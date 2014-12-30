حماسه ۹ دی به همه دلسوزان نظام تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صمدلویی شامگاه دوشنبه در میزگرد تخصصی بررسی حماسه مردمی ۹ دی سال ۱۳۸۸ که در کتابخانه عمومی شهرستان گرگان برگزار شد گفت: در سال ۸۴ با روی کار آمدن جریانی روبه رو شدیم که در نهایت موجب آسیب جدی به کشور شد.

صمدلویی افزود: باوجود آنکه احزاب اصولگرا و اصلاح طلب، وارد فضای رقابتی شده بودند، هر دو جناح نسبت به تیم دولت نهم انتقاد می کردند.

صمدلویی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره قاطعانه از همه دولت ها حمایت می کردند گفت: در انتخابات سال گذشته، شاهد بودیم که همه اتفاقات مهم در ۳ روز پایانی رخ داد.

وی با تاکید بر اینکه دشمنی امریکا، انگلیس و اسرائیل از بدو پیروزی انقلاب اسلامی علیه نظام ما وجود داشته است گفت: از همان لحظه پیروزی انقلاب، تمام دشمنان به دنبال ایجاد هرج و مرج داخلی و براندازی نظام بوده اند و این موضوع تنها به زمان انتخابات سال ۸۸ ارتباط ندارد.

وی درباره دستاوردهای حماسه مردمی روز ۹ دی گفت: نهم دی، روز تبعیت از قانونگرایی و روز ملی برای حفظ امنیت و منافع ملی بوده است و متعلق به همه مردم ایران است.

مردم هر زمان احساس کنند نظام در خطر است به میدان می آیند

یک فعال اجتماعی از لزوم پایبند بودن هر فرد ایرانی معتقد به نظام به سه خط قرمز سخن گفت. «حمیدرضا آقاملایی» گفت: من معتقدم که هر ایرانی عاشق نظام باید سه موضوع را به عنوان خط قرمز خود در نظر داشته باشد.

آقاملایی افزود: اطاعت محض از ولی فقیه، پیروی از قانون اساسی، توجه به حفظ امنیت ملی باید به عنوان سه اصل و خط قرمز همه افراد معتقد به نظام باشد.

وی به پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: این انقلاب توسط مردم آگاه و متول شده صورت گرفت و جوان های زیادی در راه حفظ آن جان خود را از دست داده اند.

وی درباره جنبش مردمی روز نهم دی ماه ۸۸ گفت: بااینکه زمان زیادی به روز جشن ملی کشور یعنی ۲۲ بهمن باقی نمانده بود، اما ملت همیشه در صحنه ایران توهین به نظام و مقدسات را تحمل نکردند و در روز ۹ دی به خیابان ها آمدند.

این فعال اجتماعی افزود: این موضوع نشان می دهد که مردم کشورمان هرزمان احساس کنند خطری نظام را تهدید می کند برای حفظ منافع ملی کشور وارد عرصه می شوند.

سران فتنه، بازیچه دشمنان شدند

یک فعال سیاسی دیگر از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان بازیچه دشمنان نام برد. «سید روح الله حسینی» به حوادث پیش از فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: جریان اصلاحات باید بپذیرد که ما دشمنی به نام آمریکا و اسرائیل داریم که هیچگاه دست از سر ما بر نمی دارند.

حسینی افزود: دشمنان به دنبال آن هستند که مدیریت جهان را در دست بگیرند و در این راه به طور ایدئولوژیک وارد میدان شده اند.

وی خاطرنشان کرد: برای دشمنان قابل قبول نیست که نظامی مانند جمهوری اسلامی در برابر خواسته هایش بایستد و همه کاری برای از بین بردن این جریان انجام می دهد.

وی بیان کرد: برخی از جریان های منتسب به اصلاح طلبی مانند مشارکت و مجاهدین از همان ابتدا به دنبال براندازی نظام بوده اند و سناریوی فتنه ۸۸ از قبل نوشته شده بود.

این فعال سیاسی در ادامه اظهار کرد: ما باید فارغ از تعلقات جناحی و شخصی خود به بررسی اتفاقاتی که منجر به فتنه سال ۸۸ و دستاوردهایی که برای نظام ما داشته بپردازیم.

حسینی تصریح کرد: فتنه سال ۸۸ به دست دشمنان طراحی شده بود و افراد سران داخلی فتنه بازیچه دشمنان بودند.