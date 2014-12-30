عملکرد امیدوارکننده سبزپوشان همدانی درنیم فصل/ داوری ها منصفانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان چهارمین فصل حضور خود در لیگ دسته اول را تجربه می کند اما گویا در این فصل شرایط برای پاسی ها به نسبت فصل های گذشته متفاوت تر باشد چرا که عملکرد مناسب این تیم در نیم فصل اول در کنار حمایت های مسئولین استان باعث شده تا پاسی ها در این فصل بوی لیگ برتر را بدهند.

لیگ آزادگان، لیگ دسته یک یا لیگ یک پس از لیگ برتر فوتبال ایران دومین لیگ معتبر فوتبال در ایران است که در سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰ به عنوان بالاترین سطح لیگ در ایران بود اما پس از اصلاح ساختار برگزاری مسابقات در ایران این لیگ به لیگ درجه دو تنزل یافت.

در سال های گذشته تعداد بالای تیم های حاضر در این لیگ، سطح فنی پایین تیم ها به علت کمبود مربیان با دانش فنی بالا، بازیکنان غیرحرفه ای، زمین های فوتبال نامساعد و نبود نظارت مناسب باعث شده بود تا شاهد لیگ بی کیفیتی باشیم.

اما با بالا رفتن سطح تیم های دسته اولی و امکانات این تیم ها در کنار کمتر شدن تعداد تیم های لیگ دسته اول در هر دو گروه شرایط برای صعود تیم ها نسبت به گذشته دشوارتر شد.

برهمین اساس شرایط در لیگ دسته اول فوتبال کشور روز به روز حساس تر می شود و به همین دلیل فدراسیون فوتبال هر ساله نظارت خود را بر این لیگ افزایش می دهد.

کم شدن تعداد تیم های لیگ برتری باعث شده تا بسیاری از مربیان و بازیکنان لیگ برتری نیز به لیگ یک آمده و خود این موضوع نیز به طور قطع سبب رشد لیگ دسته اول خواهد بود.

در گذشته ای نه چندان دور نظارت بر این لیگ بسیار ضعیف تر از امروز و لیگ دسته اول برای فدراسیون ‌نشین ‌ها، صدا و سیما، رسانه‌ ها و ورزشی‌نویسان بسیار ناشناخته بود اما توجه صدا و سیما به این لیگ با تهیه برنامه ای در شبکه ورزش همچنین توجه ورزشی نویسان و مطبوعات کشور باعث شده تا هفته به هفته لیگ دسته یک زیر ذره بین کارشناس فوتبال کشور قرار گیرد.

وجود برنامه لیگ یک نیز در شبکه ورزش باعث شده تا داورهای بازی هر هفته زیرنظر کارشناسان داوری قرار بگیرد و اتفاقات و حاشیه های لیگ یک از سایر تیم ها پوشیده نباشد و همین موضوع انتظارات را از این لیگ بسیار بیشتر کرده است.

نکته ای دیگر که نباید از آن غافل شد دوپینگ است چراکه نباید این آزمایش به دلیل حساسیت بالای بازی ها محدود به انتهای فصل شود و ماموران کنترل دوپینگ باید نظارت مستمری بر بازیکنان در لیگ دسته اول داشته باشند تا ابهامات نیز در این زمینه کمتر شود.

اما سکان کشتی تیم همدانی نیز در این فصل به داوود مهابادی سپرده شده تا بتواند این تیم را از دریای خروشان و پر تلاطم لیگ یک به ساحل آرامشی که نام آن لیگ برتر است برساند و حسرت چند ساله جوانان این شهر را پایان دهد.

حضور بهرام یدی مدیرعامل مو سپید فوتبال همدان که حالا پس از چند سال ورود به دنیای فوتبال حرفه ای با چم و خم کار بیشتر آشنا شده و دلسوزی های وی نیز یکی از نکات مثبت این فصل است.

همچنین در کنار تمام این مسائل حمایت های استاندار ورزش دوست همدان و نمایندگان مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز امیدها را برای همدانی ها دو چندان کرده است.

پاسی ها در این فصل شروع بسیار طوفانی داشتند و در سه بازی ابتدایی تیم های گل گهر سیرجان، داماش گیلان و شهرداری بندرعباس را از پیش رو برداشتند.

اما از هفته چهارم به بعد ابر و ماه و خورشید همه دست به دست هم دادند تا همدانی بزرگترین ناکام لقب بگیرند بطوریکه در هفته چهارم پاسی ها به مشهد سفر کردند تا اولین فینال شش امتیازی خود را برابر تیم مدعی سیاه جامگان رقم بزنند.

اما پاسی در دیدار برابر سیاه جامگان ۱۰ نفره شدند و از بد حادثه در دقیقه ۹۰ نیز با یک پنالتی بخت پاسی ها سیاه شد، هرچند نباید از حاشیه سازی بازیکن گذشته پاس در این دیدار که در تیم سیاه جامگان بازی می کرد به راحتی گذشت و در این هفته اولین شکست برای این تیم همدانی رقم خورد.

در هفته پنجم و ششم تیم فوتبال پاس همدان دو دیدار پیاپی خانگی را باید در برابر تیم های شهرداری تبریز و تیم مدعی نفت آبادان برگزار می کرد که در این دو دیدار نیز بدشانسی دست از سر پاسی ها برنداشت.

در دیدار مقابل شهرداری تبریز این پاسی ها بودند که خیلی زود به گل رسیدند اما اشتباه دروازه بان این تیم گل همدانی ها را پر پر کرد و مصدومیت داور مسابقه نیز سبب شد تا داور چهارم که به هیچ وجه شرایط مسابقه را نداشت وارد میدان شود تا در نهایت پاسی ها سه امتیاز شیرین خانگی را تنها با یک امتیاز عوض کنند.

اما در هفته ششم شرایط طور دیگری رقم خورد و تیم مدعی صنعت نفت آبادان در همدان هیچ حرفی برای گفتن نداشت و پاسی ها بودند ه از دقیقه یک تا دقیقه ۹۰ سراپا حمله بودند اما بدشانسی باعث شد که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی به پایان برسد و نفتی ها خیلی خوش شانس بودند چراکه دو بار تیرک دروازه مانع فروریزی دروازه آنها شد.

در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال و در گروه ب یکی از حساس ترین بازی ها برگزار و در مصاف دو تیم مدعی مس رفسنجان و پاس همدان حضور سرمربی سابق پاس بر روی نیمکت مس رفسنجان حساسیت این بازی را دو چندان کرده بود.

حواشی مختلف این مسابقه و داوری ضعیف همچنین از دست دادن پنالتی پاسی ها در این بازی باعث شد تا تیم فوتبال پاس همدان در این دیدار ناباورانه در رفسنجان دومین شکست خود را در کارنامه ثبت کند.

تراژدی ناکامی های پاس به هفته هشتم نیز رسید و این تیم در یک دیدار حساس خانگی برابر تیم فوتبال راهیان کرمانشاه که این دیدار به دربی غرب کشور معروف است در لحظات پایانی و در دیداری که عملکرد مناسبی از پاسی ها ندیدیم بازی برده را با تساوی عوض کردند.

اما در هفته نهم و دهم تیم فوتبال پاس همدان دو برد ارزشمند را برابر تیم های اتکا گرگان و پارسه تهران کسب کرد تا دوباره خود را به جمع تیم های مدعی گروه دوم اضافه کند و در هفته پایانی نیم فصل اول نیز این تیم در یک دیدار بیرون از خانه برابر فولاد یزد موفق شد یک امتیاز کسب کند.

حاصل کار پاسی ها از ۱۱ بازی انجام داده در نیم فصل اول پنج پیروزی، چهار تساوی و دو باخت بود و در پایان نیمه نخست لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان با ۱۹ امتیاز و تفاضل کمتر نسبت به سیاه جامگان در رتبه چهارم جدول گروه دوم قرار گرفتند و فاصله امتیازی پاس با تیم صدرنشین جدول یعنی مس رفسنجان پنج امتیاز است.

پاسی ها در نیم فصل اول عملکرد بسیار مناسبی را در خط دفاعی داشتند و از ۱۱ بازی انجام داده هفت گل را دریافت کرده اند و پس از تیم صدرنشین مس بهترین خط دفاع از آن پاس است اما در خط آتش، این تیم عملکرد مناسبی نداشت و به طور قطع در تعطیلات نیم فصل کادرفنی این تیم به دنبال یک فوروارد تمام عیار خواهد بود تا مشکل گلزنی پاس برطرف شود.

همچنین پاسی ها در میانه میدان نیز ضعف داشتند و وجود یک هافبک طراح و بازی ساز که سال هاست در این تیم دیده نشده بسیار حس می شد.

در کل تیم فوتبال پاس همدان در نیم فصل اول عملکرد مناسبی داشت که به طور قطع با برطرف شدن ضعف های این تیم در نیم فصل دوم شاهد نتایج بهتری از این تیم خواهیم بود.

درباره عملکرد پاس در نیم فصل اول خبرگزاری مهر استان همدان گفتگویی را با مدیرعامل باشگاه فوتبال پاس همدان انجام داده است.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر استان همدان درباره عملکرد این تیم در نیم فصل اول اظهار داشت: عملکرد بازیکنان پاس در میدان مسابقه عالی بود و از تک تک بازیکنان تیم رضایت دارم.

بهرام یدی افزود: اما متاسفانه نقشه هایی که از قبل برای پاس طراحی شده بود را روی ما پیاده کردند و در بازی پایانی نیم فصل اول برابر فولاد یزد توپ ما درون گل رفت و بازیکن با دست توپ را از گل خارج کرد که متاسفانه داور نه گل را حساب کرد و نه حتی هند گرفت همچنین پنالتی ۱۰۰ در صد بر روی مجتبی محبوب مجاز در این دیدار گرفته نشد.

وی با بیان اینکه این مسائل از دست ما خارج است، گفت: در دیدار برابر سیاه جامگان مشهد در حالی که ما ۱۰ نفره بودیم در دقیقه ۹۰ علیه پاس پنالتی گرفته می شود در صورتی که ۱۰۰ در صد پنالتی نبود.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: داوری ها در نیم فصل اول واقعا افتضاح و همه داوری ها متاسفانه به ضرر تیم فوتبال پاس همدان بود.

یدی با اشاره به پنالتی های دیده نشده پاس بیان کرد: در نیم فصل اول هشت پنالتی ۱۰۰ درصد ما را نگرفتند که این ۱۰۰ درصد عمد است چراکه مگر می شود هشت پنالتی به اشتباه گرفته نشود و عمدی در کار بوده است.

وی با بیان اینکه بعضی از بازیکنان پاس از لیگ برتر پیشنهاد دارند، گفت: به هیچ وجه یک بازیکن از سمت تیم فوتبال پاس همدان به سمت پرسپولیس و ملوان و سایر تیم های لیگ برتری نخواهد رفت و ما اجازه جدایی به هیچ بازیکنی را نخواهیم داد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: به همین دلیل نیز مقداری از قراداد بازیکنان را نیز به آنها پرداخت کرده ایم ما تیم را جمع کرده ایم که نتیجه بگیریم و قرار نیست که مهره های خود را از دست بدهیم.

یدی با اشاره به لیست خروجی بازیکنان پاس بیان کرد: به علت مرامی که سرمربی تیم دارد هنوز لیست خروجی را به باشگاه نداده و هنوز مشخص نیست که چه بازیکنانی از ترکیب پاس کنار گذاشته خواهند شد.

وی عنوان کرد: هفت اسم برای پیوستن به پاس به بنده داده شده که چهار اسم آن در اولویت قرار دارد و اگر نتوانستیم هر کدام از این ها را جذب کنیم به سراغ سه بازیکن بعدی خواهیم رفت.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه با جذب هر بازیکن یک نفر خارج خواهد شد، بیان کرد: نمی خواهیم به راحتی بازیکنان خود را از دست دهیم و اگر به طور قطع توانستیم یک بازیکن را جذب کنیم آنگاه یک نفر را از لیست تیم خارج خواهیم کرد.

یدی با اشاره به جدایی آرمین طلایی منش از پاس گفت: این بازیکن خودش به ما درخواست داد که از پاس جدا شود و با موافقت باشگاه و سرمربی تیم این بازیکن از پاس جدا شد.

وی با بیان اینکه تمرینات پاس در همدان دنبال می شود، گفت: از شنبه تمرینات خود را آغاز خواهیم کرد و به علت فاصله زیاد تا شروع دوباره لیگ دسته یک ابتدا یک هفته تمرینات بدنسازی خواهیم داشت و به هیئت مدیره پیشنهاد داده ایم اردویی نیز در خارج استان داشته باشیم که اگر موافقت آن را بگیریم برای ادامه تمرینات از همدان خارج می شویم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه در نیم فصل دوم نتیجه گیری بسیار سخت خواهد بود، بیان کرد: تمام تیم ها یا برای صعود به لیگ برتر و یا نیفتادن به دسته پایین تر می جنگند از همین رو نتیجه گیری در نیم فصل دوم بسیار دشوار خواهد بود.

یدی افزود: از مردم همدان و هواداران فوتبال انتظار داریم که در نیمه دوم لیگ دسته اول فوتبال پاس را تنها نگذارند و حمایت خود را از این تیم دو چندان کنند و با پر کردن ورزشگاه قدس نتیجه گیری را برای سایر تیم ها در همدان سخت کنند و باعث ایجاد روحیه و انگیزه بازیکنان خود باشند تا به لطف و یاری پروردگار پاس دوباره به لیگ برتر صعود کند.

گفتنی نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال از ۱۲ بهمن ماه آغاز خواهد شد و تیم فوتبال پاس همدان در قالب هفته دوازدهم میهمان تیم فوتبال گل گهر سیرجان است.



