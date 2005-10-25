به حل مشكلات استقلال و پرسپوليس خوشبينم // بي توجهي سازمان نسبت به مشكلات استقلال و پرسپوليس معني دار است

اميررضا خادم كه درپايان جلسه مشترك بررسي مشكلات دوباشگاه استقلال وپرسپوليس با خبرنگار" مهر" گفتگو مي كرد، با بيان اين مطلب افزود: دراين جلسه كه با حضور مديران وتعدادي از اعضاي هيات مديره دوباشگاه استقلال وپرسپوليس، مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و اعضاي فراكسيون ورزش مجلس برگزارشد، موضوعات مختلف دوباشگاه كه بيشتر به مسائل و مشكلات مالي اختصاص داشت، مطرح شد و درنهايت مقررشد مشكلات اين دوباشگاه درسه محور اصلي وطي مقاطع زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت پيگيري شود كه در اولين گام براي حل مشكل مالي موجود ازطريق رايزني با برخي از مسئولان و دستگاههاي اجرايي اقدام خواهيم كرد.

خادم اضافه كرد: درطرح ميان مدت تصميم داريم بمنظور حل ريشه اي مشكلات مالي دوباشگاه استقلال وپرسپوليس ازطريق سازمان برنامه و بودجه رديف بودجه اي مستقل را دربودجه سال 85 به تصويب برسانيم.

رئيس فراكسيون ورزش مجلس افزود: طرح درازمدت به تدوين مصوبات قانوني براي دوباشگاه استقلال وپرسپوليس اختصاص دارد كه با تغيير مديريتها قوانين پابرجا بماند وهمچنين برخي اماكني كه پيش ازاين در اختيار اين دوباشگاه قرارداشت، ازطرق قانوني به اين باشگاهها بازگردانده شود.

نماينده مردم تهران خاطرنشان كرد: درصورتي كه همكاريهاي لازم دراين زمينه با مجلس صورت بگيرد، به حل مشكلات اين دوباشگاه بسيارخوشبين هستم و اميدوارم از طريق مجاري قانوني و رايزني با دستگاههاي اجرايي بتوانيم دركوتاهترين زمان ممكن مشكلات اين دوباشگاه را به حداقل برسانيم.

وي درپايان درخصوص اينكه چرا ازسوي سازمان تربيت بدني نماينده اي در اين جلسه حضورنداشت، گفت: ما از مسئولان سازمان تربيت بدني نيز براي حضور دراين نشست دعوت كرده بوديم، ولي عدم حضورنمايندگان سازمان تنها ازبي توجهي آنها نسبت به مشكلات اين دوباشگاه حكايت دارد و اينكه سازمان علاقه اي به حل مشكلات اين دوتيم ندارد. البته چنين بي توجهي معني دار است ونمي توان به سادگي ازكنار آن گذشت.