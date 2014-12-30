دریا مهمترین جاذبه گردشگری دیلم است/لزوم استفاده از قایقهای ایمن ومجهز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان دیلم با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب های گردشگری استان محسوب می شود اظهار داشت: در ایام نوروز گردشگران و مسافران زیادی از این شهر دیدن می کنند به طوری که در سال گذشته بیش از دو میلیون نفر از این شهر دیدن کردند.

وی افزود: قلعه آقا خوان در حصار، ساحل زیبای شهر دیلم، بند حماد و جنگل عامری تفریحی از جمله مکان های زیبای این شهرستان عنوان کرد.

طاهری بیان کرد: افزایش سالیانه گردشگران در این شهرستان مستلزم ارائه خدمات مطلوب به مسافران است و انشاالله امسال هم بهتر از سال‌های گذشته تمام دستگاه‌های اجرایی دیلم آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز خواهند بود.

وی با بیان اینکه شورای ترافیک برای خدمات سفر به صورت ویژه انجام می‌گیرد تمام تدابیر برای پذیرایی هر چه بهتر از مسافران اندیشیده شده است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دیلم عنوان داشت: یکی از جاذبه های گردشگری دریا است که باید قایق‌های مسافری از ایمنی لازم و وسایل و تجهیزات برخوردار باشند.

محمد طاهری از تشکیل کمیته های ستادهماهنگی، کمیته اسکان، کمیته بهداشت ودرمان، کمیته امنیت، خدمات شهری، خدمات بانکی، امداد ونجات وتبلیغات واطلاع رسانی خبر داد.