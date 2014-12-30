به گزارش خبرگزاری مهر، ناهنجاری های بیومکانیک باعث می شود کودکان در سنین رشد، در معرض بیماری هایی مانند انحرافات ستون فقرات و اندام تحتانی قرار گیرند که بد شکلی های اندامی را در پی دارد. تنها راه پیشگیری از این ناهنجاری ها، انجام تست های غربالگری است.

دکتر رضا قلم قاش، رئیس مرکز پیشگیری و درمان بیماری های پا با بیان این مطلب افزود: طبق تحقیقات دانشمندان در انجمن پودیاتری آمریکا از هر چهار نفر کودک، تعداد سه نفر در معرض ابتلا به این اختلالات قرار دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور ما یک کشور در حال توسعه است و نسل آینده برای توسعه کشور، نیاز به کار و تلاش بیشتری دارند؛ این دست از اختلالات بیومکانیک کارآمدی نسل آینده را دچار بحران جدی خواهد کرد. لذا متولی این کار یعنی وزارت بهداشت باید برنامه اساسی در زمینه غربالگری و کشف زود رس این اختلالات داشته و راه هایی برای اصلاح و توانمندی نسل آینده را پی ریزی کند.