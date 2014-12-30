مداحان استان گلستان به زودی دارای کد می شوند

محمد حسین کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مداحانی که در سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی شرکت کنند در اولویت دریافت کد مداحی هستند.

وی ادامه داد: ساعت 8 صبح روز جمعه در ادارات تبلیغات اسلامی 12 شهرستان استان گستان سومین دوره این کانون برگزار می شود.

کبیر که به عنوان نائب رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی کشوردردوره دوم فعالیت کرده افزود: آموزش اصول و فنون مداحی، قرآن، ادعیه، معصوم شناسی و آواها و نغمه ها توسط اساتید مجرب یکی از فعالیت های شاخص این کانون بوده است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری مستمر این آموزش خروجی خوبی را داشته است و باعث شناسایی آسیب ها و رفع آن ها شده است.

رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی استان گلستان گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید داشته است که گفتار و مداحی باید به دور از آسیب و خرافه باشد.

وی ادامه داد: با تشکیل این کانون در 8 سال گذشته و ساماندهی مداحان و شعرای آئینی دغدغه و دلهره ایی که در گذشته وجود داشته به حداقل رسیده است.

کبیر با بیان تشکیل جلسه های مجمع الذاکرین افزود: این جلسات هر 15 روز یکبار برای شناسایی مداحان جدید و دیدار و بیان مشکلات انجام می شود.

وی در خصوص برگزاری یازدهمین اجلاس تجلیل از پیر غلامان حسینی گفت: در این مراسم وحدت برادران اهل سنت به خوبی نشان داده شده بود.

وی ادامه داد: تجلیل و اکرام مداحان، شاعران و تعزیه خوانان، تجلیل از شهدای مداح از دیگر فعالیت های مهم این کانون بوده است.

رئیس کانون مداحان و شعرای آئینی استان گلستان گفت: در دوازده دوره ایی که این اجلاس برگزار شده استان گلستان 14 برگزیده داشته است.

کبیر با بیان اینکه گلستان 2 مداح برگزیده بین المللی داشته، ادامه داد: آیت الله میبدی و حاج عبدالرحیم پناهی در سال های گذشته به عنوان برگزیدگان بین المللی استان گلستان شناخته شده اند.

وی با بیان بیت «داریم با حسین حسین پیر می شویم/ خوشحال از این جوانی از دست داده ایم» افزود: پیر شدن در راه امام حسین (ع) لذت بخش و خستگی ناپذیر است.