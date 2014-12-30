حریم ۶۰ متری ساحل باید حفظ شود/ صندوق ملی محیط زیست تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار دوشنبه شب در نشستی خبری در بندرعباس با بیان اینکه تدوین سیاست های کلی نظام در خصوص محیط زیست از شش ماه پیش آغاز شد، عنوان کرد: پیش نویس اولیه این سیاست ها مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و پیش از پایان سال نیز طرح نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مصوب خواهد شد.

وی ادامه داد: این سیاست ها یک سند فرادستی بسیار مهم است که توجه به ظرفیت های اقتصادی محیط زیست و اقتصاد سبز و فرهنگ سازی و اصلاح نگرش و رفتار جامعه نسبت به محیط زیست از جمله مبانی آن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به سوالی در خصوص آسیب های زیست محیطی استفاده از خاک های رنگی جزیره هرمز برای طراحی فرش خاکی و دیگر موارد، اظهار داشت: هرمز یکی از جزایر مهم و زیباست که خاک آن دارای تنوع رنگی و زیبایی طبیعی بسیاری است و باید حفاظت لازم از جاذبه های زیست محیطی آن انجام شود و در این خصوص تذکرات لازم از سوی اداره کل محیط زیست هرمزگان ارائه شده است.

ابتکار در ادامه با اشاره به دخل و تصرف در بخش هایی از مناطق ساحلی استان هرمزگان، بیان داشت: مناطق ساحلی هرمزگان بسیار مهم و حساس هستند و سیاست های توسعه ای باید با تضمین و مراقبت های زیست محیطی همراه باشد و انجام ارزیابی های محیط زیستی یکی از کارهایی است که باید در این راستا انجام شود.

تخریب مناطق حساس و زیست گاه ها، مورد تایید هیچ کس نیست

وی افزود: تخریب مناطق حساس و زیست گاه ها، مورد تایید هیچ کس نیست و ساحل یکی از جاذبه های طبیعی زیبا و بکر است که فعالیت در آن باید با مجوز سازمان محیط زیست و رعایت قوانین انجام شود.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حمایت سازمان محیط زیست از فعالیت های فرهنگی مردمی از جمله ایجاد کتابخانه های تخصصی محیط زیست، تصریح کرد: ما از این فعالیت های مردمی حمایت همه جانبه خواهیم داشت و معتقدیم چنین برنامه هایی باید گسترش پیدا کند.

46 سمن در زمینه محیط زیست در هرمزگان فعال هستند

ابتکار اضافه کرد: استان هرمزگان از جمله استان های موفق در زمینه فعالیت های سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست بوده است و هم اکنون ۴۶ سمن در این زمینه در هرمزگان فعال هستند که ۲۴ سمن آن در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تشکیل شده است و اقدامات خوبی در زمینه های فرهنگی، آموزشی، امداد و نجات و حیات وحش داشته اند و حتما حمایت لازم را از فعالیت این سمن ها انجام خواهیم داد.

وی بیان داشت: دولت یازدهم به حضور سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها اعتقاد دارد و در این راستا گام های عملی برداشته است که بر این اساس یکی از برنامه های مهم بازنگری در کارگروه های شوراهای برنامه ریزی و حضور سمن های مرتبط با هر حوزه در این کارگروه هاست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این سازمان برای رفع آلودگی های سواحل بندرعباس، گفت: مدیریت پسماند و جمع آوری فاضلاب استان، مکان یابی مناسب برای فعالیت ها در ساحل و حفظ حریم ۶۰ متری ساحل طبق قانون و جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله مجموعه اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود که امیدواریم بتوانیم ساحلی پاک با رعایت تمامی ضوابط زیست محیطی داشته باشیم.

ابتکار همچنین در مورد انتقادهای مطرح شده در خصوص ساخت چندین آب شیرین کن در بندرعباس و انتقال آب آن به دیگر شهرهای کشور، عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید هماهنگی میان سازمان محیط زیست و وزارت نیرو بهتر بوده و تخصیص و انتقال آب از لحاظ زیست محیطی باید حتما دارای ارزیابی های لازم باشد و در این خصوص تنها یک مورد از سازمان محیط زیست مجوز دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد وضعیت آلودگی هوا ناشی از فعالیت صنایع غرب بندرعباس، اظهار داشت: طرح های تولید گاز در کشور در گذشته با تاخیر مواجه بوده که موجب شده امکان توزیع گاز برای صنایع وجود نداشته باشد و صنایع از سوخت های آلاینده ای همچون مازوت استفاده می کنند و تا زمانی که طرح های استفاده از گاز تکمیل نشود در این زمینه با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره و مجمع صندوق ملی محیط زیست در هفته جاری

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال آینده براساس تفاهماتی که با وزارت نفت صورت گرفته مشکل سوخت صنایع رفع شود و شاهد رفع آلودگی هوا باشیم.

ابتکار در ادامه از تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره و مجمع صندوق ملی محیط زیست در هفته جاری خبر داد و بیان داشت: اساسنامه این صندوق توسط شورای نگهبان تایید شده و این صندوق برای حمایت از فعالیت های زیست محیطی در عرصه اقتصادی، صنعت و کشاورزی و هر فعالیتی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست بسیار موثر خواهد بود.