود بگوید به من ربطی ندارد و سازمان و اداره میراث فرهنگی است و این اصلا پذیرفتنی نیست.

اخوان تصریح کرد: هر کدام از مسیولین به هر دلیلی که از زیر بار مسیولیت شانه خالی کنند به فرهنگ و میراث این مملکت خیانت کرده است.

وی ادامه داد: یک عامل اصلی که بسیاری از ریز عوامل دیگر از آن در تخریب بافت نشات می گیرد ناآگاهی است. بسیاری واقعاً نمی دانند که ارزش بافت تاریخی چقدر است. ممکن است شنیده باشند اما اهمیت آن را نمی دانند یا ندیدند.

یک عامل اصلی که بسیاری از ریز عوامل دیگر از آن در تخریب بافت نشات می گیرد ناآگاهی است بسیاری واقعاً نمی دانند که ارزش بافت تاریخی چقدر است ممکن است شنیده باشند اما اهمیت آن را نمی دانند یا ندیدند.

اخوان در خصوص ملک هایی که مالک دارای مالک است گفت: مالکین به نظر من مقصرترین افراد هستند. مالک اگر برای ملک خودش هزینه می کند در واقع ارزش افزوده آن ملک هم به خودش برمی گردد.

وی در باره سازمان هایی که با بافت تاریخی سرو کار دارند گفت: وقتی با اوقاف در این خصوص صحبت می کنیم جواب عامیانه ایی را می شنویم که می گویند مثلا اگر ما آب انبار میرکریم را به میراث فرهنگی بدهیم تا مرمت کنند آن را از ما می گیرند.

وی ادامه داد: شهرداری هم صراحتا همه چیز و معضل بافت تاریخی را به میراث فرهنگی واگذار کرده است و در این خصوص از میراث استعلام می کند.

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ گرگان با بیان اینکه قبول دارم مسئولیتها واگذار شده است افزود: شهرداری برای خودش در این زمینه قدرت تشخیص قایل نشده است و اگر استعلام میراث فرهنگی جواب مثبت بگیرد هر بنایی باشد از بین می برد.

اخوان ادامه داد: میراث فرهنگی به عنوان مستقیم ترین مسیولی که ما می شناسیم و کارش با بافت تاریخی است این بافت را رها کرده است و چیزی از بافت تاریخی گرگان جز تک بنا باقی نمانده است.

اخوان با تاکید بر اینکه بافت تاریخی گرگان به عنوان موهبتی در اختیار ما است ادامه داد: این جلسات باید ادامه داده باشد و نمی شود ماجرای بافت را با یک جلسه شناخت چه برسد که بخواهیم به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه می دانم در حوزه کلان بالا ایراد ساختاری در سیستم اداری دولت داریم تاکید کرد: تلاش میراث فرهنگی در این دوره بیشتر تلاش برای حفظ بقای مدیران تا حفظ میراث فرهنگی بوده است.

میراث فرهنگی استان به تنهایی قادر به تملک بناهای تاریخی بافت گرگان نیست

قربان عباسی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در این نشست، در پاسخ به اظهارات اخوان، ضمن توضیح عملکرد این سازمان برای بافت تاریخی گرگان، گفت: میراث فرهنگی تنها به یک شهر در استان محدود نمی شود.

وی افزود: اداره میراث فرهنگی استان به تنهایی قادر به تملک بناهای تاریخی بافت گرگان نیست بلکه در این راستا باید سایر دستگاه های اجرایی مانند شهرداری و اوقاف نیز ورود یابند.

وی ادامه داد: تا زمانیکه دستگاه هایی مانند شهرداری و اوقاف پای کار نیایند و با میراث همکاری نداشته باشند نمی توان به بافت تاریخی گرگان سروسامانی داد.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که عملکرد میراث در تمامی بخش ها بوده است، افزود: به دنبال راهکارهایی برای حفاظت از بافت هستیم به شرط اینکه این موضوع مردمی شود و برای عموم حفظ و نگهداری بافت فرهنگسازی شود.

قربان عباسی گفت که میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند از بافت تاریخی محافظت کند

عباسی با تاکید بر این نکته که منابع مالی میراث فرهنگی محدود است، اظهار کرد: برای خریداری تمامی بناهای قدیمی هزینه زیادی لازم است که این سازمان به تنهایی قادر به تامین آن نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه دولت با کمبود بودجه مواجه است، افزود: در زمانیکه پول هست و مدیریت درستی نیست می توان ایراد نگرفت نه مانند اکنون که بودجه کافی در اختیار دستگاه های اجرایی از جمله میراث قرار نمی گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با اعلام این مطلب که در این شرایط سخت بهتر است به راحتی مدیریت را زیر سوال نبریم، گفت: املای ننوشته هم بی شک بدون غلط است؛ شاید فعالیت میراث در این مدت جامع و کامل نبوده اما تاجایی که در توان داده انجام داده است.

وی خواستار انتقاد منصفانه از سوی کارشناسان شد و افزود: مدیری که انتقاد پذیر نباشد به درد جامعه نمی خورد اما انتقاد باید منطقی و پاسخ به آن صادقانه باشد.

مدیر کل دفتری شهری و کارشناسان استانداری گلستان نیز در این میز گرد حضور داشتند

اداره بافت قدیمی در گرگان راه اندازی می شود

جعفر فندرسکی، معاون شهرسازی شهرداری گرگان از راه اندازی اداره بافت قدیمی در یکی از خانه های تاریخی شهرستان گرگان خبر داد.

وی افزود: نخستین طرح بافت های قدیمی گرگان در سال 1368 توسط گروه "مشاوران خودآوند" پیشنهاد شد و به تصویب رسید و پس از تصویب این طرح، خانه هایی که باید مورد محافظت قرار می گرفتند در اختیار اداره میراث فرهنگی قرار گرفتند.

وی ضمن نام بردن از خانه های باقری، تقوی، کبیر، فراهانی و شیرنگی خاطرنشان کرد: چنانچه این طرح به تصویب نمی رسید این خانه ها نیز وجود نداشتند.

جعفر فندرسکی تخریب های انجام شده توسط شهرداری را ضابطه مند و براساس قانون عنوان کرد

معاون شهرسازی شهرداری گرگان ساخت و سازها را "ضابطه مند" خواند و گفت: سازمان شهرداری پیش از آنکه پروانه ای را صادر کند از اداره میراث فرهنگی استعلام می کند و بدون استعلام از این اداره، مجوزی صادر نمی کند.

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که یکی از 3 خانه شایگان، کبیر و شفیعی را تصرف کنیم و در آنجا اداره بافت قدیمی گرگان را راه اندازی کنیم.

حفظ بافت های تاریخی را به مردم واگذار کنیم

سیدمحمد قدس مفیدی، رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر گرگان از واگذاری حفاظت از بافت های تاریخی شهرستان گرگان به مردم سخن گفت.

وی تخریب بافت های قدیمی شهر گرگان را به تصمیم مراجع بالاتر ارتباط داد و گفت: وزارتخانه برای ما تصمیم می گیرد و بافت های تاریخی را در کنار بافت های فرسوده قرار می دهد و کاری از دست ما بر نمی آید.

قدس مفیدی ضمن اشاره به طرح آفتاب افزود: کمیسیون ماده 5 برروی طرح جمع تفصیلی ما دست می گذارد و دست ما را می بندد.

سید محمد قدس مفیدی ضمن تایید غفلت شهرداری خواستار کمک گرفتن از مردم در مرمت بافت شد

وی با تاکید بر اینکه تنها کاری که از دستمان بر می آید «آگاهی دادن» به مردم است خاطرنشان کرد: صیانت از بافت های تاریخی می تواند به مطالبه عمومی تبدیل شود و قدرت مردم را نمی توانیم نادیده بگیریم.

قدس مفیدی درباره تخریب بافت های تاریخی شهر گرگان خاطرنشان کرد: در تخریب این بافت ها ما به عنوان مدیران شهری نیز مقصر بوده ایم که از ثبت ملی این آثار غفلت کرده ایم.

مدیریت میراث فرهنگی گلستان تخصصی و کارشناسی نیست

بهنام قلیچ خانی، دکترای رشته معماری و استاد دانشگاه از روند ساسیت گذاری میراث فرهنگی بر بافت تاریخی گرگان ابراز نارضایتی کرد و گفت: مدیریت میراث فرهنگی در تمام دنیا یک کار تخصصی و دارای ویژگی های شاخص است که مدیریت میراث گلستان از آن برخوردار نیست.

این مدرس دانشگاه با بیان این نکته که مدیر میراث فرهنگی گلستان فاقد تحصیلات و تخصص مرتبط با این حوزه حائز اهمیت است، افزود: عهده دار بودن مسئولیت اداری به مدت چند سال دلیل قانع کننده ای برای فعالیت در این حوزه آن هم در مقام مدیر کل نیست.

قلیچ خانی با بیان این که مدیریت محفلی به جای مدیریت علمی در میراث فرهنگی گلستان حاکم است، اظهار کرد: در مدیریت محفلی بنیان علمی حکم فرما نیست و افراد فاقد صلاحیت مشغول به کار هستند.

بهنام قلیچ خانی از عملکرد میراث فرهنگی انتقادات فراوانی داشت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عملکرد میراث فرهنگی گلستان را سطحی و روبنایی اعلام کرد و گفت: مدیر فعلی هیچ اشرافی به موضوع میراث فرهنگی و بناهای تاریخی ندارد و کارشان چیز دیگری است؛ با ادامه این روند نام خوبی از مدیران این دو دوره باقی نخواهد ماند.

وی از ارائه مجوز برای تخریب بناهای تاریخی در بافت و ساخت و ساز در آن اظهار نارضایتی کرد و گفت: با این روند بناهای تاریخی یکی پس از دیگری از بین رفته و در چند سال آینده چیزی برای نشان دادن هویت به نسل آینده را نخواهیم داشت.

در این نشست برخی از کارشناسان و حامیان بافت تاریخی گرگان نیز حضور داشتند و به بیان اظهارات خود درباره بافت پرداختند. محدثه میرحسینی، کارشناس معماری نیز در این نشست با انتقاد از عملکرد میراث فرهنگی به بیان برخی مصداق های ضعف میراث در مرمت آثار تاریخی پرداخت و خواستار پاسخگویی میراث درباره این ضعف شد.

ستاره حجتی، کارشناس مرمت و روزنامه نگار نیز با بیان این که میراث فرهنگی برخی انتقادات رسانه ها کذب می داند، گفت: بارها توسط کارشناسان مختلف به صورت حضوری به بررسی انتقادات رسانه ها از جمله مطالب خبرگزاری مهر مانند موضوع خانه باقری ها پرداختیم، این موضوعات توسط مدیرکل رد شده بود ولی کارشناسان بر درستی مطالب منتشر شده صحه گذاشتند و آن ها را تایید کردند.

حدود 40 نفر از علاقه مندان به موضوع بافت تاریخی در میزگرد حضور داشتند

سیامک دربیکی، از فعالان و حامیان بافت تاریخی گرگان هم در این نشست به نقش شهرداری و کمیسیون ماده 5 در تخریب خانه های تاریخی تاکید کرد. یکی از مالکان خانه های تاریخی نیز با بیان این که چند خانه تاریخی از خاندان خود به ارث برده است،گفت: برای مرمت و حفظ این خانه ها پیگیری ها زیادی کردم ولی همکاری لازم نبود و عنوان می شد بودجه ای نیست در شرایطی که بسیاری از شهرهای کشور از بخش خصوصی و سرمایه گذار کمک می گیرند.

شایان ذکر است، حسین ‌الله‌ بداشتی معاون مدیرکل امور استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشور و قاسمی از دفتر بازرسی سازمان میراث نیز به صورت سر زده در این میز گرد حضور پید کرد.

حضور سرزده مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور در میز گرد

میزگرد تخصصی «جایگاه بافت تاریخی گرگان و راهکارهای حفاظت از آن» با حمایت جمعیت هلال احمر استان گلستان و همچنین همکاری «کافه قلم» مجموعه گردشگری بهشت هیرکان گرگان برگزار شد.

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خبرنگار: الهام رئوفی فر، مریم رضایی، محمد امین شعبانی

عکاس: ابوطالب ندری، محمد چراغعلی