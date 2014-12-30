آخرین وضعیت مناطق زلزله زده دشتی/ مقاوم سازی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم فرودین ماه سال گذشته زلزله ای به بزرگی 6.1 ریشتر بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی را لرزاند که منجر به خسارت جانی و مالی فروانی شد.

در این حادثه دلخراش تعداد زیادی از همشهریان عزیزمان را از دست دادیم و افراد زیادی بی خانمان شدند و در این بین نقش مسئولین بی نظیر و چشمگیر بود و پیام تسلیت مقام معظم رهبری تسکینی بر آلام مردم شد.

بعد از زلزله تمامی مسئولین اعم از کشوری، استانی و شهرستانی پای کار آمدند و با خود عهد بستند در راستای عمران و آبادی شهر زلزله زده شنبه از هیچ تلاشی دریغ نورزند و امروز نیز با گذشت حدود دو سال حاصل این تلاش‌ها را به خوبی مشاهده می کنیم.

امروز در تمامی حوزه‌ها اعم از عمران شهری، آموزش، بهداشت، انرژی، آب و غیره کارهای و اقدمات خوبی صورت گرفته و باعث شده تحول خوبی در مناطق زلزله زده ایجاد شود.

اما یکی از عمده دلایلی که منجر به دادن تلفات زیاد شد عدم رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها بوده که اگر این امر مهم توسط مردم محقق می شد شاید این گونه در داغ عزیزنمان نمی‌نشستیم.

مردم در منازل بازسازی‌شده روستای سنا ساکن شدند

رئیس شورای روستای سنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بدو حادثه زلزله تاکنون کارهای خوبی در این روستا صورت گرفته که از همه مسئولین قدردانی می‌شود.

عبدالحسین توکلیان افزود: در حال حاضر 120 واحد مسکونی در این روستا احداث شده و مردم در این واحدها سکونت پیدا کرده‌اند و از این موضوع خیلی خوشحال هستند.

وی بیان کرد: بعد از زلزله بیستم فرودین ماه برای عمران و آبادی این روستا اقدمات خوبی صورت گرفت که مهمترین آنها افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال، سالن ورزشی چند منظوره، مدرسه شهید حیدری پور، مسجد امام خمینی(ره)، حسینیه ارشاد، و طرح هادی روستا افتتاح است.

توکلیان بیان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها تحول خوبی در روستا ایجاد شده و مردم نیز همواره قدردان نظام و مسئولین استانی و شهرستانی به‌ویژه فرماندار و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی هستند.

همه واحدهای مسکونی شنبه نوسازی شده اند

رئیس شورای شهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حمایت‌های فرماندار شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر پروژه های خوبی در شهر زلزله زده شنبه در دست اجرا است و پروژه های خوبی نیز تاکنون به بهره برداری رسیده است.

عباسی افزود:هم اکنون همه واحدهای مسکونی شنبه نوسازی شده اند و اصول مهندسی نیز به خوبی در آن رعایت شده است و علاوه بر کارهای عمرانی در حوزه فرهنگی نیز توجه خوبی شده است.

وی یکی از دغدغه های اصلی مردم را پرداخت قبوض آب و برق عنوان کرد و تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط فرماندار شهرستان و نماینده مردم دشتی و تنگستان مشکل پرداخت قبوض آب حل شده و قبوض برق نیز در شرف حل شدن است و قول های خوبی توسط مسئولین کشوری در این خصوص داده شده است.

ساماندهی سیل بند شنبه

بخشدار شنبه و طسوج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از وقوع زلزله و همزمان با ساخت منازل مسکونی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم پروژه‌های متعددی در سطح بخش شنبه و طسوج پیش بینی، طراحی و اجرا شده است.

هادی اخلاقی افزود: تاکنون تعدادی زیادی از این پروژه های به بهره برداری رسیده و تعدادی دیگر نیز در دست اجرا است که انشاءالله در آینده نزدیک افتتاح می شود.

وی به پروژه‌های در دست اجرا نیز اشاره و یادآور شد: ساماندهی سیل بند شنبه با اعتبار 75میلیارد ریال، بازسازی مدارس، بازسازی اماکن اداری و مذهبی با اعتبار 60 میلیارد ریال و اجرای طرح هادی شنبه به مساحت 30 هزار متربع مربع را از مهمترین پروژه های دردست اجرا عنوان کرد.

اخلاقی با بیان اینکه مردم از خدمات صورت گرفته ابراز رضایتمندی دارند، تصریح کرد: علاوه بر این دولت برای ایجاد رفاه و آرامش مردم اقدام به اجرای پروژه هایی برای ایجاد زیر ساخت‌های لازم در سطح بخش کرده است.

وی بیان کرد: احداث پست 132 کیلو ولت شنبه، تامین اعتبار قطعه دوم و سوم محور ناصری شنبه، تسریع در احداث پروژه باغان سرچشمه و توسعه شبکه آب وبرق از جمله این پروژه ها است.

عدم ساحت و سازهای اصولی باعث افزایش تلفات زلزله شد

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی نیز به مهر گفت: یکی از عوامل اصلی که باعث تلفات جانی در وقوع زلزله شد عدم ساخت واحد های مسکونی مبنی بر اصول و مقررات ملی ساختمان بوده است که منجر به خسارت به 1600 واحد مسکونی در بخش شنبه و طسوج شد.

حمید بردستانی بیان کرد: از این تعداد 884 واحد به اتمام رسیده و مابقی نیز با پیشرفت خوبی در حال ساخت است و مشکلی نیز در این خصوص وجود ندارد.

وی خدمات صورت گرفته در این مناطق را بی نظیر عنوان کرد و گفت: تاکنون اعتبارات زیادی برای عمران و آبادی مناطق زلزله زده اختصاص داده شده که در نوع خود بی‌سابقه و موجب رضایتمندی مردم شده است.

بردستانی یادآور شد: مردم نیز باید در ساخت و سازهای منازل مسکونی خود اصول مهندسی را رعایت کنند تا سرمایه ملی از بین نرود.

وی همچنین بر نظارت هدفمند مبتنی بر ضوابط شهرسازی، طرح جامع تفضیلی مصوب، آئین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و یادآور شد: تسری نظارت اصولی بر تمامی ساخت و سازها در همه نقاط شهری و روستایی شهرستان به خوبی در حال انجام است.

بردستانی گفت: بنیاد مسکن در طی یک دهه اخیر ضمن واگذاری تسهیلات بهسازی ویژه مسکن روستایی و همچنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر مستند به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، توانسته اصول فنی مبتنی بر آئین نامه و مقررات ملی ساختمان را توسط ناظرین فنی روستایی در دورترین نقاط نهادینه کنند.